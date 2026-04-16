Mua ma túy từ Campuchia về bán lại, đôi nam nữ chia nhau 38 năm tù 16/04/2026 15:34

(PLO)- Tại cơ quan điều tra, Lộc và Trân khai nhận mua ma túy từ một người ở Campuchia về bán lại kiếm lời.

Ngày 16-4, TAND tỉnh An Giang xét xử sơ thẩm và tuyên phạt bị cáo Trần Hữu Lộc (28 tuổi) 20 năm tù, Phạm Huyền Trân (28 tuổi) 18 năm tù, cùng về tội mua bán trái phép chất ma túy.

Bị cáo Trần Hữu Lộc và bị cáo Phạm Huyền Trân tại phiên tòa. Ảnh: VĂN VŨ

Theo cáo trạng, tối 12-4-2025, qua tuần tra, kiểm soát trên Quốc lộ 63, đoạn thuộc ấp Bào Môn, xã An Biên, tỉnh An Giang, công an phát hiện 2 ô tô nghi vận chuyển ma túy.

Dừng phương tiện để kiểm tra, lực lượng công an thu giữ hơn 1kg ma túy loại Methamphetamine, cùng nhiều dụng cụ sử dụng ma túy và tang vật liên quan.

Tại cơ quan điều tra, Lộc và Trân khai nhận mua ma túy từ một người ở Campuchia về bán lại kiếm lời. Cụ thể, Lộc đặt mua 1,2kg ma túy đá qua Zalo, sau đó chuyển gần 190 triệu đồng để mua hàng và chỉ đạo Trân đi nhận ma túy tại khu vực Tịnh Biên.

Sau khi mang về, số ma túy được chia nhỏ thành nhiều gói để bán.

Chiều 12-4-2025, nhóm của Lộc đã bán 200 gram ma túy với giá 50 triệu đồng cho 2 người đàn ông chưa rõ lai lịch tại khu vực vòng xoay Cảng Tắc Cậu, xã Bình An, tỉnh An Giang.

Khi tiếp tục di chuyển đến xã An Biên, Lộc và Trân bị lực lượng Công an phát hiện, bắt quả tang khi đang tìm cách phi tang số ma túy còn lại.