Diễn biến giá xăng dầu mới nhất 06/11/2025 15:10

(PLO)- Bộ Công Thương vừa ban hành văn bản gửi các thương nhân đầu mối và phân phối xăng dầu về việc điều hành giá bán lẻ xăng dầu trong nước.

Theo đó, từ 15 giờ ngày 6-11, giá xăng dầu trong nước được điều chỉnh tăng, giảm như sau:

Giá xăng RON 95-III giảm 72 đồng, xuống 20.416 đồng/lít, E5 RON 92 giảm 78 đồng, ở mức 19.682 đồng/lít. Trong khi đó, dầu diesel và dầu hỏa tăng lần lượt 120 đồng/lít, và 124 đồng/lít tương ứng lên 19.323 và 19.395 đồng/lít. Riêng dầu madut giảm 319 đồng/kg, ở 14.320 đồng/kg.

Theo Bộ Công Thương, thị trường xăng dầu thế giới kỳ điều hành lần này chịu ảnh hưởng của các yếu tố chủ yếu như: Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) cắt giảm lãi suất; đồng USD tăng giá; tồn kho dầu thô của Mỹ tăng, tồn kho xăng và sản phẩm chưng cất của Mỹ giảm; OPEC+ thống nhất tăng nhẹ sản lượng khai thác dầu trong tháng 12/2025 và tạm dừng việc tăng sản lượng khai thác dầu trong quý I-2026; xung đột quân sự giữa Nga với Ucraina vẫn tiếp diễn… Các yếu tố nêu trên khiến giá xăng dầu thế giới trong những ngày vừa qua có diễn biến tăng, giảm tùy từng mặt hàng.

Giá xăng giảm nhẹ, giá dầu tăng trong kỳ điều hành ngày 6-11.

Trước diễn biến giá xăng dầu thế giới nêu trên, biến động tỉ giá VND/USD và các quy định hiện hành, liên Bộ Công Thương - Tài chính quyết định phương án điều hành giá xăng dầu nhằm bảo đảm biến động giá xăng dầu trong nước phù hợp với biến động giá xăng dầu thế giới; tiếp tục duy trì mức chênh lệch giá giữa xăng sinh học E5RON92 và xăng khoáng RON95 ở mức hợp lý để khuyến khích sử dụng nhiên liệu sinh học theo chủ trương của Chính phủ; bảo đảm hài hòa lợi ích giữa các chủ thể tham gia thị trường.

Trong kỳ điều hành này, liên Bộ Công Thương - Tài chính không thực hiện trích lập và không chi quỹ bình ổn giá xăng dầu đối với tất cả các mặt hàng.