Cuối năm bận rộn, làm sao để giữ dạ dày ‘yên’ giữa mùa lễ hội? 27/01/2026 17:34

(PLO)- Cuối năm là mùa của những cuộc hẹn, tiệc tùng và guồng quay công việc dồn dập.

Áp lực công việc cuối năm – “kẻ thù” thầm lặng của dạ dày

Những ngày chạy KPI, chốt doanh số, tổng kết sổ sách, cộng thêm việc dọn dẹp, chuẩn bị cho gia đình khiến nhiều người rơi vào tình trạng căng thẳng kéo dài, thiếu ngủ.

Khi stress, hormone Cortisol tăng cao kích thích hệ thần kinh giao cảm, làm dạ dày tiết nhiều axit HCl. Axit dư thừa bào mòn niêm mạc, gây cồn cào, nóng rát thượng vị và khiến viêm loét nặng hơn.

Với nhiều người, cơn đau dạ dày không xuất hiện ngay mà âm ỉ kéo dài, đến khi ăn uống thất thường hoặc uống rượu bia mới bùng phát dữ dội.

Rượu bia và nước ngọt có ga

Rượu bia thường xuất hiện trong các buổi tiệc cuối năm, nhưng cồn có thể làm tổn thương lớp bảo vệ niêm mạc dạ dày, tăng nguy cơ viêm loét và gây trào ngược axit, dẫn đến ợ chua, buồn nôn.

Nước ngọt có ga cũng khiến dạ dày bị căng phồng, tăng áp lực trong ổ bụng và làm tình trạng trào ngược nặng hơn.

Thực phẩm cay nóng, nhiều dầu mỡ, khó tiêu

Các món chiên rán nhiều chất béo làm tiêu hóa chậm, khiến dạ dày phải co bóp lâu, dễ gây đầy bụng, chướng hơi, khó tiêu.

Lẩu cay, dưa hành, củ kiệu muối dễ kích thích niêm mạc dạ dày, làm tăng tiết axit và đặc biệt nguy hiểm với người viêm loét.

Thói quen sinh hoạt bị xáo trộn – “giọt nước tràn ly” cho dạ dày

Không chỉ ăn uống, nhịp sinh hoạt đảo lộn trong dịp cuối năm cũng là nguyên nhân khiến dạ dày “biểu tình”:

● Ăn uống thất thường: Bỏ bữa, ăn vội, ăn quá khuya khiến dạ dày tiết axit không đúng thời điểm, dễ gây đau khi bụng đói hoặc đầy chướng khi ăn muộn.

● Ngủ muộn, thức khuya bị đau dạ dày: Đây là tình trạng ngày càng trở nên phổ biến. Thói quen này khiến đồng hồ sinh học bị rối loạn, hệ tiêu hóa không được nghỉ ngơi đầy đủ, từ đó làm giảm khả năng phục hồi niêm mạc dạ dày.

● Uống thuốc không đúng giờ: Với người đang điều trị bệnh mãn tính, việc quên thuốc hoặc uống thuốc có tác dụng phụ lên dạ dày (như aspirin, thuốc giảm đau xương khớp) trong dịp bận rộn có thể khiến cơn đau dạ dày tái phát.

Giải pháp bảo vệ dạ dày khỏi cơn đau mùa cuối năm

Để dạ dày luôn “yên” suốt mùa cuối năm, bạn cần kết hợp phòng ngừa từ gốc và chuẩn bị sẵn giải pháp xử lý khi cần thiết.

Trước hết, hãy ăn uống khoa học: ăn đúng bữa, vừa đủ, nhai kỹ, không bỏ bữa; ưu tiên rau xanh, chất xơ và hạn chế rượu bia, đồ cay nóng.

Song song với đó, hãy chú trọng quản lý stress và giấc ngủ. Dù bận rộn, bạn vẫn nên dành ít nhất 20–30 phút mỗi ngày để thư giãn, ngủ đủ 7–8 tiếng và hạn chế thức khuya sau 12 giờ đêm.

Yumangel – Thuốc dạ dày chữ Y: Giảm nhanh cơn đau dạ dày

Trong trường hợp xuất hiện những triệu chứng khó chịu dịp cuối năm, việc có sẵn một giải pháp hỗ trợ kịp thời là rất quan trọng để không làm gián đoạn công việc hay cuộc vui.

Yumangel – Thuốc dạ dày chữ Y đã đồng hành cùng người Việt hơn 17 năm qua trong việc chăm sóc và bảo vệ dạ dày. Với thành phần chính là Almagate 1g – một hoạt chất có khả năng trung hòa axit dạ dày, Yumangel giúp giảm các triệu chứng nóng rát thượng vị, ợ hơi, ợ chua và trào ngược dạ dày do dư thừa axit. Sản phẩm được bào chế dưới dạng hỗn dịch, dễ dàng sử dụng và hấp thu.

Chăm sóc dạ dày là cách giữ trọn niềm vui sum họp, để mùa lễ hội cuối năm luôn ấm áp và trọn vẹn bên gia đình.