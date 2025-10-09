Chỉ 7 phút cho 80% pin, ô tô điện thách thức xe xăng 09/10/2025 11:25

Nhờ kiến trúc 900V và công nghệ pin "Golden Brick", chiếc xe điện (EV) này có thể sạc từ 10% lên 80% dung lượng chỉ trong 7 phút, đạt tốc độ sạc lên tới 1.140 kW, xóa nhòa khoảng cách về thời gian nạp năng lượng với xe chạy nhiên liệu hóa thạch.

Hãng xe Trung Quốc Zeekr vừa trình làng phiên bản nâng cấp của mẫu Shooting Brake 001 với đột phá công nghệ sạc siêu nhanh. Ảnh: Zeekr.



Bấy lâu nay, thời gian sạc luôn là rào cản lớn nhất của EV, đặc biệt khi so sánh với tốc độ nạp nhiên liệu của một chiếc xe chạy động cơ đốt trong truyền thống (ICE). Tuy nhiên, nhà sản xuất ô tô Trung Quốc Zeekr vừa ra mắt phiên bản nâng cấp của mẫu xe 001 Shooting Brake, biến nó thành một trong những chiếc EV có đột phá công nghệ sạc nhanh nhất trên toàn cầu.

Quả thực, tốc độ sạc của chiếc Zeekr 001 mới đã tiệm cận với thời gian nạp nhiên liệu cho một chiếc ô tô ICE, một thành tựu kỹ thuật đầy ấn tượng.

Nhờ việc áp dụng kiến trúc điện 900 volt mới cùng công nghệ pin 'Golden Brick' độc quyền của Zeekr, phiên bản nâng cấp của 001 có thể sạc từ 10% lên 80% dung lượng chỉ trong vỏn vẹn 7 phút.

Con số này đặc biệt đáng chú ý vì mẫu xe này được trang bị bộ pin có dung lượng khá lớn là 95 kWh, chứ không phải các loại pin dung lượng nhỏ được thiết kế để dễ dàng đạt tốc độ sạc nhanh.

Zeekr tuyên bố mẫu 001 được cải tiến hỗ trợ tốc độ sạc lên đến 1.140 kW. Tại thị trường Mỹ, hiện chỉ có các trạm Megachargers của Tesla (được phát triển cho xe tải) mới có thể đạt được tốc độ tương đương, nhưng tại Trung Quốc, Zeekr đã bắt đầu triển khai các trạm sạc 1.300 kW.

Zeekr sẽ phân phối mẫu 001 mới với gói pin 95 kWh độc quyền, chỉ có phiên bản dẫn động bốn bánh (AWD). Phiên bản này được trang bị hai mô-tơ điện kết hợp, sản sinh tổng công suất 912 mã lực, cho phép xe tăng tốc từ 0-100 km/h chỉ trong 2,83 giây.

Mẫu xe sử dụng pin 95 kWh có phạm vi hoạt động CLTC (chu trình thử nghiệm của Trung Quốc) được công bố là 710 km (441 dặm) – một con số khá lạc quan ngay cả theo tiêu chuẩn của thị trường này.

Bên cạnh đó, phiên bản sử dụng bộ pin 103 kWh với công nghệ pin Qilin của CATL cũng sẽ được cung cấp, giúp tăng phạm vi hoạt động lên 762 km (473 dặm). Tuy nhiên, phiên bản này vẫn chưa đạt đến tốc độ sạc của pin Golden Brick. Điều đó không có nghĩa là mẫu 103 kWh sạc chậm; trên thực tế, chúng vẫn có khả năng sạc từ 10% lên 80% chỉ trong 10 phút.

Nhiều nâng cấp khác đã được thực hiện cho xe đột phá công nghệ sạc này. Ví dụ, xe được trang bị mái kính toàn cảnh tích hợp các đèn LED nhỏ độc lập, được thiết kế để mô phỏng trần xe Starlight thường thấy trên các dòng xe siêu sang Rolls-Royce.

Mẫu xe đột phá công nghệ sạc này còn bao gồm màn hình thông tin giải trí cỡ lớn, màn hình hiển thị trên kính chắn gió (HUD) 39,3 inch, cụm đồng hồ kỹ thuật số 13 inch và một màn hình 8 inch ở hàng ghế phía sau.