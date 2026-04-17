Bắt kẻ cung cấp ma túy từ manh mối hai cô gái trong nhà trọ 17/04/2026 09:16

(PLO)- Từ việc phát hiện hai cô gái sử dụng trái phép chất ma túy trong nhà trọ, cảnh sát đã mở rộng điều tra, bắt giữ đối tượng cung cấp.

Ngày 17-4, Công an TP Đà Nẵng cho biết, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy phối hợp Công an phường Sơn Trà đã bắt quả tang Hồ Thị Y B (23 tuổi, ngụ xã Phước Năng) và Hồ Thị Nh (23 tuổi, ngụ xã Phước Thành) về hành vi sử dụng trái phép chất ma túy.

Hai cô gái sử dụng trái phép chất ma túy. Ảnh: CA

Trước đó, rạng sáng 8-4, tại một nhà trọ ở phường Sơn Trà, TP Đà Nẵng, cảnh sát bất ngờ kiểm tra, phát hiện Bình và Nhung đang tổ chức sử dụng ma túy. Tại hiện trường, lực lượng chức năng thu giữ nhiều dụng cụ phục vụ việc sử dụng ma túy.

Mở rộng điều tra, cảnh sát xác định Trần Phương Nam (22 tuổi, ngụ xã Bà Nà) là người cung cấp ma túy cho hai cô gái trên.

Cơ quan CSĐT đã tiến hành giữ người trong trường hợp khẩn cấp đối với Nam về hành vi mua bán trái phép chất ma túy.

Cảnh sát tạm giữ Nam. Ảnh: CA

Hiện Công an TP Đà Nẵng đang tạm giữ ba đối tượng trên để tiếp tục điều tra, làm rõ.

Hiện công an đang tạm giữ ba người trên để tiếp tục điều tra làm rõ.