Đi chăn bò, người đàn ông bơi qua sông bị chết đuối 18/10/2025 15:39

(PLO)- Lực lượng chức năng tìm thấy thi thể người đàn ông bị nước cuốn khi bơi qua sông ở xã Tuy Phước, tỉnh Gia Lai.

Ngày 18-10, Đội Chữa cháy- cứu nạn cứu hộ khu vực số 2 Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ Công an tỉnh Gia Lai, cho biết lực lượng chức năng đã tìm thấy thi thể người đàn ông đuối nước khi bơi qua sông ở xã Tuy Phước.

Lực lượng chức năng tìm kiếm nạn nhân bị đuối nước khi bơi qua sông ở xã Tuy Phước. Ảnh: CA.

Trước đó, khoảng 15 giờ ngày 17-10, trong lúc chăn bò, ông PHT (47 tuổi, ngụ xã Tuy Phước) bơi qua sông ở địa phương này, không may bị nước cuốn trôi.

Đội Chữa cháy - cứu nạn cứu hộ phối hợp Công an xã Tuy Phước huy động 16 cán bộ, chiến sĩ tổ chức tìm kiếm. Do nước lớn, trời tối nên việc tìm kiếm gặp nhiều khó khăn.

Khoảng 9 giờ 10 ngày 18-10, lực lượng chức năng tìm thấy thi thể ông PHT cách vị trí xảy ra vụ việc khoảng 800 m.