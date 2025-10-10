Bạn đọc

Danh sách đơn vị bị xử phạt vi phạm hành chính về đóng BHXH, BHYT

(PLO)- Tính đến ngày 30-9-2025, Bảo hiểm xã hội TP.HCM công bố danh sách hơn 30 doanh nghiệp trên địa bàn bị xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực đóng bảo hiểm xã hội và bảo hiểm y tế. Tổng số tiền chậm đóng của các đơn vị này lên đến hàng chục tỉ đồng, trong đó có nhiều doanh nghiệp nợ kéo dài, bị phạt ở mức cao.
STT Mã đơn vị TÊN ĐƠN VỊ ĐỊA CHỈ SỐ QĐ XỬ PHẠT NGÀY QĐ XỬ PHẠT SỐ TIỀN CHẬM ĐÓNG (ĐỒNG) SỐ TIỀN XỬ PHẠT (ĐỒNG)
1 TJ3409J Công Ty TNHH Huy Bảo Tín 199 Tô Hiến Thành, Phường 13, Quận 10, TP.HCM 333 29/4/2025 144,580,395 39,056,610
2 TW3316G CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG CƠ KHÍ THƯƠNG MẠI MINH SANG 167/35B Phạm Hữu Lầu, Phường Phú Mỹ, Quận 7, TP.HCM 355 6/5/2025 141,958,925 31,621,060
3 TW4645G CÔNG TY CỔ PHẦN GCW A4 đường D4, Phường Tân Hưng, quận 7, TP.HCM 372 8/5/2025 187,118,039 52,950,432
4 TG8286G Công ty Cổ Phần Học Viện Giáo Dục Quốc Tế Victoria 403 Trần Xuân Soạn, Phường Tân Kiềng, Quận 7, TP.HCM 1,712 6/5/2025 1,341,326,792 153,000,000
5 TG4717G CÔNG TY CỔ PHẦN Y DƯỢC MINH AN 529 Lê Văn Lương, Phường Tân Phong Quận 7, TP.HCM 386 8/5/2025 77,589,640 23,949,202
6 TG8445G Công ty Cổ Phần Đầu Tư - Quản Lý Bất Động Sản Cpg 15 Nguyễn Lương Bằng, Phường Tân Phú, Quận 7, TP.HCM 1,725 6/5/2025 1,049,213,781 154,000,000
7 TG1804G Công ty TNHH Môi Trường Việt-Nhật Văn Phòng Thuộc Tầng 5, Khu Nhà Xưởng Văn Phòng Tiêu Chuẩn, Lô D.01, Đường Tân Thuận, Phường Tân Thuận Đông, Quận 7, TP.HCM 1,768 7/5/2025 286,983,563 78,484,688
8 TG5983G Công ty Cổ Phần Du Lịch - Vận Tải Mai Group 57A Đường Số 1, Kp 2, Phường Tân Kiểng, Quận 7, TP.HCM 1,767 7/5/2025 973,712,946 158,000,000
9 TV9761V CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ - THƯƠNG MẠI SONG PHI 23/25 Đường Nguyễn Văn Yến, Phường Tân Thới Hoà, Quận Tân Phú, TP.HCM 1,740 7/5/2025 296,369,831 72,519,209
10 TV6490V Công Ty Cổ Phần Xây Dựng Winam Số 226/4A Lê Trọng Tấn, Phường Tây Thạnh, Quận Tân Phú, TP.HCM 312 25/4/2025 211,452,750 52,824,776
11 TV2013V Cty TNHH SXTMDV Phú Danh 8A Tân Quý, Phường Tân Quý, Quận Tân Phú, TP.HCM 431 12/5/2025 143,643,491 37,861,534
12 TW1544J Công Ty TNHH Thương mại và Dịch vụ Trương Gia Bảo 7A/114 Thành Thái, Phường 14, Quận 10, TP.HCM 519 14/5/2025 154,988,396 45,564,986
13 TJ9897J Công Ty Cổ Phần truyền thông Medihub 58/10 Thành Thái, Phường 12, Quận 10, TP.HCM 1,741 7/5/2025 675,026,580 154,000,000
14 TY4827Y Công Ty CP TM DV Và Đầu Tư Âu Mỹ 408 đường 7A, Bình Trị Đông B, Bình Tân, TP.HCM 528 15/5/2025 197,602,823 59,973,744
15 TN8702N CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ TƯ VẤN TRANG TRÍ TỔ CHỨC SỰ KIỆN AN NHIÊN 53 Phan Đăng Lưu, Phường 07, Quận Phú Nhuận, TP.HCM 577 23/5/2025 133,755,831 24,388,718
16 TW1911M CÔNG TY CỔ PHẦN ĐIỆN LẠNH NGUYỄN TRƯỜNG PHÁT 32 Đường số 17, Phường 11, Quận Gò Vấp, TP Hồ Chí Minh 578 23/5/2025 1,000,160,178 31,043,248
17 TM2446M CÔNG TY CỔ PHẦN NHỰA THUẬN PHÁT ĐẠT 102/21/11 Lê Văn Thọ, Phường 11, Quận Gò Vấp, TP.HCM 2,208 29/5/2025 562,643,207 130,451,718
18 TW7214C Công Ty Tnhh Digital Power Media Tầng 15, Số 436-438 Nguyễn Thị Minh Khai, Phường 05, Quận 3, TP.HCM 2,218 29/5/2025 595,241,328 157,856,704
19 TW0804C Công Ty Cổ Phần Goody Group 139 Pasteur, Phường Võ Thị Sáu, Quận 3, TP.HCM 2,243 30/5/2025 979,336,003 165,000,000
20 TD0714D Văn phòng Công chứng Hội Nhập 230 đường 48, Phường 2, quận 4, TP.HCM 2,247 2/6/2025 382,364,740 101,319,377
21 TI5250I Công ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ Vận Tải Xuất Nhập Khẩu Thiên Thành 743 đường Đỗ Xuân Hợp, Phường Phú Hữu, thành phố Thủ Đức, TP.HCM 3,004 16/6/2025 1,020,062,352 158,000,000
22 TO5577O Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Công Nghiệp Xuất Nhập Khẩu Đông Dương 162B Điện Biên Phủ, Phường Võ Thị Sáu, Quận 3, TP.HCM 2,164 26/5/2025 3,900,242,294 158,000,000
23 TO5222O Công Ty Cổ Phần Đ.H.C Tầng 6, số 1/1 Hoàng Việt, Phường 4, Quận Tân Bình, TP.HCM 2,217 29/5/2025 1,606,239,021 157,000,000
24 TW1717O Công ty Cổ phần Tập Đoàn Khánh Long Land 84 Trần Văn Quang, Phường 10, Quận Tân Bình, TP.HCM 3,003 16/6/2025 472,037,085 128,988,345
25 YN0295O Công Ty TNHH Ywmobile VN Tầng 3, 26 Hoàng Kế Viêm, Phường 12, Quận Tân Bình, TP Hồ Chí Minh 3,002 16/6/2025 491,291,211 134,024,226
26 TOB762O CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ 34 BẠCH ĐẰNG 32-32B-34-34A Bạch Đằng 2, Phường 2, Quận Tân Bình, TP.HCM 2,216 29/5/2025 333,883,767 89,192,362
27 TG3370G CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT KẾ XÂY DỰNG THƯƠNG MẠI PHƯƠNG ĐÔNG C20 KDC Jamona, Đào Trí, P. Phú Thuận, Quận 7, TP.HCM 554 16/5/2025 120,077,148 36,196,054
28 TD1098D Công ty TNHH TM DV kỹ thuật Việt Số 212 Khánh Hội, Phường 06, Quận 4, TP.HCM 363 7/5/2025 100,049,045 30,013,242
29 TV1333V Công ty Cổ phần Trung Tâm Y Khoa Thành Công 36 Tây Thạnh, Phường Tây Thạnh, quận Tân phú, TP.HCM 73 3/7/2025 100,099,800 31,026,946
30 TW0549J Công ty Cổ Phần Bất Động Sản COMMONWEALTH PROPERTIES Tầng 10 Tháp B, Tòa nhà Viettel, 285 CMT8, Phường 12, Quận 10, TP.HCM (chuyển thành Phường Hòa Hưng) 23 1/8/2025 48,541,415 16,106,182
31 TAI179A Công ty Cổ phần DRONELIGHTSHOW SMT 68 Nguyễn Huệ, Phường Sài Gòn, TP.HCM 80 27/8/2025 146,332,978 39,616,070
32 TW0297A Công ty TNHH Thương mại Vạn Lộc Xuân 214/C63 Nguyễn Trãi, Phường Cầu ông Lãnh, TP.HCM 92 3/9/2025 213,397,619 58,570,211
33 TW9183A Công Ty TNHH Thương Mại Lucky Vina Tầng 1, Tòa Nhà Packsimex, 52 Đông Du, Phường Bến Nghé, Quận 1, TP.HCM 1,866 13/5/2025 762,613,375 153,000,000
34 TA9586A Công ty TNHH An Điền Phát Tầng 3, toà nhà Indochina Park Tower, Số 4 Nguyễn Đình Chiểu, Phường Đakao,Quận 1, TP.HCM 1,867 13/5/2025 393,754,688 100,944,901
35 TW9569O Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ ASAP Logistics 14/1/7B Văn Chung, Phường 13, Quận Tân Bình, Thành phố Hồ Chí Minh 34 7/8/2025 150,733,176 43,697,957
36 TOA424O Công ty TNHH Vận tải Xây dựng và San lấp mặt bằng Lộc Thịnh Phát 133A Trường Chinh, phường 12, quận Tân Bình, TP.HCM 31 6/8/2025 163,296,702 48,090,109
37 TO3118O Công Ty TNHH Hoàn Cầu Việt 11 Đường C27, phường 12, quận Tân Bình, TP.HCM 25 1/8/2025 83,111,331 22,486,757

Ghi chú: Một số quyết định xử phạt ban hành trước thời điểm sáp nhập phường, áp dụng theo địa giới hành chính cũ.

