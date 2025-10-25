Chủ tịch nước Lương Cường nói về 3 thông điệp của Công ước Hà Nội

Hôm nay (25-10), lễ mở ký Công ước của Liên Hợp Quốc về chống tội phạm mạng với chủ đề "Chống tội phạm mạng - Chia sẻ trách nhiệm - Hướng tới tương lai" diễn ra tại Hà Nội.
Phát biểu tại Lễ mở ký, thay mặt cho Nhà nước và Nhân dân Việt Nam, Chủ tịch nước Lương Cường nhiệt liệt chào mừng các đại biểu đến với Thủ đô Hà Nội - Thành phố vì Hòa bình, để tham dự Lễ mở ký Công ước Liên hợp quốc về chống tội phạm mạng (Công ước Hà Nội). Ông đánh giá đây là sự kiện mang ý nghĩa lịch sử, khởi đầu cho kỷ nguyên hợp tác toàn cầu về không gian mạng.
Với chủ đề "Chống tội phạm mạng, chia sẻ trách nhiệm, hướng tới tương lai", Lễ mở ký thể hiện tinh thần đoàn kết quốc tế và cam kết chung của các quốc gia cùng xây dựng một không gian mạng an toàn, lành mạnh và bền vững.
Chủ tịch nước Lương Cường nhấn mạnh: Sự kiện này không chỉ đánh dấu sự ra đời của một công cụ pháp lý toàn cầu, mà còn khẳng định sức sống bền bỉ của chủ nghĩa đa phương, nơi các quốc gia vượt qua các khác biệt, sẵn sàng cùng nhau gánh vác trách nhiệm vì lợi ích chung về hòa bình, an ninh, ổn định và phát triển.
Cũng theo Chủ tịch nước, trong quá trình phát triển của nhân loại, khoa học - công nghệ đã giúp con người không ngừng mở rộng không gian sinh tồn, tương tác và phát triển. Và hôm nay, chúng ta đã và đang bước vào không gian mạng, nơi mỗi dòng dữ liệu, mỗi thao tác công nghệ, mỗi tương tác số đều có thể tác động sâu rộng đến an ninh, kinh tế, phát triển, và cả tương lai của các quốc gia.
Không gian mạng vừa là không gian mới của phát triển, vừa là mặt trận mới của an ninh toàn cầu, nơi cơ hội và thách thức đan xen, nơi tiến bộ công nghệ phải song hành cùng đạo đức và trách nhiệm.
Chủ tịch nước nhấn mạnh cùng với những tiến bộ vượt bậc của công nghệ số, các hoạt động tội phạm mạng đang gia tăng nhanh chóng về quy mô, mức độ và hậu quả. Tội phạm mạng đã trở thành thách thức trực diện đối với an ninh, phát triển của mỗi quốc gia và đời sống, hạnh phúc của mỗi người dân trong thời đại số.
Các vụ tấn công mạng, đánh cắp dữ liệu, thao túng thông tin, xâm nhập hạ tầng thiết yếu diễn ra ngày càng tinh vi và có tổ chức, gây thiệt hại hàng nghìn tỷ đô la cho nền kinh tế toàn cầu mỗi năm; thông tin cá nhân và an toàn của người dân cũng đang bị xâm hại nghiêm trọng, trong đó trẻ em và phụ nữ là những đối tượng dễ bị tổn thương nhất.
Bảo vệ chủ quyền, lợi ích, an ninh quốc gia, bảo vệ không gian mạng, không chỉ là yêu cầu của thời đại, mà còn là điều kiện tiên quyết để mỗi quốc gia phát triển nhanh, bền vững, góp phần củng cố hòa bình, ổn định và thịnh vượng chung.
Công ước Hà Nội gửi đi 3 thông điệp
Chủ tịch nước Lương Cường nêu rõ trước những thách thức của tội phạm mạng, Công ước Hà Nội - một công ước đa phương toàn cầu về chống tội phạm mạng ra đời, là minh chứng sống động cho tinh thần đoàn kết và thượng tôn pháp luật.
Qua 5 năm đàm phán, với hàng chục phiên thảo luận và hàng nghìn lượt ý kiến đóng góp, thành quả hôm nay là kết tinh của sự kiên trì, trí tuệ và lòng tin giữa các quốc gia, khi chúng ta cùng lựa chọn đối thoại thay vì đối đầu, hợp tác thay cho chia rẽ.
Chủ tịch nước cho hay Công ước Hà Nội gửi đi 3 thông điệp rõ ràng, mang ý nghĩa sâu sắc và lâu dài đối với thế giới.
Thứ nhất, khẳng định cam kết định hình trật tự, bảo đảm an toàn, an ninh trong không gian mạng trên cơ sở luật pháp quốc tế.
Thứ hai, đề cao tinh thần chia sẻ, đồng hành và hỗ trợ lẫn nhau, bởi chỉ khi cùng hợp tác, cùng nâng cao năng lực, chúng ta mới có thể bảo vệ không gian mạng ổn định và bền vững.
Thứ ba, nhấn mạnh mục tiêu cao nhất của mọi nỗ lực là vì người dân, để công nghệ phục vụ đời sống, phát triển mang lại cơ hội cho tất cả, và không ai bị bỏ lại phía sau trong tiến trình số hóa toàn cầu.
Ba thông điệp đó thể hiện rõ nét tinh thần cốt lõi của Công ước Hà Nội, một công ước của thượng tôn pháp luật, của hợp tác và của người dân. Đây cũng chính là phương châm mà Việt Nam kiên định theo đuổi trong tiến trình hội nhập quốc tế, lấy pháp luật làm nền tảng, lấy hợp tác làm động lực, lấy người dân là chủ thể là trung tâm và mục tiêu của mọi nỗ lực.
Theo Chủ tịch nước, đối với Việt Nam, Lễ mở ký Công ước LHQ về chống tội phạm mạng hôm nay không chỉ là vinh dự, mà còn là trách nhiệm với cộng đồng quốc tế. Với chính sách đối ngoại độc lập, tự chủ, hòa bình, hợp tác và phát triển, đa phương hóa, đa dạng hóa, là thành viên chủ động, tích cực, đối tác tin cậy và có trách nhiệm của cộng đồng quốc tế, hơn 5 năm qua, Việt Nam luôn đồng hành cùng tiến trình đàm phán Công ước này.
"Chúng tôi tự hào khi Hà Nội - Thủ đô của một đất nước vươn lên từ tro tàn của chiến tranh, được lựa chọn làm nơi khởi đầu kiến tạo không gian mạng hòa bình, hợp tác và tin cậy", Chủ tịch nước bày tỏ, đồng thời khẳng định việc đăng cai Lễ mở ký và là nước đầu tiên ký Công ước Hà Nội là minh chứng cho cam kết mạnh mẽ của Việt Nam đối với thượng tôn pháp luật, thực thi đầy đủ nghĩa vụ quốc tế và góp phần củng cố trật tự pháp lý toàn cầu trong không gian mạng.
Theo ông, để Công ước thực sự đi vào cuộc sống, chúng ta cần không chỉ ý chí chính trị, mà cả nguồn lực thực thi. Hợp tác quốc tế trong đào tạo, hỗ trợ kỹ thuật và chuyển giao công nghệ sẽ giúp nâng cao năng lực của các quốc gia, góp phần xây dựng không gian mạng an toàn và ổn định.
Chủ tịch nước Lương Cường kêu gọi các quốc gia thành viên sớm phê chuẩn Công ước, để văn kiện này sớm có hiệu lực, thiết lập vững chắc một trật tự số công bằng, bao trùm và dựa trên luật lệ.
Tổng Thư ký Liên Hợp Quốc: Mọi quốc gia đều được bảo vệ trước tội phạm mạng
Mở đầu bài phát biểu của mình, Tổng Thư ký Liên Hợp Quốc António Guterres bày tỏ trong chuyến thăm gần đây nhất đến Việt Nam vào năm 2022, ông đã một lần nữa nhận thấy tầm nhìn truyền cảm hứng hướng tới tương lai và vai trò sống còn của Việt Nam trong chuỗi cung ứng điện tử toàn cầu.
Điều này khiến Hà Nội trở thành địa điểm đăng cai hoàn toàn phù hợp cho thời khắc này. Đây là một thành phố biểu trưng cho tinh thần của kỷ nguyên số: Đổi mới sáng tạo, nắm bắt cơ hội và tăng cường kết nối.
"Liên hợp quốc tự hào được hợp tác cùng Việt Nam để biến ngày hôm nay thành hiện thực", Tổng Thư ký Liên Hợp Quốc nhấn mạnh.
Cũng theo ông António Guterres, chúng ta đang sống trong một thời đại của những thay đổi công nghệ vượt bậc. Hàng hóa và dịch vụ được luân chuyển chỉ bằng một cú nhấp chuột. Tuy nhiên, mọi cuộc cách mạng công nghệ đều có mặt trái của nó.
Trong những năm qua, không gian mạng đã trở thành mảnh đất màu mỡ cho tội phạm, giúp chúng mở rộng phạm vi hoạt động chưa từng có và di chuyển với tốc độ không thể tưởng tượng nổi chỉ trong một thập kỷ qua.
Hằng ngày, các thủ đoạn lừa đảo tinh vi chiếm đoạt tài sản của nhiều gia đình, phá hủy sinh kế và bòn rút hàng tỷ đô la từ các nền kinh tế. Những nội dung xâm hại tình dục trẻ em khủng khiếp để lại những sang chấn tâm lý vĩnh viễn. Các dòng tiền bất hợp pháp được che giấu qua tiền mã hóa và giao dịch kỹ thuật số đang tài trợ cho các hoạt động buôn bán ma túy, vũ khí và khủng bố.
Còn các doanh nghiệp, bệnh viện... bị tê liệt bởi các cuộc tấn công bằng mã độc tống tiền...
Thiệt hại không chỉ dừng lại ở mặt tài chính. Nó làm xói mòn lòng tin vào các thể chế, hủy hoại nền pháp quyền và gây ra những tổn hại thực tế.
Trên không gian mạng, không một ai an toàn cho đến khi tất cả mọi người đều an toàn. Lỗ hổng an ninh ở bất cứ đâu cũng có thể khiến người dân và các tổ chức ở mọi nơi gặp nguy hiểm.
Theo Tổng Thư ký Liên Hợp Quốc, đó là lý do chúng ta cần một phản ứng tập thể mạnh mẽ trên toàn cầu. Cho đến nay, thế giới vẫn thiếu một khuôn khổ pháp lý chung để thống nhất các nỗ lực. Nhưng sau 5 năm đàm phán phức tạp, các quốc gia thành viên đã cho ra đời hiệp ước tư pháp hình sự đầu tiên trong hơn hai thập kỷ qua.
Vì vậy, Công ước của Liên Hợp Quốc về tội phạm mạng là một công cụ mạnh mẽ, có tính ràng buộc pháp lý nhằm củng cố hệ thống phòng thủ tập thể của chúng ta trước tội phạm mạng.
Đây là lời cam kết rằng các quyền con người cơ bản như quyền riêng tư, nhân phẩm và sự an toàn phải được bảo vệ cả ngoài đời thực lẫn trên mạng. Đây là minh chứng cho sức mạnh bền bỉ của chủ nghĩa đa phương trong việc cung cấp các giải pháp.
Và đây cũng là sự khẳng định rằng không một quốc gia nào, dù ở bất kỳ trình độ phát triển nào, sẽ bị bỏ lại đơn độc và không được bảo vệ trước tội phạm mạng, ông António Guterres khẳng định.