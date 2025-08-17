Đề xuất cho phép đưa khoản lỗ luỹ kế gần 45.000 tỉ của EVN vào giá điện 17/08/2025 11:40

(PLO)- Bộ Công Thương đang xây dựng dự thảo sửa đổi Nghị định 72/2025, trong đó đề xuất cho phép đưa khoản lỗ luỹ kế gần 45.000 tỉ đồng của Tập đoàn Điện lực (EVN) vào giá bán lẻ điện bình quân.

Nghị định 72/2025 quy định về cơ chế, thời gian điều chỉnh giá bán lẻ điện bình quân mới có hiệu lực thi hành từ cuối tháng 3-2025 thì hiện nay Bộ Công Thương lại đang đề xuất sửa đổi, bổ sung một số quy định của Nghị định này.

Nêu cơ sở thực tiễn về sự cần thiết ban hành dự thảo Nghị định, Bộ Công Thương cho biết, qua thực tế triển khai Nghị định, còn một số nội dung cần được xem xét, điều chỉnh để đảm bảo nguyên tắc toàn bộ các chi phí hợp lý, hợp lệ cần được đưa vào tính toán, điều chỉnh giá bán lẻ điện.

EVN cũng kiến nghị cần sửa đổi Nghị định 72/2025 để cho phép thu hồi các khoản chi phí phục vụ trực tiếp cho việc sản xuất, cung ứng điện chưa được tính toán, bù đắp đầy đủ trong giá bán lẻ điện bình quân trước đây, trên cơ sở kết quả công bố chi phí sản xuất kinh doanh điện hoặc báo cáo tài chính kiểm toán hàng năm.

Theo báo cáo của EVN, do ảnh hưởng của tình hình địa chính trị thế giới, chi phí mua điện tăng cao trong giai đoạn 2022-2023 dẫn đến EVN gặp nhiều khó khăn trong hoạt động sản xuất kinh doanh. Số lỗ luỹ kế của hai năm này khoảng hơn 50.000 tỉ đồng.

Hết năm 2024, số lỗ luỹ kế của Công ty mẹ - EVN vẫn còn khoảng 44.792 tỉ đồng. Điều này dẫn đến việc vốn đầu tư nhà nước vào EVN giảm, không bảo toàn được vốn đầu tư của nhà nước tại doanh nghiệp. Do đó, nếu không được tính toán để thu hồi trong giá điện thì sẽ không bù đắp kịp thời phần vốn đầu tư nhà nước giảm trong giai đoạn các năm trước đây.

EVN kiến nghị Bộ trưởng Bộ Công thương báo cáo Thủ tướng cho phép tính toán khoản lỗ luỹ kế (đây là các khoản chi phí phục vụ trực tiếp cho việc sản xuất, cung ứng điện chưa được tính toán, bù đắp đầy đủ trong giá bán lẻ điện bình quân trước đây) là một khoản chi phí được phép tính vào giá bán lẻ điện bình quân.

Dự thảo Nghị định trên đã sửa đổi, bổ sung vào điểm g khoản 2 điều 4 Nghị định 72/2025. Cụ thể, tổng các chi phí khác chưa được tính vào giá điện là các khoản chi phí được phép tính nhưng chưa tính đầy đủ vào giá điện, được tính toán phân bổ vào giá bán lẻ điện bình quân năm.

Các khoản chi phí này bao gồm khoản chi phí phục vụ trực tiếp cho việc sản xuất, cung ứng điện chưa được tính toán, bù đắp đầy đủ trong giá bán lẻ điện bình quân trước đây, được xác định theo kết quả hoạt động kinh doanh, giảm trừ lợi nhuận hoạt động khác (nếu có). EVN sẽ đề xuất phương án phân bổ các khoản chi phí này, báo cáo Bộ Công Thương xem xét, có ý kiến. Trường hợp cần thiết Bộ Công Thương lấy ý kiến Bộ Tài chính.

Các khoản chi phí này cũng bao gồm chênh lệch tỉ giá đánh giá lại chưa được phân bổ, chênh lệch tỉ giá chưa được ghi nhận và thanh toán cho các nhà máy điện theo thoả thuận tại hợp đồng mua bán điện.

Lần điều chỉnh giá điện gần nhất là ngày 10-5, EVN đã tăng giá bán lẻ điện bình quân 4,8%, lên mức 2.204,06 đồng/KWh. Trước đó, trong năm 2024, giá điện được điều chỉnh một lần vào tháng 10. Còn trong năm 2023, giá điện đã có hai lần điều chỉnh tăng liên tiếp vào tháng 5 và tháng 11.

Như vậy từ năm 2023 đến nay, EVN đã bốn lần điều chỉnh giá điện và thực hiện trong thẩm quyền, với mức tăng hơn 17%.