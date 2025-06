Cú bắt tay giữa luật sư và cựu phó phòng TAND Cấp cao tại Đà Nẵng để lật ngược bản án 03/06/2025 16:08

Liên quan vụ án đưa, nhận, môi giới hối lộ, xảy ra tại TAND Cấp cao tại Đà Nẵng và các tỉnh, thành trong cả nước, Cơ quan điều tra VKSND Tối cao đã đề nghị truy tố 23 bị can.

Bị can Nguyễn Thị Nga (cựu phó Phòng giám đốc kiểm tra về dân sự, lao động, kinh doanh thương mại, TAND Cấp cao tại Đà Nẵng) bị đề nghị truy tố tội môi giới hối lộ. Bà Nga đã nhận môi giới số tiền 6,8 tỉ đồng để nhờ can thiệp vào 10 vụ án.

Giới thiệu thêm luật sư tham gia vụ án

Theo kết luận điều tra, trong vụ án đòi lại quyền sử dụng đất tại TP Huế, bị can Nguyễn Ngọc Anh (luật sư, Giám đốc Công ty TNHH Anh Huy Luật) và bị can Hoàng Kiến An (luật sư, Giám đốc Công ty Luật TNHH Hoàng Xuân Thiết) có mối quan hệ thân thiết do thường xuyên hợp tác với nhau.

Các vụ án mà ông Anh, ông An tham gia giải quyết chung thì 2 người thống nhất ai là người trực tiếp giải quyết vụ việc thì tiền dịch vụ pháp lý sẽ giao cho người đó.

Hai bên chủ động tìm mối liên hệ để nhờ giúp giải quyết, chi phí cũng chủ động chi. Khi giải quyết xong vụ việc, 2 người sẽ tính toán chi phí liên hệ nhờ giúp. Số tiền còn thừa lại trong phí dịch vụ pháp lý sẽ chia đôi.

Ngày 16-10-2023, TAND TP Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế (nay là TP Huế) xét xử sơ thẩm vụ án đòi lại quyền sử dụng đất cho thuê giữa nguyên đơn là ông Nguyễn Vĩnh Trị, Nguyễn Vĩnh Tý và bị đơn bà Lương Thị Chồn, ông Đào Hữu Mậu, ông Nguyễn Hữu Hoàng.

Bản án sơ thẩm tuyên chấp nhận yêu cầu khởi kiện của nguyên đơn, buộc bà Chồn, ông Mậu, ông Hoàng phải trả lại thửa đất tại 112 Nguyễn Sinh Cung (TP Huế) cho ông Trị, ông Tý.

Trong quá trình giải quyết vụ án, bị can Hoàng Kiến An tham gia với tư cách là luật sư bảo vệ cho bà Chồn, ông Mậu. Sau phiên tòa sơ thẩm, ông An giúp thân chủ làm đơn kháng cáo đề nghị xem xét lại toàn bộ bản án.

Tháng 12-2023, ông Mậu đến gặp ông An nhờ tư vấn pháp lý thì ông An có giới thiệu thêm luật sư Nguyễn Ngọc Anh tham gia cùng An.

Do đó, ông Mậu ký hợp đồng dịch vụ pháp lý với Nguyễn Ngọc Anh, Hoàng Kiến An cho giai đoạn xét xử phúc thẩm vụ án trên, phí dịch vụ 700 triệu đồng. Ngoài ra, giữa hai bên còn thỏa thuận miệng hợp đồng hứa thưởng, nếu kết quả xét xử phúc thẩm như yêu cầu thì ông Mậu thưởng thêm 700 triệu đồng.

Sau khi ký hợp đồng, An và Anh thống nhất Anh là người sẽ đứng ra liên hệ với TAND tỉnh Thừa Thiên Huế để nhờ giải quyết theo hướng không chấp nhận yêu cầu khởi kiện của nguyên đơn.

Do đó, khi ông Mậu nộp tiền dịch vụ thì An giao 700 triệu đồng cho Anh.

Cựu phó phòng môi giới hối lộ

Để giải quyết vụ việc cho thân chủ, bị can Anh gọi điện cho bị can Nguyễn Thị Nga trao đổi về vụ việc của ông Mậu. Sau khi nhận hồ sơ để nghiên cứu, bà Nga trả lời có thể giúp thắng kiện và hẹn Anh vào Đà Nẵng trao đổi cụ thể.

Cuối tháng 12-2023, ông Ngọc Anh vào Đà Nẵng gặp bà Nga. Bà Nga đưa giá 800 triệu đồng.

Sau đó, ông Ngọc Anh bỏ thêm 100 triệu đồng cùng với 700 triệu nhận của thân chủ để chuyển cho bà Nga.

Đề phòng trường hợp có kết quả thì ông Mậu không thực hiện hứa thưởng, hai bên thống nhất mở sổ tiết kiệm 700 triệu đồng đứng tên chung ông Mậu và ông An.

Sau khi Ngọc Anh bị bắt, ngày 23-9-2024, ông An và ông Mậu rút 700 triệu đồng để ông An sử dụng do sợ sau khi xét xử được việc thì ông Mậu không rút số tiền này đưa cho An.

Ngày 14-10-2024, TAND tỉnh Thừa Thiên Huế ra bản án phúc thẩm quyết định sửa toàn bộ bản án sơ thẩm, không chấp nhận yêu cầu khởi kiện của nguyên đơn về việc đòi lại đất của bà Chồn, ông Mậu.

Ngày 27-11-2024, Hoàng Kiến An có đơn xin tự thú. Quá trình điều tra, bà Nguyễn Thị Nga còn khai sau khi nhận 800 triệu đồng, bà Nga liên hệ với ông BVT, thẩm phán TAND tỉnh Thừa Thiên Huế, chủ tọa phiên tòa để đưa 500 triệu đồng, nhờ giúp sửa bản án sơ thẩm theo hướng có lợi cho bị đơn.

Với hành vi này, Cơ quan điều tra VKSND Tối cao đề nghị truy tố bị can Nguyễn Thị Nga về tội môi giới hối lộ, đề nghị truy tố các bị can Hoàng Kiến An, Nguyễn Ngọc Anh về tội đưa hối lộ số tiền 800 triệu đồng.