Đang xếp gần 600kg pháo hoa nổ lên ô tô thì bị công an bắt giữ 27/09/2025 09:55

Ngày 27-9, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu, môi trường Công an tỉnh Đồng Nai, cho biết đơn vị vừa phối hợp với Phòng CSGT và Công an xã Lộc Ninh bắt quả tang nhóm người vận chuyển gần 600 kg pháo hoa nổ các loại.

Tang vật﻿ công an thu giữ 18 thùng carton, bên trong có 314 hộp pháo hoa nổ, tổng trọng lượng 550 kg. Ảnh: CA.

Qua các biện pháp nghiệp vụ, tối ngày 26-9, lực lượng chức năng phối hợp phát hiện Trần Thanh Nam (19 tuổi, ngụ xã Lộc Thạnh, tỉnh Đồng Nai) và Lê Trung Thành (45 tuổi, ngụ xã Lộc Ninh, tỉnh Đồng Nai) đang bốc xếp các thùng hàng hoá từ xe ô tô du lịch lên xe ô tô tải do tài xế Vũ Văn Trọng (35 tuổi, ngụ xã Lộc Tấn, tỉnh Đồng Nai) điều khiển tại đoạn đường Quốc lộ 13 (xã Lộc Ninh).

Tại đây, công an thu giữ trên hai xe ô tô tổng cộng 18 thùng carton, bên trong có 314 hộp pháo hoa nổ, tổng trọng lượng 550 kg.

Tiến hành khám xét nhà kho của Trần Thanh Nam, lực lượng công an phát hiện thêm một thùng carton, bên trong có 18 hộp pháo hoa.