Cụ bà 83 tuổi: 'Không đi xem diễu binh lần này, chắc không còn cơ hội khác’ 29/08/2025 20:48

(PLO)- Để thuận tiện xem diễu binh trong buổi tổng duyệt diễn ra vào sáng 30-8, một gia đình Hà Nội đã quyết định thuê phòng trên đường Tràng Tiền - một trong những cung đường đông đúc nhất của Thủ đô.

Thường trú tại khu đô thị mới Nghĩa Đô (Hoàng Quốc Việt, Hà Nội), gia đình chị Trần Thị Thuý Vân vẫn quyết định “chốt” một căn homestay trên đường Tràng Tiền - một trong những cung đường đông đúc nhất của Thủ đô trong những ngày này để cả gia đình có thể thuận lợi xem buổi tổng duyệt diễu binh, diễu hành vào sáng ngày 30-8.

Là thành viên lớn tuổi nhất trong gia đình ba thế hệ của chị Vân, mẹ chị Vân năm nay đã bước sang tuổi 83. Dù tuổi cao nhưng bà vẫn đi theo con cháu với mong muốn một lần trong đời được xem diễu binh, diễu hành bởi ‘80 năm mới có một lần’