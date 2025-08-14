Giá xăng dầu giảm hàng loạt, giá xăng còn hơn 19.000 đồng/lít 14/08/2025 14:36

Chiều 14-8, Liên Bộ Công Thương - Tài chính thực hiện điều hành giá xăng dầu theo quy định. Theo đó, từ 15h chiều nay, giá xăng dầu giảm hàng loạt.

Cụ thể, xăng E5 ở mức 19.354 đồng/lít, giảm 254 đồng/lít so với giá cơ sở hiện hành; Xăng A95 hiện 19.884 đồng/lít, giảm 190 đồng/lít.

Dầu điêzen 0.05S giảm 723 đồng/lít, còn 18.077 đồng/lít. Dầu hỏa không cao hơn 18.020 đồng/lít, giảm 640 đồng/lít. Dầu madút ở mức 15.268 đồng/kg, giảm 379 đồng/kg.

Người dân đổ xăng tại Hà Nội. Ảnh: AH

Bộ Công Thương cho biết, thị trường xăng dầu thế giới kỳ điều hành lần này chịu ảnh hưởng của các yếu tố chủ yếu, như Mỹ hoãn áp dụng chính sách thuế cao hơn đối với hàng hóa nhập khẩu của Trung Quốc; Tổng thống Mỹ và Tổng thống Nga dự kiến gặp nhau để thảo luận về việc chấm dứt xung đột tại Ukraina.

Bên cạnh đó, OPEC+ quyết định tăng sản lượng khai thác dầu trong tháng 9; xung đột quân sự giữa Nga với Ukraine vẫn tiếp diễn… Các yếu tố nêu trên khiến giá xăng dầu thế giới trong những ngày vừa qua có xu hướng chung là giảm.

Trước diễn biến giá xăng dầu thế giới nêu trên, biến động tỷ giá VND/USD và các quy định hiện hành, liên Bộ Công Thương - Tài chính quyết định phương án điều hành giá xăng dầu như trên nhằm bảo đảm biến động giá xăng dầu trong nước phù hợp với biến động giá xăng dầu thế giới.

Đồng thời tiếp tục duy trì mức chênh lệch giá giữa xăng sinh học E5 và xăng khoáng RON95 ở mức hợp lý để khuyến khích sử dụng nhiên liệu sinh học theo chủ trương của Chính phủ; bảo đảm hài hòa lợi ích giữa các chủ thể tham gia thị trường.

Bộ Công Thương sẽ phối hợp với các cơ quan chức năng kiểm tra, giám sát việc thực hiện trách nhiệm bảo đảm nguồn cung xăng dầu cho thị trường của các thương nhân kinh doanh xăng dầu và sẽ xử lý nghiêm các hành vi vi phạm (nếu có).