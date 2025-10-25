Đã có khoảng 70 quốc gia ký Công ước Hà Nội 25/10/2025 13:35

(PLO)- Chủ tịch nước Lương Cường kêu gọi các quốc gia thành viên sớm phê chuẩn Công ước Hà Nội, để văn kiện này sớm có hiệu lực, thiết lập vững chắc một trật tự số công bằng, bao trùm và dựa trên luật lệ.

Hôm nay, 25-10, Lễ mở ký Công ước của Liên Hợp Quốc về chống tội phạm mạng (Công ước Hà Nội) với chủ đề "Chống tội phạm mạng - Chia sẻ trách nhiệm - Hướng tới tương lai" diễn ra tại Hà Nội.

Đây là dấu mốc lịch sử không chỉ với cộng đồng quốc tế mà còn khẳng định vai trò vị thế của Việt Nam trên trường quốc tế.

Bộ trưởng Bộ Công an Lương Tam Quang ký Công ước của Liên hợp quốc về Chống tội phạm mạng - Ảnh: CTV

Phát biểu tại Lễ mở ký, Chủ tịch nước Lương Cường nêu rõ trước những thách thức của tội phạm mạng, Công ước Hà Nội - một công ước đa phương toàn cầu về chống tội phạm mạng ra đời, là minh chứng sống động cho tinh thần đoàn kết và thượng tôn pháp luật.

Qua 5 năm đàm phán, với hàng chục phiên thảo luận và hàng nghìn lượt ý kiến đóng góp, thành quả hôm nay là kết tinh của sự kiên trì, trí tuệ và lòng tin giữa các quốc gia, khi chúng ta cùng lựa chọn đối thoại thay vì đối đầu, hợp tác thay cho chia rẽ.

Chủ tịch nước Lương Cường kêu gọi các quốc gia thành viên sớm phê chuẩn Công ước, để văn kiện này sớm có hiệu lực, thiết lập vững chắc một trật tự số công bằng, bao trùm và dựa trên luật lệ.

Giám đốc điều hành UNODC Ghada Waly khẳng định việc thông qua và ký kết Công ước là thành tựu mang tính bước ngoặt sau 5 năm đàm phán đầy thử thách.

Bà đồng thời bày tỏ cảm ơn Việt Nam đã đăng cai và thể hiện vai trò tiên phong trong việc đưa cộng đồng quốc tế đoàn kết lại, vì mục tiêu chung là đấu tranh với tội phạm mạng toàn cầu.

Theo người đứng đầu UNODC, một kỷ nguyên mới đã hình thành, với sự phát triển mạnh mẽ của trí tuệ nhân tạo, tiền điện tử và công nghệ số, khiến các mối đe dọa ngày càng tinh vi và có tính chất xuyên biên giới.

Bà nhấn mạnh Công ước Hà Nội sẽ tạo ra một khuôn khổ pháp lý toàn cầu, thống nhất các tiêu chuẩn, chia sẻ và sử dụng bằng chứng điện tử, thúc đẩy hợp tác tư pháp và bảo vệ quyền con người.

Bà Ghada Waly kêu gọi các quốc gia nhanh chóng ký kết, phê chuẩn và thực thi Công ước, đồng thời đầu tư mạnh mẽ vào xây dựng năng lực, khuôn khổ pháp lý và hợp tác quốc tế, đặc biệt hỗ trợ các nước đang phát triển.

Bà cũng khẳng định UNODC sẽ tiếp tục đồng hành và cung cấp hỗ trợ kỹ thuật để các nước thực hiện Công ước hiệu quả, góp phần xây dựng một không gian mạng an toàn, nhân văn và thịnh vượng hơn.

Đại diện Campuchia ký công ước. Ảnh: CTV

Đại diện một số nước ký kết Công ước Hà Nội. Ảnh: NGỌC THANH

Sau Phiên khai mạc, Chủ tịch nước Lương Cường và Tổng Thư ký LHQ đã chứng kiến đại diện của gần 70 quốc gia ký Công ước

Những quốc gia đầu tiên ký Công ước gồm: Việt Nam, Maldives, Algeria, Australia, Azerbaijan, Belarus, Bỉ, Brazil, Burkina Faso, Campuchia, Chile, Trung Quốc, Costa Rica, Cuba, Cộng hòa Séc, Triều Tiên, Cộng hòa Công gô, Djibouti, Cộng hòa Dominica, Ecuador, Ai Cập, Cộng hòa Ghana, Ai Cập, Guinea – Bissau, Iran, Jamaica, Lào, Lybia, Luxembourg, Malaysia, Morroco, Nicaragua, Nigeria, Peru, Philippines, Ba Lan (Poland), Portugal, Nga, Slovakia, Slovenia, Nam Phi, Tây Ban Nha, Sri Lanka, Thụy Điển, Togo, Thổ Nhĩ Kỳ, Uganda, Anh, Tanzania, Uruguay, Uzberkistan, Angola, Áo...

Công ước Hà Nội sẽ tiếp tục được mở ký sau đó tại Trụ sở Liên hợp quốc tại New York. Theo quy định, Công ước sẽ chính thức có hiệu lực nếu có hơn 40 nước ký kết phê chuẩn, hoàn thành thủ tục hiệu lực nội bộ.

Sau khi có hiệu lực và được thực thi, Công ước hứa hẹn sẽ trở thành một “công cụ pháp lý quan trọng có tính phổ quát, bao trùm toàn cầu” cho tất cả các quốc gia thành viên hợp tác phòng, chống tội phạm mạng.