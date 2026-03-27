Đại tướng Lương Tam Quang dự lễ khởi công dự án doanh trại đóng quân Công an Thanh Hóa 27/03/2026 18:37

Chiều 27-3, Công an tỉnh Thanh Hóa tổ chức Lễ khởi công dự án Doanh trại đóng quân Công an tỉnh Thanh Hóa.

Dự lễ có Đại tướng Lương Tam Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an, cùng lãnh đạo tỉnh Thanh Hóa.

Dự án Doanh trại đóng quân Công an tỉnh Thanh Hóa được xây dựng tại số 1A Đại lộ Lê Lợi, phường Hạc Thành, với diện tích 32,8 ha. Theo Công an tỉnh Thanh Hóa, công trình không chỉ đáp ứng yêu cầu cấp thiết mà còn bảo đảm tính chiến lược lâu dài, góp phần tăng cường năng lực lãnh đạo, chỉ huy, điều hành tập trung, bảo đảm thông tin liên lạc thông suốt và cải thiện điều kiện làm việc, huấn luyện và sinh hoạt cho lực lượng.

Công trình được xây dựng đồng bộ, khoa học, bao gồm hệ thống trụ sở làm việc của các phòng nghiệp vụ, khu chỉ huy, điều hành, các hạng mục phục vụ công tác hậu cần, kỹ thuật, huấn luyện và các công trình phụ trợ cần thiết.

Các đại biểu tham quan mô hình doanh trại đóng quân Công an tỉnh Thanh Hoá. Ảnh: CATH

Các tổ hợp nhà trung tâm gồm một tầng hầm và 12 tầng nổi, trong đó có hội trường lớn với sức chứa gần 1.000 chỗ ngồi, không chỉ đáp ứng yêu cầu hoạt động của Công an tỉnh Thanh Hóa mà còn phục vụ các hội nghị, sự kiện lớn của địa phương.

Phát biểu tại lễ khởi công, Đại tướng Lương Tam Quang, Bộ trưởng Bộ Công an, nhấn mạnh việc xây dựng công trình này có ý nghĩa chiến lược, quan trọng cả trước mắt và lâu dài, bảo đảm công tác chỉ huy, chỉ đạo, cải thiện điều kiện làm việc, sinh hoạt cho cán bộ, chiến sĩ.

Bộ trưởng Bộ Công an trân trọng cảm ơn sự quan tâm phối hợp chặt chẽ của Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh và các sở, ban, ngành tỉnh Thanh Hóa trong công tác bảo đảm an ninh, trật tự và xây dựng lực lượng Công an tỉnh Thanh Hóa thời gian qua.

Bộ trưởng Bộ Công an cũng đề nghị Thanh Hóa tiếp tục quan tâm, tạo điều kiện, ưu tiên nguồn lực xây dựng trụ sở Công an cấp xã vững mạnh, hiện đại, là chỗ dựa vững chắc của chính quyền và Nhân dân. Cùng đó, chủ động phát hiện, xử lý sớm các yếu tố tiềm ẩn phức tạp, góp phần xây dựng xã, phường “không ma túy”, “không tội phạm”.

Đại tướng Lương Tam Quang, Bộ trưởng Bộ Công an, phát biểu tại Lễ khởi công. Ảnh: CATH

Đại tướng Lương Tam Quang đề nghị chủ đầu tư, các đơn vị tư vấn, giám sát và thi công thực hiện đúng trách nhiệm, bảo đảm tiến độ, chất lượng, kỹ thuật, mỹ thuật, tiết kiệm, với tầm nhìn 100 năm, sớm đưa công trình vào sử dụng vào dịp kỷ niệm 82 năm Ngày truyền thống Công an Nhân dân.

Đối với cán bộ, chiến sĩ Công an tỉnh Thanh Hóa cần tiếp tục phát huy truyền thống, đoàn kết, kỷ cương, trách nhiệm, thể hiện vai trò tiên phong, gương mẫu trong thực hiện Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Công an Trung ương lần thứ VIII bằng những kết quả, thành tích cụ thể.

Phát biểu tại buổi lễ, Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa ông Nguyễn Hoài nhấn mạnh dự án được khởi công là kết quả của quá trình chuẩn bị và nghiên cứu kỹ lưỡng của Công an tỉnh Thanh Hóa.

Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa Nguyễn Hoài Anh phát biểu tại Lễ khởi công. Ảnh: CATH

Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa đánh giá cao tinh thần làm việc khẩn trương, trách nhiệm của Công an tỉnh trong quá trình chuẩn bị dự án, tích cực phối hợp, hỗ trợ công tác giải phóng mặt bằng, đáp ứng tiến độ đề ra.

Ông đề nghị Công an tỉnh Thanh Hóa phối hợp chặt chẽ với các đơn vị của Bộ Công an, các sở, ngành và đơn vị thi công, tư vấn để triển khai dự án bảo đảm chất lượng, tiến độ, kỹ thuật, mỹ thuật và an toàn lao động; phấn đấu hoàn thành trước ngày 19-8-2027.

Bộ trưởng Bộ Công an Lương Tam Quang cùng lãnh đạo tỉnh Thanh Hoá hiện nghi thức bấm nút khởi công xây dựng doanh trại đóng quân Công an tỉnh Thanh Hoá. Ảnh: CATH

Tại buổi lễ, Thiếu tướng Tô Anh Dũng, Giám đốc Công an tỉnh Thanh Hóa, trân trọng cảm ơn và tiếp thu ý kiến chỉ đạo của cấp trên, cam kết phối hợp chặt chẽ với các đơn vị liên quan để triển khai dự án với tinh thần trách nhiệm cao nhất, bảo đảm phát huy hiệu quả công trình sau khi hoàn thành.