Giá xăng đồng loạt tăng, giá dầu giảm nhẹ từ chiều 16-10 16/10/2025 14:48

(PLO)- Theo quyết định điều hành giá của liên Bộ Công Thương - Tài chính, từ 15 giờ hôm nay, giá bán lẻ xăng trong nước được điều chỉnh tăng nhẹ, trong khi đó, giá dầu có xu hướng giảm.

Chiều 16-10, liên Bộ Công Thương - Tài chính thực hiện điều hành giá xăng dầu theo quy định. Theo đó, từ 15 giờ hôm nay, giá bán lẻ xăng trong nước được điều chỉnh tăng nhẹ.

Cụ thể, giá xăng E5 tăng 88 đồng/lít, không quá 19.226 đồng/lít; giá xăng A95 tăng 174 đồng/lít, không cao hơn 19.903 đồng/lít.

Trong khi đó, giá dầu có xu hướng ngược lại khi được điều chỉnh giảm. Cụ thể, dầu diesel giảm 181 đồng/lít, không cao hơn 18.423 đồng/lít; dầu hỏa giảm 28 đồng/lít, không quá 18.406 đồng/lít; dầu mazut giảm 437 đồng/kg, không quá 14.371 đồng/kg.

Từ 15 giờ hôm nay (16-10), giá bán lẻ xăng trong nước được điều chỉnh tăng nhẹ. Ảnh: MINH TRÚC

Theo Bộ Công thương, kỳ điều hành lần này (từ 9-10 đến 15-10) chịu ảnh hưởng của các yếu tố như: OPEC+ tăng sản lượng khai thác dầu nhưng mức tăng thấp hơn dự kiến; nhu cầu dầu toàn cầu có xu hướng suy yếu; xung đột quân sự giữa Nga - Ukraine vẫn tiếp diễn...

Các yếu tố nêu trên khiến giá xăng dầu thế giới trong những ngày vừa qua có diễn biến lên, xuống tùy từng mặt hàng nhưng xu hướng giảm là chủ yếu.

Cơ quan quản lý cho biết, không thực hiện trích lập và chi sử dụng Quỹ Bình ổn giá xăng dầu ở kỳ này. Việc điều chỉnh giá bán lẻ do các doanh nghiệp đầu mối, thương nhân phân phối quy định nhưng không sớm hơn 15 giờ ngày 16-10, và tuân thủ theo các nghị định và thông tư hiện hành.

Bộ Công Thương cho biết sẽ phối hợp các cơ quan liên quan kiểm tra, giám sát việc thực hiện trách nhiệm bảo đảm nguồn cung xăng dầu cho thị trường của các thương nhân kinh doanh xăng dầu và sẽ xử lý nghiêm các hành vi vi phạm nếu có.