Cụ ông 77 tuổi ở Tây Ninh đi lạc hơn 70 km được công an hỗ trợ về với gia đình 05/07/2025 08:47

(PLO)- Cụ ông 77 tuổi đi lạc hơn 70 km, may mắn được Công an xã Thủ Thừa, tỉnh Tây Ninh xác minh và đưa về đoàn tụ với gia đình an toàn.