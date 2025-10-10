Danh sách đơn vị bị xử phạt vi phạm hành chính về đóng BHXH, BHYT 10/10/2025 16:49

(PLO)- Tính đến ngày 30-9-2025, Bảo hiểm xã hội TP.HCM công bố danh sách hơn 30 doanh nghiệp trên địa bàn bị xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực đóng bảo hiểm xã hội và bảo hiểm y tế. Tổng số tiền chậm đóng của các đơn vị này lên đến hàng chục tỉ đồng, trong đó có nhiều doanh nghiệp nợ kéo dài, bị phạt ở mức cao.