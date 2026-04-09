Việt Nam hoan nghênh thỏa thuận ngừng bắn giữa Mỹ và Iran 09/04/2026 05:35

(PLO)- Người Phát ngôn Bộ Ngoại giao Việt Nam Phạm Thu Hằng nhấn mạnh, thỏa thuận ngừng bắn là bước tiến quan trọng nhằm giảm căng thẳng và khôi phục hòa bình tại Trung Đông.

Ngày 8-4, trước việc Mỹ và Iran đạt được thỏa thuận ngừng bắn tạm thời vào ngày 7-4 (giờ địa phương), Người Phát ngôn Bộ Ngoại giao Việt Nam Phạm Thu Hằng nêu rõ:

“Việt Nam hoan nghênh thỏa thuận ngừng bắn vừa đạt được ngày 7-4-2026 giữa Mỹ và Iran. Đây là bước tiến quan trọng nhằm giảm căng thẳng, tiến tới khôi phục hòa bình, ổn định, an ninh và an toàn ở khu vực Trung Đông.

Việt Nam kêu gọi các bên tiếp tục kiềm chế, hành động trách nhiệm và không làm phức tạp tình hình. Các bên cần tôn trọng độc lập, chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ của các quốc gia.

Đồng thời, cần bảo đảm an ninh cho dân thường, hạ tầng dân sự cũng như an toàn và tự do giao thông hàng hải. Việt Nam khuyến khích tích cực đối thoại tìm kiếm giải pháp hòa bình bền vững cho các bất đồng trên cơ sở luật pháp quốc tế và Hiến chương Liên hợp quốc, vì lợi ích các bên và hòa bình thế giới”.