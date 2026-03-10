Dân bất an vì đoạn đường 100 m 'bỏ quên' tại Khu dân cư Vĩnh Lộc 10/03/2026 15:39

(PLO)- Chính quyền địa phương đã làm việc với các hộ dân cuối cùng để giải quyết dứt điểm tình trạng đoạn đường số 3 (khu dân cư Vĩnh Lộc) chưa được thi công hoàn thiện, gây ảnh hưởng đến an toàn giao thông.

Ngày 10-3, đại diện UBND phường Bình Tân, TP.HCM cho biết chính quyền địa phương đã nắm được phản ánh của người dân về việc một đoạn trên đường số 3, KDC Vĩnh Lộc chưa hoàn thiện, tiềm ẩn nguy cơ tai nạn giao thông.

Gần 100 m đường chưa được thi công đồng bộ

Theo ghi nhận của phóng viên, đường số 3 trong KDC Vĩnh Lộc được đầu tư xây dựng khang trang, mặt đường chia làm bốn làn xe và có vạch kẻ rõ ràng. Tuy nhiên, hiện còn một đoạn dài khoảng 100 m (đoạn từ chung cư Green Town Bình Tân đến trước nhà số 134) vẫn chưa được thi công đồng bộ.

Cơ quan chức năng có treo cảnh báo cho người dân chú ý khi di chuyển trên đường này. Ảnh: N.TÂN

Tại đây, mặt đường cũ thấp hơn mặt đường mới khoảng 10 cm, tạo thành những gờ dốc mấp mô, nhiều ổ gà và trơn trượt do cát, sỏi nhỏ. Do các đoạn khác đã hoàn thiện rất đẹp, nhiều người dân lưu thông với tốc độ cao, khi đến đoạn đường xấu vào buổi tối không quan sát kịp dẫn đến tai nạn.

Tuy nhiên, vào lúc trời mưa, đường tối thì đoạn đường xấu tiềm ẩn nguy cơ tai nạn. Ảnh: N.TÂN

Chứng kiến nhiều trường hợp gặp nạn, ông Phát (50 tuổi), một người dân buôn bán tại khu vực này kể lại: "Trước Tết, tôi thấy hai cô gái đi xe tay ga chạy đến đoạn dốc này thì bị trượt bánh, ngã nhào. Cả hai bị trầy xước khắp người, gia đình phải đưa đi cấp cứu. Ngay cả người già ngồi xe lăn cũng từng bị lật xe tại đây".

Mặt đường có đoạn nhiều cát, đá, ổ gà. Ảnh: N.TÂN

Tương tự, bà Tiền, một người dân địa phương cho biết từng có trường hợp một cô gái sụp "bẫy" dốc và bị thương rất nặng ở vùng mắt. Theo người dân, vào buổi tối hệ thống đèn đường tại khu vực này chưa hoạt động, chỉ nhờ ánh sáng từ nhà dân nên người lạ đi ngang rất dễ gặp nạn.

Hiện đơn vị thi công có đặt biển thông báo gần khu vực đường xấu nhưng vị trí khá khuất, khiến người đi đường ít lưu tâm.

Một số vụ tai nạn giao thông đã xảy ra tại đoạn đường này. Ảnh: N.TÂN

Sẽ hoàn thiện đoạn đường trong tháng 3

Trao đổi với PLO, đại diện UBND phường Bình Tân cho biết chủ đầu tư trước đây là Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng khu vực quận Bình Tân, hiện nay bàn giao về cho Ban Quản lý dự án phường An Lạc làm chủ đầu tư. Tuy nhiên, vướng mắc lớn nhất nằm ở việc bàn giao mặt bằng liên quan công tác đền bù, bồi thường từ giai đoạn trước.

Theo UBND phường Bình Tân, trong tháng 3, đoạn đường sẽ được hoàn thiện. Ảnh: N.TÂN

Theo UBND phường Bình Tân thì trước đây, một số người dân đã ngăn cản việc triển khai, thi công làm đường. Từ trước và sau Tết Nguyên đán, phường đã làm việc với năm chủ đất tại khu vực này. Đây đều là anh chị em trong một gia đình nên việc vận động gặp nhiều khó khăn. Đến sáng 10-3, phường đã làm việc thành công với hộ dân cuối cùng để sớm hoàn thiện đoạn đường trong tháng 3 này.

"Trong tháng 3-2026, chúng tôi sẽ triển khai thi công dứt điểm đoạn đường này. Hiện các hộ dân đã đồng ý bàn giao mặt bằng, phường đã báo chủ đầu tư và đơn vị thi công để tiếp tục thực hiện, tránh gây nguy hiểm cho người dân qua lại" - đại diện lãnh đạo UBND phường Bình Tân khẳng định.