Lời khai của cựu cán bộ sử dụng ma túy tại tổ hợp nhà nghỉ - quán karaoke 20/04/2026 19:40

(PLO)- Bị cáo Phạm Quang Thiện, cựu phó chủ tịch phường Phú Lãm, quận Hà Đông (cũ) sử dụng ma túy đá lúc 3h sáng tại một quán karaoke tích hợp kinh doanh nhà nghỉ.

Ngày 20-4, TAND TP Hà Nội xét xử bị cáo Phạm Quang Thiện (cựu phó chủ tịch phường Phú Lãm, quận Hà Đông cũ) về tội Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy trong vụ án xảy ra tại quán karaoke Hoàng Kim - tích hợp kinh doanh nhà nghỉ tại Thanh Trì.

Cùng vụ án, hai chị em chủ quán là Đặng Thị Hồng Linh và Đặng Thế Chung bị xét xử về các tội mua bán trái phép chất ma túy và tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy.

Bị cáo Trần Mỹ Linh (vợ bị cáo Chung) và bị cáo Trần Minh Nhật (em trai bị cáo Linh) bị xét xử về tội che giấu tội phạm. 27 bị cáo còn lại gồm khách hàng và nhân viên quán, bị xét xử một trong các tội tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy, mua bán trái phép chất ma túy, che giấu tội phạm.

Công an phát hiện một nhóm người sử dụng ma túy. Ảnh: PLO

Thuê nhân viên phục vụ khách sử dụng ma túy

Theo cáo buộc, 3h sáng ngày 8-6-2025, lực lượng chức năng kiểm tra quán karaoke Hoàng Kim, phát hiện trong 2 phòng karaoke và 3 phòng nhà nghỉ có hoạt động sử dụng trái phép ma túy.

Kết quả điều tra xác định, từ tháng 6-2024, chị em Đặng Thế Chung và Đặng Thị Hồng Linh thống nhất kinh doanh quán Hoàng Kim để phục vụ khách đến sử dụng trái phép chất ma túy.

Chung mua ma túy của các cá nhân không quen biết về giao cho Linh cất giấu để bán cho khách kiếm lời.

Để điều hành và quản lý quán, 2 chị em bị cáo thuê nhiều nhân viên và chia làm 2 nhóm. Nhóm nhân viên nữ trực tiếp phục vụ khách sử dụng ma túy và nhóm nhân viên nam chuẩn bị các đồ vật để khách sử dụng ma túy như loa, đèn, đĩa sứ, thẻ nhựa, tẩu hút... hoặc trực tại phòng, phục vụ các yêu cầu khác.

Tối ngày 7-6-2025, Đặng Thị Hồng Linh nhận khách vào thuê 2 phòng karaoke và 3 phòng nghỉ, đều để sử dụng ma túy.

Tăng Hữu Huy là nhân viên của quán được 2 chị em chủ quán tin tưởng giao nhiệm vụ mang ma túy giao cho khách tại các phòng.

Hôm đó, Huy nhận ma túy từ Linh giao vào phòng Vip2 và đứng ở tầng 1, mở cửa ngách đón khách, chỉ đạo nhân viên các tầng chuẩn bị loa, đèn, dụng cụ cho khách đến sử dụng ma túy.

Một số bị cáo khác có nhiệm vụ cảnh giới, bảo vệ bên ngoài quán, chuẩn bị nước uống, loa, đèn.. cho khách.

Tại phòng giữa tầng 3 khu nhà nghỉ, cựu Phó chủ tịch phường Phú Lãm là Phạm Quang Thiện khởi xướng, rủ Lại Quốc Việt (SN 1991, ở xã Hương Sơn, Hà Nội) đi sử dụng ma túy.

Hai người thống nhất Việt sẽ thanh toán tiền phòng và tiền mua ma túy trước, còn ông Thiện sẽ thanh toán cho Việt sau.

Do vậy, Lại Quốc Việt đặt phòng, mua ma túy và gọi 2 nhân viên nữ là bị cáo Nguyễn Thúy Quỳnh và Hà Thị Hiền để phục vụ và sử dụng ma túy cùng Việt, Thiện.

Khi vào phòng, bị cáo Nguyễn Thúy Quỳnh lấy túi ma túy Ketamine đổ ra đĩa rồi dùng thẻ nhựa cùng bật lửa hơ nóng, “xào”, kẻ ra thành các đường nhỏ, mời Việt, Thiện và Hiền sử dụng. Bị cáo Hà Thị Hiền nhiều lần cầm đĩa ma túy Ketamine mời Thiện sử dụng.

Xóa dấu vết

Ở hành vi che giấu tội phạm, khoảng 18h ngày 8-6-2025, khi biết quán Karaoke Hoàng Kim bị phát hiện, kiểm tra, bị cáo Đặng Thế Chung liên hệ với vợ là Trần Mỹ Linh, em vợ là Trần Minh Nhật cùng 2 nhân viên chỉ đạo họ tổ chức dọn dẹp.

Trần Mỹ Linh là người xé giấy niêm phong của Cơ quan Công an ở cửa ra vào còn Nhật và một người khác phá khóa vào trong. Cả nhóm cùng dọn dẹp, cất giấu một số ma túy, tang vật nhưng đang thực hiện thì bị cảnh sát phát hiện, bắt giữ.

Tại phiên tòa, bị cáo Lại Quốc Việt khẳng định bị cáo Thiện là người khởi xướng rủ Việt đi sử dụng ma túy; việc gọi ma túy và nhân viên phục vụ đều được sự đồng ý của Thiện. Hai người cũng thỏa thuận về việc chia chi phí gồm tiền phòng, tiền ma túy, tiền nhân viên.

Trong khi đó, bị cáo Phạm Quang Thiện khai do say nên không nhớ ai là người khởi xướng, cũng không biết gì về thỏa thuận về việc đóng góp tiền. Do Việt trả tiền trước nên bị cáo sẽ chia đôi các chi phí. Tuy nhiên, sau đó, ông Thiện thừa nhận lời khai của bị cáo Việt.

Ngày mai, HĐXX tiếp tục xét hỏi.