Đến năm 2030, 100% cơ sở y tế khám chữa bệnh từ xa 23/11/2025 15:48

(PLO)- Bộ Y tế đặt mục tiêu đến năm 2030, mọi cơ sở y tế đều có bộ phận khám chữa bệnh từ xa, giúp người dân, nhất là vùng sâu vùng xa, được bác sĩ tuyến trên hỗ trợ kịp thời.

Bộ Y tế vừa ban hành chiến lược chuyển đổi số của Bộ giai đoạn 2025-2030.

Theo đó, Bộ đặt mục tiêu đến năm 2030, toàn bộ thủ tục hành chính đủ điều kiện sẽ được cung cấp trực tuyến hoàn toàn, người dân và doanh nghiệp có thể nộp hồ sơ, theo dõi xử lý và nhận kết quả bằng hình thức điện tử, không phải đi lại nhiều lần, xếp hàng chờ đợi.

Mọi hồ sơ (trừ tài liệu mật) đều được xử lý trên môi trường mạng, giảm đáng kể giấy tờ và thời gian chờ đợi cho cả người dân lẫn cán bộ.

Bộ Y tế cũng đặt mục tiêu 100% người dân, doanh nghiệp hài lòng khi giải quyết thủ tục hành chính của ngành.

Về khám chữa bệnh, Bộ sẽ tiếp tục triển khai bệnh án điện tử, liên thông dữ liệu giữa các bệnh viện, cơ sở y tế. Khi đó, lịch sử khám chữa bệnh của người dân sẽ được lưu trữ tập trung, các cơ sở có thể tra cứu (theo quy định) để tránh việc làm lại nhiều lần các xét nghiệm, chẩn đoán đã có, giúp tiết kiệm chi phí và thời gian cho người bệnh.

Bộ Y tế cũng đặt mục tiêu 100% cơ sở y tế có bộ phận khám chữa bệnh từ xa. Người dân ở vùng sâu, vùng xa, hải đảo… có thể được bác sĩ tuyến trên hội chẩn, tư vấn từ xa thông qua nền tảng số, thay vì phải di chuyển đường xa tốn kém. Cùng với đó là việc phát triển, ứng dụng trí tuệ nhân tạo trong chẩn đoán, điều trị, hỗ trợ bác sĩ đưa ra quyết định nhanh và chính xác hơn.

Chiến lược cũng nêu rõ việc tiếp tục phối hợp với Bộ Công an triển khai sổ sức khỏe điện tử trên ứng dụng VNeID. Về lâu dài, ứng dụng này sẽ trở thành “ví sức khỏe số” để người dân có thể theo dõi thông tin tiêm chủng, khám chữa bệnh, kết quả xét nghiệm… ngay trên điện thoại.

Bộ Y tế sẽ xây dựng kho dữ liệu y tế tập trung, bao gồm các cơ sở dữ liệu chuyên ngành và dữ liệu mở. Khi dữ liệu được tập hợp đầy đủ, chuẩn hóa, cơ quan quản lý sẽ có bức tranh chính xác hơn về tình hình bệnh tật, dịch bệnh, nhu cầu khám chữa bệnh của từng vùng, từ đó có chính sách phù hợp, phân bổ nguồn lực tốt hơn.

Song song, các hệ thống công nghệ thông tin đang sử dụng như hệ thống giải quyết thủ tục hành chính, quản lý văn bản, hệ thống thông tin báo cáo, nền tảng tích hợp - chia sẻ dữ liệu… sẽ được nâng cấp theo hướng dùng chung, liên thông, hoạt động ổn định, an toàn.

Chiến lược chuyển đổi số của Bộ cũng tính tới việc bảo đảm an toàn thông tin, an ninh mạng cho toàn bộ hệ thống. Tất cả hệ thống thông tin sẽ được xác định cấp độ an toàn và triển khai đủ giải pháp bảo vệ theo cấp độ đó; tổ chức thực hiện kiểm tra, đánh giá tuân thủ quy định của pháp luật về an toàn thông tin mạng tối thiểu mỗi năm 1 lần.