Đâm cảnh sát khu vực trọng thương, lãnh 14 năm tù 09/06/2025 14:31

(PLO)- Theo kết luận giám định, trước, trong và sau khi thực hiện hành vi giết người, Vũ mắc bệnh tâm thần do sử dụng ma túy.

Ngày 9-6, TAND TP.HCM xét xử sơ thẩm tuyên phạt bị cáo Lê Hoàng Vũ (29 tuổi, ngụ Quảng Nam) 14 năm tù về tội giết người. HĐXX buộc bị cáo Vũ bồi thường cho bị hại 200 triệu đồng.

Theo cáo trạng, sáng 6-10-2021, anh NĐB là cảnh sát khu vực thuộc Công an phường 10, quận Tân Bình được Ban chỉ huy Công an phường phân công đến nhà đưa Lê Hoàng Vũ (là đối tượng đi cai nghiện mới hồi gia) về trụ sở công an phường để làm việc.

Bị cáo Lê Hoàng Vũ tại phiên tòa. Ảnh: DX

Khi anh B đến nhà, Vũ liền nói: "Mẹ và chị đi chợ, khi nào họ về thì Vũ sẽ đến trụ sở công an phường để làm việc”. Anh B quay người bỏ đi thì bị Vũ cầm dao áp sát từ phía sau đâm vào lưng.

Anh B bỏ chạy nên Vũ đuổi theo và dùng dao đâm tiếp vào lưng khiến anh B ngã xuống đất. Khi thấy anh B ngã xuống đất, Vũ tiếp tục đâm thêm nhiều nhát vào người nạn nhân.

Đến khi lưỡi dao bị cong, Vũ liền quay vào nhà lấy dao khác.

Lúc này, anh B bỏ chạy và được người dân đưa đi cấp cứu. Theo kết quả giám định, anh B bị thương tích 24%.

Quá trình điều tra, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM trưng cầu giám định đối với Vũ. Theo kết luận giám định, trước, trong và sau khi thực hiện hành vi giết người, Vũ mắc bệnh tâm thần do sử dụng ma túy.

Ngày 20-12-2022, VKSND TP.HCM đã ra quyết định áp dụng biện pháp bắt buộc chữa bệnh đối với Vũ. Sau thời gian chữa bệnh, đến tháng 6-2024, bệnh tình của Vũ đã ổn định và không cần thiết điều trị bắt buộc.

Đến tháng 7-2024, Cơ quan CQĐT Công an TP.HCM đã phục hồi điều tra và bắt tạm giam Vũ. Quá trình điều tra, Vũ khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội như trên.