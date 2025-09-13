Đất hết thời hạn sử dụng người dân cần làm gì? 13/09/2025 14:12

(PLO)- Với đất trồng cây hằng năm hết hạn sử dụng mà người dân có nhu cầu chuyển nhượng, thế chấp... bằng quyền sử dụng đất thì phải làm thủ tục xác nhận lại thời hạn sử dụng đất.

Gia đình tôi có miếng đất trồng cây hằng năm diện tích hơn 50m2 tại TP.HCM đã được cấp sổ hồng, thời hạn sử dụng đất là đến tháng 10-2026.

Xin cho tôi hỏi: Khi nào gia đình tôi phải làm thủ tục gia hạn đất? Nếu gia hạn đất trễ thì có bị ảnh hưởng gì không?

Thủ tục gia hạn cụ thể ra sao? Tôi cần nộp hồ sơ ở đâu?

(Bạn đọc Nguyễn Quốc Thắng, TP.HCM)

Giải đáp thắc mắc này, Luật sư Nguyễn Văn Hậu, Phó Chủ nhiệm Đoàn Luật sư TP.HCM cho biết:

Đối với trường hợp đất của gia đình là đất trồng cây hằng năm, theo quy định tại điểm a khoản 1 Điều 172 Luật đất đai năm 2024 quy định:

“Thời hạn giao đất, công nhận quyền sử dụng đất nông nghiệp đối với cá nhân trực tiếp sản xuất nông nghiệp sử dụng đất trồng cây hằng năm, đất nuôi trồng thủy sản, đất làm muối, đất trồng cây lâu năm, đất rừng sản xuất là rừng trồng trong hạn mức quy định tại Điều 176 của Luật này là 50 năm. Khi hết thời hạn sử dụng đất, thì được tiếp tục sử dụng đất theo thời hạn quy định tại điểm này mà không phải làm thủ tục gia hạn.”

Với đất trồng cây hằng năm hết hạn sử dụng mà người dân có nhu cầu chuyển nhượng, thế chấp... thì phải làm thủ tục xác nhận lại thời hạn sử dụng đất. Ảnh: NGUYỄN CHÂU

Căn cứ vào quy định trên, khi hết thời hạn sử dụng đất, thì chủ sử dụng đất được tiếp tục sử dụng đất trong thời hạn 50 năm tiếp theo mà không phải làm thủ tục gia hạn.

Trong trường hợp gia đình có nhu cầu chuyển đổi, chuyển nhượng, cho thuê, cho thuê lại, thừa kế, tặng cho quyền sử dụng đất; thế chấp, góp vốn bằng quyền sử dụng đất thì phải đảm bảo điều kiện là đất vẫn đang “Trong thời hạn sử dụng đất”.

Trong thời hạn sử dụng đất, quyền sử dụng đất không bị áp dụng biện pháp khẩn cấp tạm thời theo quy định của pháp luật.

Do đó, nếu gia đình muốn thực hiện các quyền nói trên, gia đình phải làm thủ tục xác nhận lại thời hạn sử dụng đất.

Về trình tự, thủ tục xác nhận tiếp tục sử dụng đất nông nghiệp của cá nhân khi hết thời hạn sử dụng đất được quy định tại Điều 65 Nghị định số 102/2024 của Chính phủ như sau:

Người sử dụng đất nông nghiệp quy định tại Điểm a Khoản 1 Điều 172 và Khoản 1 Điều 174 Luật Đất đai có nhu cầu xác nhận lại thời hạn sử dụng đất trên Giấy chứng nhận đã cấp thì thực hiện theo trình tự, thủ tục như sau:

Người sử dụng đất nộp văn bản đề nghị xác nhận lại thời hạn sử dụng đất theo Mẫu số 09 tại Phụ lục ban hành kèm theo Nghị định này và Giấy chứng nhận đã cấp tại cơ quan tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả quy định tại Khoản 1 Điều 12 Nghị định này.

Trường hợp người sử dụng đất nộp tại UBND cấp xã nơi có đất thì UBND cấp xã có trách nhiệm chuyển hồ sơ đến Văn phòng đăng ký đất đai hoặc Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai.

Văn phòng đăng ký đất đai hoặc Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai kiểm tra hồ sơ; xác nhận thời hạn được tiếp tục sử dụng đất theo thời hạn quy định tại Khoản 1 Điều 172 Luật Đất đai vào Giấy chứng nhận đã cấp hoặc cấp mới Giấy chứng nhận nếu người sử dụng đất có nhu cầu; cập nhật, chỉnh lý cơ sở dữ liệu đất đai, hồ sơ địa chính; trao Giấy chứng nhận cho người sử dụng đất hoặc chuyển cho UBND cấp xã để trả cho người sử dụng đất.

Thời hạn thực hiện thủ tục quy định tại Điều này do UBND cấp tỉnh quyết định nhưng không quá bảy ngày làm việc.

Về nghĩa vụ tài chính, theo quy định tại Nghị quyết 02/2023 về mức thu phí thẩm định hồ sơ cấp giấy nhận chứng nhận quyền sử dụng đất trên địa bàn TP. HCM như sau:

Tại Phụ lục về mức thu số thứ tự X.1 loại hình đăng ký biến động là Gia hạn sử dụng đất (kể cả trường hợp tiếp tục sử dụng đất nông nghiệp của hộ gia đình, cá nhân) thì mức phí đối với công việc thực hiện theo hồ sơ đất: 600.000 đồng; Hồ sơ đất và tài sản gắn liền với đất: 900.000 đồng. Còn theo thửa đất thì phí 20.000 đồng đối với hồ sơ đất và 40.000 đồng đối với hồ sơ đất và tài sản gắn liền với đất.