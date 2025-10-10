Danh sách đơn vị bị xử phạt vi phạm hành chính về đóng BHXH, BHYT

|STT
|Mã đơn vị
|TÊN ĐƠN VỊ
|ĐỊA CHỈ
|SỐ QĐ XỬ PHẠT
|NGÀY QĐ XỬ PHẠT
|SỐ TIỀN CHẬM ĐÓNG (ĐỒNG)
|SỐ TIỀN XỬ PHẠT (ĐỒNG)
|1
|TJ3409J
|Công Ty TNHH Huy Bảo Tín
|199 Tô Hiến Thành, Phường 13, Quận 10, TP.HCM
|333
|29/4/2025
|144,580,395
|39,056,610
|2
|TW3316G
|CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG CƠ KHÍ THƯƠNG MẠI MINH SANG
|167/35B Phạm Hữu Lầu, Phường Phú Mỹ, Quận 7, TP.HCM
|355
|6/5/2025
|141,958,925
|31,621,060
|3
|TW4645G
|CÔNG TY CỔ PHẦN GCW
|A4 đường D4, Phường Tân Hưng, quận 7, TP.HCM
|372
|8/5/2025
|187,118,039
|52,950,432
|4
|TG8286G
|Công ty Cổ Phần Học Viện Giáo Dục Quốc Tế Victoria
|403 Trần Xuân Soạn, Phường Tân Kiềng, Quận 7, TP.HCM
|1,712
|6/5/2025
|1,341,326,792
|153,000,000
|5
|TG4717G
|CÔNG TY CỔ PHẦN Y DƯỢC MINH AN
|529 Lê Văn Lương, Phường Tân Phong Quận 7, TP.HCM
|386
|8/5/2025
|77,589,640
|23,949,202
|6
|TG8445G
|Công ty Cổ Phần Đầu Tư - Quản Lý Bất Động Sản Cpg
|15 Nguyễn Lương Bằng, Phường Tân Phú, Quận 7, TP.HCM
|1,725
|6/5/2025
|1,049,213,781
|154,000,000
|7
|TG1804G
|Công ty TNHH Môi Trường Việt-Nhật
|Văn Phòng Thuộc Tầng 5, Khu Nhà Xưởng Văn Phòng Tiêu Chuẩn, Lô D.01, Đường Tân Thuận, Phường Tân Thuận Đông, Quận 7, TP.HCM
|1,768
|7/5/2025
|286,983,563
|78,484,688
|8
|TG5983G
|Công ty Cổ Phần Du Lịch - Vận Tải Mai Group
|57A Đường Số 1, Kp 2, Phường Tân Kiểng, Quận 7, TP.HCM
|1,767
|7/5/2025
|973,712,946
|158,000,000
|9
|TV9761V
|CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ - THƯƠNG MẠI SONG PHI
|23/25 Đường Nguyễn Văn Yến, Phường Tân Thới Hoà, Quận Tân Phú, TP.HCM
|1,740
|7/5/2025
|296,369,831
|72,519,209
|10
|TV6490V
|Công Ty Cổ Phần Xây Dựng Winam
|Số 226/4A Lê Trọng Tấn, Phường Tây Thạnh, Quận Tân Phú, TP.HCM
|312
|25/4/2025
|211,452,750
|52,824,776
|11
|TV2013V
|Cty TNHH SXTMDV Phú Danh
|8A Tân Quý, Phường Tân Quý, Quận Tân Phú, TP.HCM
|431
|12/5/2025
|143,643,491
|37,861,534
|12
|TW1544J
|Công Ty TNHH Thương mại và Dịch vụ Trương Gia Bảo
|7A/114 Thành Thái, Phường 14, Quận 10, TP.HCM
|519
|14/5/2025
|154,988,396
|45,564,986
|13
|TJ9897J
|Công Ty Cổ Phần truyền thông Medihub
|58/10 Thành Thái, Phường 12, Quận 10, TP.HCM
|1,741
|7/5/2025
|675,026,580
|154,000,000
|14
|TY4827Y
|Công Ty CP TM DV Và Đầu Tư Âu Mỹ
|408 đường 7A, Bình Trị Đông B, Bình Tân, TP.HCM
|528
|15/5/2025
|197,602,823
|59,973,744
|15
|TN8702N
|CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ TƯ VẤN TRANG TRÍ TỔ CHỨC SỰ KIỆN AN NHIÊN
|53 Phan Đăng Lưu, Phường 07, Quận Phú Nhuận, TP.HCM
|577
|23/5/2025
|133,755,831
|24,388,718
|16
|TW1911M
|CÔNG TY CỔ PHẦN ĐIỆN LẠNH NGUYỄN TRƯỜNG PHÁT
|32 Đường số 17, Phường 11, Quận Gò Vấp, TP Hồ Chí Minh
|578
|23/5/2025
|1,000,160,178
|31,043,248
|17
|TM2446M
|CÔNG TY CỔ PHẦN NHỰA THUẬN PHÁT ĐẠT
|102/21/11 Lê Văn Thọ, Phường 11, Quận Gò Vấp, TP.HCM
|2,208
|29/5/2025
|562,643,207
|130,451,718
|18
|TW7214C
|Công Ty Tnhh Digital Power Media
|Tầng 15, Số 436-438 Nguyễn Thị Minh Khai, Phường 05, Quận 3, TP.HCM
|2,218
|29/5/2025
|595,241,328
|157,856,704
|19
|TW0804C
|Công Ty Cổ Phần Goody Group
|139 Pasteur, Phường Võ Thị Sáu, Quận 3, TP.HCM
|2,243
|30/5/2025
|979,336,003
|165,000,000
|20
|TD0714D
|Văn phòng Công chứng Hội Nhập
|230 đường 48, Phường 2, quận 4, TP.HCM
|2,247
|2/6/2025
|382,364,740
|101,319,377
|21
|TI5250I
|Công ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ Vận Tải Xuất Nhập Khẩu Thiên Thành
|743 đường Đỗ Xuân Hợp, Phường Phú Hữu, thành phố Thủ Đức, TP.HCM
|3,004
|16/6/2025
|1,020,062,352
|158,000,000
|22
|TO5577O
|Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Công Nghiệp Xuất Nhập Khẩu Đông Dương
|162B Điện Biên Phủ, Phường Võ Thị Sáu, Quận 3, TP.HCM
|2,164
|26/5/2025
|3,900,242,294
|158,000,000
|23
|TO5222O
|Công Ty Cổ Phần Đ.H.C
|Tầng 6, số 1/1 Hoàng Việt, Phường 4, Quận Tân Bình, TP.HCM
|2,217
|29/5/2025
|1,606,239,021
|157,000,000
|24
|TW1717O
|Công ty Cổ phần Tập Đoàn Khánh Long Land
|84 Trần Văn Quang, Phường 10, Quận Tân Bình, TP.HCM
|3,003
|16/6/2025
|472,037,085
|128,988,345
|25
|YN0295O
|Công Ty TNHH Ywmobile VN
|Tầng 3, 26 Hoàng Kế Viêm, Phường 12, Quận Tân Bình, TP Hồ Chí Minh
|3,002
|16/6/2025
|491,291,211
|134,024,226
|26
|TOB762O
|CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ 34 BẠCH ĐẰNG
|32-32B-34-34A Bạch Đằng 2, Phường 2, Quận Tân Bình, TP.HCM
|2,216
|29/5/2025
|333,883,767
|89,192,362
|27
|TG3370G
|CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT KẾ XÂY DỰNG THƯƠNG MẠI PHƯƠNG ĐÔNG
|C20 KDC Jamona, Đào Trí, P. Phú Thuận, Quận 7, TP.HCM
|554
|16/5/2025
|120,077,148
|36,196,054
|28
|TD1098D
|Công ty TNHH TM DV kỹ thuật Việt
|Số 212 Khánh Hội, Phường 06, Quận 4, TP.HCM
|363
|7/5/2025
|100,049,045
|30,013,242
|29
|TV1333V
|Công ty Cổ phần Trung Tâm Y Khoa Thành Công
|36 Tây Thạnh, Phường Tây Thạnh, quận Tân phú, TP.HCM
|73
|3/7/2025
|100,099,800
|31,026,946
|30
|TW0549J
|Công ty Cổ Phần Bất Động Sản COMMONWEALTH PROPERTIES
|Tầng 10 Tháp B, Tòa nhà Viettel, 285 CMT8, Phường 12, Quận 10, TP.HCM (chuyển thành Phường Hòa Hưng)
|23
|1/8/2025
|48,541,415
|16,106,182
|31
|TAI179A
|Công ty Cổ phần DRONELIGHTSHOW SMT
|68 Nguyễn Huệ, Phường Sài Gòn, TP.HCM
|80
|27/8/2025
|146,332,978
|39,616,070
|32
|TW0297A
|Công ty TNHH Thương mại Vạn Lộc Xuân
|214/C63 Nguyễn Trãi, Phường Cầu ông Lãnh, TP.HCM
|92
|3/9/2025
|213,397,619
|58,570,211
|33
|TW9183A
|Công Ty TNHH Thương Mại Lucky Vina
|Tầng 1, Tòa Nhà Packsimex, 52 Đông Du, Phường Bến Nghé, Quận 1, TP.HCM
|1,866
|13/5/2025
|762,613,375
|153,000,000
|34
|TA9586A
|Công ty TNHH An Điền Phát
|Tầng 3, toà nhà Indochina Park Tower, Số 4 Nguyễn Đình Chiểu, Phường Đakao,Quận 1, TP.HCM
|1,867
|13/5/2025
|393,754,688
|100,944,901
|35
|TW9569O
|Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ ASAP Logistics
|14/1/7B Văn Chung, Phường 13, Quận Tân Bình, Thành phố Hồ Chí Minh
|34
|7/8/2025
|150,733,176
|43,697,957
|36
|TOA424O
|Công ty TNHH Vận tải Xây dựng và San lấp mặt bằng Lộc Thịnh Phát
|133A Trường Chinh, phường 12, quận Tân Bình, TP.HCM
|31
|6/8/2025
|163,296,702
|48,090,109
|37
|TO3118O
|Công Ty TNHH Hoàn Cầu Việt
|11 Đường C27, phường 12, quận Tân Bình, TP.HCM
|25
|1/8/2025
|83,111,331
|22,486,757
Ghi chú: Một số quyết định xử phạt ban hành trước thời điểm sáp nhập phường, áp dụng theo địa giới hành chính cũ.