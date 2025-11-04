Cựu Giám đốc Sở Y tế Bà Rịa - Vũng Tàu sắp hầu tòa vụ gây thiệt hại 18 tỉ đồng 04/11/2025 12:31

(PLO)- Các bị cáo đã vi phạm quy định về đấu thầu, thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng, gây thiệt hại cho nhà nước 18 tỉ đồng.

Ngày 4-11, TAND TP.HCM - Cơ sở 1 sẽ mở phiên xét xử các bị cáo trong vụ vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng và thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng xảy ra tại Sở Y tế Bà Rịa - Vũng Tàu (cũ) và các đơn vị liên quan.

Các bị cáo Phạm Minh An (cựu Giám đốc Sở Y tế Bà Rịa - Vũng Tàu), Trần Mạnh Hải (cựu Phó trưởng phòng Sở Y tế Bà Rịa - Vũng Tàu) và Đỗ Hữu Hải (Giám đốc Công ty TNHH Tư vấn Xây dựng Sơn Hà) bị đưa ra xét xử về tội thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng.

Các bị cáo Huỳnh Tuấn Anh (cựu Giám đốc Công ty TNHH TM DV Tạ Thiên Ân), Tạ Quang Trường (cựu Phó Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần y dược phẩm Vimedimex), Lê Hữu Lễ (cựu Trưởng phòng Kinh doanh thiết bị y tế thuộc Công ty Cổ phần y dược phẩm Vimedimex) bị đưa ra xét xử về tội vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng.

Phiên xét xử diễn ra từ ngày 27-11, dự kiến kéo dài trong 2 ngày. Thẩm phán, chủ tọa phiên tòa là ông Nguyễn Thành Hiếu. Đại diện VKSND TP.HCM tham gia phiên tòa là bà Hoàng Thúy Hằng và bà Đào Thị Hồng Vân.

Nguyên đơn dân sự trong vụ án là Sở Y tế tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu (nay là Sở Y tế tỉnh TP.HCM). Có 5 luật sư và 28 cá nhân, tổ chức là người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan tham gia phiên tòa.

Sở Y tế Bà Rịa - Vũng Tàu (cũ). Ảnh: TK

Doanh nghiệp cấu kết với nhau khi tham gia thầu

Theo cáo trạng, Gói thầu số 25 - Thiết bị cho phòng mổ Hybrid chấn thương chỉnh hình, thuộc dự án Trang thiết bị y tế Bệnh viện đa khoa TP Vũng Tàu (cũ) do Sở Y tế tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu (cũ) làm chủ đầu tư.

Đây là một trong số 25 gói thầu được phê duyệt của UBND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu (cũ). Hình thức thực hiện là đấu thầu rộng rãi qua mạng, phương thức đấu thầu 1 giai đoạn, 2 túi hồ sơ; giá dự toán là hơn 38 tỉ đồng, giá trị trúng thầu là 37,9 tỉ đồng.

Khoảng cuối tháng 5-2021, khi biết thông tin Sở Y tế Bà Rịa - Vũng Tàu có thông báo mời thầu Gói thầu số 25, Huỳnh Tuấn Anh và Lê Hữu Lễ đã liên hệ với nhau để trao đổi về việc Công ty Vimedimex đứng tên trên hồ sơ dự thầu, Công ty Tạ Thiên Ân sẽ chịu trách nhiệm chuẩn bị hàng hóa.

Tuy nhiên, để tránh việc lộ thông tin nâng giá bán hàng với chênh lệch cao, giữa hai Công ty Tạ Thiên Ân và Vimedimex không ký kết thỏa thuận liên doanh, liên kết dự thầu phù hợp pháp luật đấu thầu mà Công ty Tạ Thiên Ân sẽ mua hàng rồi bán lại cho Công ty Vimedimex với mức giá được nâng lên so với giá mua vào.

Sau đó, Công ty Vimedimex sẽ bán cho Sở Y tế tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu với mức giá chênh lệch không cao so với giá mà Công ty Vimedimex đã ký hợp đồng mua bán với Công ty Tạ Thiên Ân. Nếu trúng thầu, Công ty Vimedimex sẽ được chia lợi nhuận khoảng 1,7-1,8% tổng giá trị gói thầu, tương đương số tiền 683 triệu đồng.

Trong quá trình thực hiện Gói thầu số 25, bị cáo Huỳnh Tuấn Anh đại diện Công ty Tạ Thiên Ân trực tiếp làm việc với các nhà phân phối thiết bị y tế về cam kết hàng hoá theo yêu cầu của gói thầu. Trước, trong khi tham gia dự thầu, Công ty Vimedimex không có hàng hóa theo Gói thầu số 25, không biết và không liên hệ làm việc với các nhà phân phối hàng hóa và Sở Y tế.

Hồ sơ dự thầu do Công ty Vimedimex nộp cho chủ đầu tư có các văn bản ủy quyền của nhà sản xuất/nhà phân phối cho phép Công ty Vimedimex sử dụng hàng hóa để tham gia dự thầu và cam kết cung cấp hàng duy nhất cho Công ty Vimedimex khi trúng thầu. Tuy nhiên, Công ty Vimedimex không biết, không liên hệ với các nhà phân phối, các văn bản cam kết trên do Công ty Tạ Thiên Ân cung cấp để bổ sung vào hồ sơ dự thầu.

Sau khi trúng thầu, Công ty Vimedimex ký hợp đồng mua hàng trọn gói từ Công ty Tạ Thiên Ân để thực hiện hợp đồng mà không mua trực tiếp từ các nhà cung cấp như cam kết trong hồ sơ dự thầu.

Cáo trạng cáo buộc các bị cáo Huỳnh Tuấn Anh đã cùng với Lê Hữu Lễ, Tạ Quang Trường đã tạo lập hồ sơ tham gia đấu thầu; sau khi trúng thầu không thực hiện đúng nội dung hồ sơ dự thầu mà ký hợp đồng qua bên thứ ba nhằm nâng giá trang thiết bị y tế để thu lợi bất chính.

Hành vi nêu trên của các bị cáo Huỳnh Tuấn Anh, Lê Hữu Lễ và Tạ Quang Trường đã gian lận trong đấu thầu khi cung cấp thông tin không trung thực trong hồ sơ dự thầu, hồ sơ đề xuất dẫn đến sai lệch kết quả lựa chọn nhà thầu.

Căn cứ kết luận định giá tài sản và hồ sơ thanh quyết toán gói thầu xác định được thiệt hại do các bị cáo gây ra là hơn 18 tỉ đồng, trong đó Công ty Vimedimex được chia số tiền 683 triệu đồng, Công ty Tạ Thiên Ân được thụ hưởng số tiền 17,3 tỉ đồng.

Gây thiệt hại hơn 18 tỉ đồng

Cũng theo cáo trạng, bị cáo Trần Mạnh Hải (cựu Phó trưởng phòng Sở Y tế tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu) được giao nhiệm vụ theo dõi và kiểm tra hồ sơ Gói thầu số.

Dù biết Công ty Sơn Hà lập tờ trình dựa trên dự thảo chứng thư thẩm định giá chưa hợp lệ, bị cáo Hải không báo cáo mà vẫn tham mưu cho ông Phạm Minh An (cựu Giám đốc Sở Y tế Bà Rịa - Vũng Tàu) ký phê duyệt và tổ chức mời thầu, gây thiệt hại hơn 18 tỉ đồng.

Còn đối với ông Phạm Minh An (cựu Giám đốc Sở Y tế Bà Rịa - Vũng Tàu), cáo trạng thể hiện ông An tin tưởng vào tham mưu của ông Trần Mạnh Hải nên đã không kiểm tra hồ sơ và ký quyết định dựa trên tờ trình, chứng thư thẩm định giá không hợp lệ. Từ đó, Sở Y tế Bà Rịa - Vũng Tàu đã tổ chức đấu thầu với giá dự toán là 38,5 tỉ đồng, gây thiệt hại cho nhà nước 18 tỉ đồng.