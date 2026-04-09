Đề xuất thuế bảo vệ môi trường, tiêu thụ đặc biệt với xăng, dầu tiếp tục 0% đến 30-6 09/04/2026 13:15

(PLO)- Chính phủ đề xuất kéo dài việc áp thuế bảo vệ môi trường và thuế tiêu thụ đặc biệt xăng dầu ở mức 0% đến hết tháng 6-2026 nhằm giảm chi phí đầu vào cho doanh nghiệp và ổn định chi tiêu cho người dân..

Sáng 9-4, Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về dự thảo Nghị quyết ban hành một số quy định về thuế đối với xăng, dầu và nhiên liệu bay.

Trình bày tờ trình của Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Tài chính Ngô Văn Tuấn cho biết xung đột tại Trung Đông khiến giá năng lượng biến động mạnh, nguồn cung gián đoạn, giá dầu thô thế giới có xu hướng tăng cao. Tình hình này ảnh hưởng lớn đến thị trường trong nước, tác động trực tiếp đến sản xuất, kinh doanh và đời sống người dân.

Thời gian qua, Chính phủ và Thủ tướng đã chỉ đạo sử dụng nhiều công cụ chính sách tài khóa để bình ổn giá. Tuy nhiên, đây chỉ là giải pháp cấp bách ngắn hạn. Để ổn định kinh tế vĩ mô và kiềm chế lạm phát, Chính phủ cho rằng cần chính sách có thời hạn dài hơn trình Quốc hội ban hành.

Bộ Tài chính trình Chính phủ để trình Quốc hội xem xét, thông qua dự thảo Nghị quyết ngay đầu kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XVI.

Theo đó, dự thảo quy định mức thuế bảo vệ môi trường (BVMT) đối với xăng (trừ ethanol), dầu diezel, nhiên liệu bay, dầu hỏa và dầu mazut là 0 đồng/lít. Các mặt hàng này cũng thuộc diện không phải kê khai, tính nộp thuế giá trị gia tăng (GTGT) nhưng được khấu trừ thuế GTGT đầu vào. Mức thuế suất thuế tiêu thụ đặc biệt (TTĐB) đối với các loại xăng là 0%.

Thời gian áp dụng đề xuất từ ngày 16-4-2026 đến hết 30-6-2026. Dự thảo cũng giao Thủ tướng ban hành quyết định cá biệt để điều chỉnh hiệu lực của Nghị quyết nhằm phù hợp với diễn biến giá dầu thế giới.

Báo cáo thẩm tra sơ bộ, Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế và Tài chính Phan Văn Mãi cho biết Thường trực Ủy ban cơ bản nhất trí với đề xuất của Chính phủ.

Theo ông, đây là giải pháp cần thiết để giảm thiểu tác động tiêu cực do khan hiếm nhiên liệu và biến động giá, góp phần duy trì mục tiêu tăng trưởng kinh tế.

Thường trực Ủy ban đề nghị cân nhắc bổ sung quy định: Trong trường hợp khẩn cấp, giao Chính phủ quyết định điều chỉnh mức thuế và báo cáo Quốc hội tại kỳ họp gần nhất. Cơ quan thẩm tra cũng lưu ý Chính phủ bảo đảm khả năng cân đối ngân sách trong phạm vi bội chi năm 2026 đã được Quốc hội quyết định.

Kết luận nội dung này, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Hồng cho biết Ủy ban Thường vụ Quốc hội cơ bản nhất trí trình Quốc hội xem xét, quyết định các mức thuế như đề xuất của Chính phủ. Thời gian áp dụng dự kiến từ ngày 16-4-2026 đến hết ngày 30-6-2026.

Ủy ban Thường vụ Quốc hội cũng thống nhất giao Chính phủ quyết định điều chỉnh hiệu lực của Nghị quyết; cân nhắc quy định giao Chính phủ điều chỉnh mức thuế trong trường hợp khẩn cấp và báo cáo Quốc hội tại kỳ họp gần nhất.