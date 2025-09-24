Đại sứ quán Hoa Kỳ gợi ý kênh thông tin tham khảo để du học sinh không bị lừa đảo 24/09/2025 20:59

(PLO)- Theo một đại diện của Đại sứ quán Hoa Kỳ, phụ huynh và học sinh nên tìm hiểu về giáo dục Hoa Kỳ thông qua các kênh chính thống để tránh bị lừa đảo.

Hôm nay (24-9) tại Hà Nội, Văn phòng Giáo dục Hoa Kỳ thuộc Đại sứ quán Hoa Kỳ tại Hà Nội tổ chức Triển lãm Giáo dục Hoa Kỳ mùa thu 2025.

Rất đông học sinh, sinh viên tham dự đến tìm hiểu về giáo dục Hoa Kỳ tại sự kiện ngày hôm nay. Ảnh: NGỌC DIỆP

Triển lãm có sự tham gia của đại diện 60 trường đại học và cao đẳng Hoa Kỳ đã được kiểm định, bao gồm các đại học nghiên cứu hàng đầu, các trường đại học khai phóng, các trường cao đẳng cộng đồng.

Những trường này cũng sẽ tham dự Triển lãm tại TP.HCM vào ngày 26-9 và Đà Nẵng vào ngày 27-9, qua đó cung cấp thông tin về hàng trăm chương trình cao đẳng, đại học, và sau đại học trong nhiều lĩnh vực học tập.

Phát biểu với báo chí tại sự kiện, Đại sứ Hoa Kỳ Marc Knapper nói: “Hoa Kỳ mang đến những cơ hội giáo dục đẳng cấp thế giới. Việc ngày càng nhiều sinh viên Việt Nam theo học tại các trường đại học và cao đẳng Hoa Kỳ cho thấy họ đánh giá cao những cơ hội này cũng như cam kết của họ đối với chất lượng giáo dục học thuật.

Thông qua học tập tại Hoa Kỳ, sinh viên Việt Nam trang bị cho mình kỹ năng lãnh đạo để trở về Việt Nam và đóng góp vào các mục tiêu phát triển kinh tế của đất nước, đặc biệt trong lĩnh vực công nghệ cao".

Đại sứ Hoa Kỳ Marc Knapper. Ảnh: NGỌC DIỆP

Đại sứ Hoa Kỳ cho biết ông cảm thấy rất vui khi Việt Nam đứng thứ 6 tại Hoa Kỳ về số lượng du học sinh đang theo học. Theo ông, việc có nhiều du học sinh như vậy theo học tại Hoa Kỳ góp phần quan trọng cho xây dựng nguồn nhân lực của Việt Nam khi Việt Nam đang xây dựng hệ sinh thái sản xuất công nghệ cao. Cạnh đó, góp phần quan trọng trong xây dựng quan hệ hợp tác giáo dục giữa Việt Nam và Hoa Kỳ.

Đại sứ Marc Knapper nhấn mạnh, Hoa Kỳ có thế mạnh về giáo dục đào tạo nhiều ngành nghề mà Việt Nam đang cần như kỹ thuật, toán, khoa học máy tính, kỹ thuật điện. Ngoài ra còn có một số ngành công nghệ cao như trí tuệ nhân tạo (AI), điện toán lượng tử, công nghệ nano, công nghệ chuỗi khối (blockchain), công nghệ sinh học...

Khi được hỏi có hay không việc Hoa Kỳ đã siết chặt chính sách visa với sinh viên quốc tế, Đại sứ Hoa Kỳ cho biết chính sách của Hoa Kỳ cho đến nay chưa có thay đổi, mục tiêu chính vẫn là thu hút được những nhân tài trên khắp thế giới đến với Hoa Kỳ.

Cũng trong sự kiện ngày hôm nay, một đại diện thuộc Đại sứ quán Hoa Kỳ cũng nói đến việc phụ huynh và học sinh cần tìm hiểu kỹ các thông tin liên quan đến du học Hoa Kỳ thông qua các kênh chính thống, tránh bị lừa đảo khi tiếp cận thông tin về giáo dục Hoa Kỳ thông qua các kênh không chính thống, truyền miệng.

Một kênh thông tin quan trọng dành cho phụ huynh và học sinh chính là Văn phòng Giáo dục Văn phòng Giáo dục Hoa Kỳ (Education USA).

Văn phòng Giáo dục Hoa Kỳ cung cấp các thông tin miễn phí, đầy đủ, không thiên vị về các trường cao đẳng, đại học đã được kiểm định chất lượng tại Hoa Kỳ và hướng dẫn các sinh viên Việt Nam tìm kiếm cơ hội học tập.

Chuyên gia tư vấn giáo dục Hoa Kỳ giúp đỡ sinh viên xác định các bước cần thiết khi nộp hồ sơ tại một trường đại học/cao đẳng tại Hoa Kỳ, tìm kiếm thông tin học bổng và chọn trường học phù hợp với mục tiêu và quan tâm của từng cá nhân.