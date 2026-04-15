Mua súng tự chế trên mạng để bắn chim: Vẫn bị tội hình sự 15/04/2026 18:06

(PLO)- Đặt mua các bộ phận súng trên mạng về lắp ráp để bắn chim, Tính bị Công an tỉnh An Giang đề nghị truy tố về tội chế tạo, tàng trữ, sử dụng trái phép vũ khí quân dụng.

Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh An Giang vừa hoàn tất hồ sơ, chuyển sang VKSND cùng cấp đề nghị truy tố bị can Nguyễn Văn Tính (35 tuổi) về tội chế tạo, tàng trữ, sử dụng trái phép vũ khí quân dụng.

Bị can Nguyễn Văn Tính và tang vật. Ảnh: CAAG

Theo kết quả điều tra, khoảng năm 2020, Tính đặt mua một khẩu súng tự chế bằng kim loại trên mạng xã hội với giá 1,2 triệu đồng để bắn chim. Sau khi nhận các bộ phận, Tính lắp ráp hoàn chỉnh rồi cất giấu súng và đạn tại nhà. Sau đó, bị can chuyển súng đến giấu tại chòi vuông tôm ở ấp Ruộng Xạ 2, xã Vĩnh Phong.

Chiều 30-12-2025, Tính mang súng và đạn đến khu vực vuông tôm ấp Cái Chanh, xã Vĩnh Phong để bắn chim. Sau khi sử dụng một viên đạn và bị người dân phát hiện, Tính bỏ lại tang vật rồi rời khỏi hiện trường.

Sáng hôm sau, Tính đến cơ quan công an làm việc, thừa nhận hành vi và giao nộp thêm số đạn, vỏ đạn, đầu đạn cùng bi sắt còn cất giấu.

Phân viện Khoa học hình sự Bộ Công an tại TP.HCM kết luận khẩu súng và viên đạn tự chế trên là vũ khí quân dụng. Từ đó xác định, hành vi của Tính đã vi phạm quy định về quản lý, sử dụng vũ khí quân dụng, gây ảnh hưởng đến an ninh trật tự tại địa phương.

Công an tỉnh An Giang khuyến cáo người dân không chế tạo, tàng trữ, mua bán, sử dụng trái phép vũ khí. Người dân cần tự giác giao nộp và kịp thời tố giác các hành vi vi phạm để cơ quan chức năng xử lý theo quy định.