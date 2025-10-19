Đề xuất nhiều trường hợp ô tô cải tạo không phải lập hồ sơ thiết kế 19/10/2025 16:57

(PLO)- Ô tô cải tạo mà không gây ảnh hưởng đến an toàn kỹ thuật của xe thì không phải lập hồ sơ thiết kế.

Bộ Xây dựng đang lấy ý kiến dự thảo thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của các thông tư liên quan đến lĩnh vực đăng kiểm. Trong đó, cơ quan soạn thảo đề xuất bổ sung quy định rõ nhiều trường hợp xe ô tô cải tạo nhưng không phải lập hồ sơ thiết kế, song vẫn được cơ sở đăng kiểm nghiệm thu và kiểm định.

Theo dự thảo, các trường hợp không phải lập hồ sơ thiết kế cải tạo gồm: Xe thay đổi kích thước bao, khối lượng cơ bản do thay đổi trang, thiết bị nội thất (trim-level) hoặc trang trí ngoại thất (body-kit) bằng thiết bị do nhà sản xuất cung cấp, nhưng phần thay đổi không vượt quá 100 mm so với kích thước bao (kích thước tổng thể của xe: dài, rộng, cao) ban đầu.

Dự thảo mới đưa ra các quy định ô tô cải tạo chạy bằng xăng dầu sang xe điện. Ảnh: P.HÙNG

Xe cũng không phải lập hồ sơ thiết kế khi thay thế cụm đèn chiếu sáng phía trước bằng cụm đèn đã được chứng nhận hoặc công bố hợp quy theo quy chuẩn kỹ thuật quốc gia, có công suất tương đương và việc lắp đặt không cần gia công, thay đổi kết cấu.

“Việc bổ sung quy định này nhằm áp dụng cho các trường hợp xe lắp thêm trang trí nội, ngoại thất nhưng không ảnh hưởng đến an toàn kỹ thuật của xe”, Cục Đăng kiểm - cơ quan chủ trì soạn thảo cho hay.

Ngoài ra, xe tải tự đổ có nhu cầu tự nguyện cắt giảm thể tích thùng hàng để phù hợp các quy chuẩn về chất lượng an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường cũng không phải lập hồ sơ thiết kế. “Việc bổ sung quy định giúp cho xe có nhu cầu cắt giảm kích thước thùng hàng, giới hạn tải trọng theo quy định”, Cục Đăng kiểm nêu rõ.

Đối với trường hợp cải tạo động cơ, kể cả thay thế động cơ đốt trong (xe sử dụng xăng, dầu) bằng động cơ điện, dự thảo yêu cầu công suất lớn nhất của động cơ cải tạo nằm trong khoảng 90%-120% so với công suất lớn nhất của động cơ gốc do nhà sản xuất xe công bố. Khi chuyển đổi sang động cơ điện, hệ thống truyền động điện phải đáp ứng các yêu cầu về an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường theo quy chuẩn kỹ thuật quốc gia.

So với quy định hiện hành, dự thảo lần này đã bổ sung thêm trường hợp chuyển đổi xe sử dụng xăng, dầu sang động cơ điện — bước mở đường cho hoạt động cải tạo, chuyển đổi phương tiện theo hướng xanh hóa, phù hợp định hướng phát triển giao thông bền vững.