Cựu cán bộ sử dụng ma túy ở tổ hợp quán karaoke-nhà nghỉ bị đề nghị 6,5 năm tù 21/04/2026 11:56

(PLO)- Bị cáo Phạm Quang Thiện, cựu phó chủ tịch phường Phú Lãm, quận Hà Đông (cũ) bị đề nghị mức án 6 năm 6 tháng tù vì tổ chức sử dụng ma túy đá lúc 3h sáng.

Ngày 21-4, TAND TP Hà Nội tiếp tục xét xử bị cáo Phạm Quang Thiện (cựu phó chủ tịch phường Phú Lãm, quận Hà Đông cũ) về tội Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy trong vụ án xảy ra tại quán karaoke Hoàng Kim- tích hợp kinh doanh nhà nghỉ tại Thanh Trì.

Đại diện VKS đề nghị xử phạt bị cáo Phạm Quang Thiện mức án từ 6 năm đến 6 năm 6 tháng tù về tội tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy.

Hai chị em chủ quán Đặng Thị Hồng Linh và Đặng Thế Chung cùng bị đề nghị xử phạt từ 7 năm 6 tháng đến 8 năm tù về tội mua bán trái phép chất ma túy; từ 9 năm đến 9 năm 6 tháng tù về tội tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy. Tổng hợp hình phạt từ 16 năm 6 tháng đến 17 năm 6 tháng tù.

Đồng phạm của ông Thiện là Lại Quốc Việt bị đề nghị từ 7 năm 6 tháng đến 8 năm tù về tội tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy.

Bị cáo Trần Mỹ Linh (vợ bị cáo Đặng Thế Chung) bị đề nghị từ 12 đến 18 tháng tù nhưng cho hưởng án treo về tội che giấu tội phạm. Các bị cáo khác bị đề nghị từ án treo đến hơn 15 năm tù.

Bị cáo Phạm Quang Thiện tại phiên tòa. Ảnh: Hoàng Huy

Theo VKS, các bị cáo nhận thức rõ tác hại của ma túy và hành vi mua bán, tàng trữ, tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy sẽ bị pháp luật trừng trị nghiêm khắc nhưng vẫn phạm tội. Điều này thể hiện thái độ coi thường pháp luật.

Hành vi của các bị cáo đã xâm phạm chính sách độc quyền quản lý các chất gây nghiện của Nhà nước, gây ảnh hưởng xấu đến trật tự an toàn xã hội, tạo dư luận xấu trong quần chúng nhân dân, làm gia tăng tệ nạn xã hội... Do đó, cần xử phạt nghiêm khắc nhằm đáp ứng yêu cầu trừng trị, răn đe và phòng ngừa chung.

Về tình tiết giảm nhẹ, các bị cáo thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải. Ngoài ra, một số bị cáo có thêm tình tiết giảm nhẹ như có thành tích công tác, gia đình có công với cách mạng, hoàn cảnh khó khăn hoặc là người dân tộc thiểu số.

Về tình tiết tăng nặng, chị em chủ quán là các bị cáo Đặng Thị Hồng Linh (SN 1990) và Đặng Thế Chung (SN 1992, trú phường Tương Mai) có hành vi lôi kéo người dưới 18 tuổi tham gia phạm tội.

Theo cáo buộc, 3h sáng ngày 8-6-2025, lực lượng chức năng kiểm tra quán Hoàng Kim, phát hiện trong 2 phòng karaoke và 3 phòng nhà nghỉ có hoạt động sử dụng trái phép ma túy.

Kết quả điều tra xác định từ tháng 6-2024, chị em Đặng Thế Chung và Đặng Thị Hồng Linh kinh doanh quán Hoàng Kim để phục vụ khách đến sử dụng trái phép chất ma túy.

Chung mua ma túy của các đối tượng không quen biết về giao cho Linh cất giấu để bán cho khách kiếm lời.

Hai chị em bị cáo cũng thuê nhiều nhân viên phục vụ, chuẩn bị các đồ vật để khách sử dụng ma túy như loa, đèn, đĩa sứ, thẻ nhựa, tẩu hút... hoặc trực tại phòng, phục vụ các yêu cầu khác.

Ngày 7-6-2025, quán Hoàng Kim nhận khách vào thuê 2 phòng karaoke và 3 phòng nghỉ, đều để sử dụng ma túy.

Trong đó, tại phòng giữa tầng 3 khu nhà nghỉ, bị cáo Phạm Quang Thiện là người khởi xướng, rủ Lại Quốc Việt đi sử dụng ma túy. Hai người thống nhất Việt sẽ thanh toán tiền phòng và tiền mua ma túy trước, còn Thiện sẽ thanh toán cho Việt sau.

Ở hành vi che giấu tội phạm, khoảng 18h ngày 8-6-2025, khi biết quán Karaoke Hoàng Kim của mình và Đặng Thị Hồng Linh bị kiểm tra, bị cáo Đặng Thế Chung liên hệ với vợ là Trần Mỹ Linh, em vợ là Trần Minh Nhật cùng 2 nhân viên tổ chức dọn dẹp.

Bị cáo Trần Mỹ Linh là người xé giấy niêm phong của Cơ quan Công an ở cửa ra vào còn Nhật và một người khác phá khóa vào trong. Khi đang dọn dẹp, cất giấu một số ma túy, tang vật, Linh bị lực lượng công an phát hiện, bắt giữ.