Vì sao ô tô điện, xe máy điện ngày càng 'lấn át' xe xăng? 14/10/2025 14:47

(PLO)- Nhiều chính sách ưu đãi cùng hệ thống trạm sạc phát triển nhanh chóng là những yếu tố chính giúp ô tô và xe máy điện ngày càng được người Việt ưa chuộng.

Tốc độ chuyển đổi sang phương tiện giao thông xanh tại Việt Nam đang diễn ra nhanh chóng, đặc biệt là ở các đô thị lớn. Nếu vài năm trước, rào cản về chi phí và hạ tầng khiến người tiêu dùng e dè thì nay, xe điện đang dần chiếm ưu thế.

Nhiều chính sách ưu đãi cho người mua xe điện

Sự dịch chuyển này không chỉ đến từ ý thức bảo vệ môi trường mà còn nhờ một loạt chính sách tài chính và hậu mãi hấp dẫn, được dẫn dắt bởi nỗ lực của các doanh nghiệp trong nước.

Không khó để bắt gặp những chiếc ô tô điện chạy trên đường phố, đặc biệt ở khu vực đô thị lớn như TP.HCM. Ảnh: THY NHUNG

Chi phí đầu tư ban đầu luôn là trở ngại lớn nhất khi người dân cân nhắc chuyển đổi từ xe xăng sang xe điện. Tuy nhiên, một số chính sách tài chính linh hoạt và ưu đãi đã giải quyết được vấn đề này, đặc biệt khi người dân mua các mẫu xe của VinFast.

Đơn cử, VinFast đang áp dụng mức giảm 4% cho khách hàng mua ô tô điện, cùng khoản hỗ trợ lên đến 100 triệu đồng từ chương trình "Thu xăng đổi điện". Đặc biệt, người dùng tại Hà Nội hoặc TP.HCM còn được tặng thêm đến 70 triệu đồng dưới dạng điểm VinClub khi đăng ký xe.

Đối với xe máy điện, người tiêu dùng được hỗ trợ 10% giá xe và miễn 100% lệ phí trước bạ. Điều này giúp giảm đáng kể gánh nặng tài chính ban đầu cho phương tiện đi lại chủ yếu của người Việt.

Ngoài ra, các giải pháp tài chính linh hoạt cũng cho phép khách hàng trả góp lên đến 80% giá trị xe ô tô điện, với lãi suất ưu đãi thấp hơn thị trường 3% trong ba năm đầu. Đối với xe máy điện, tỉ lệ trả góp có thể lên đến 90%.

Đặc biệt, chính sách miễn phí sạc tại trạm công cộng kéo dài đến giữa năm 2027 cho ô tô và tháng 5-2027 cho xe máy điện là một lợi thế kinh tế lớn, giúp tối ưu hóa chi phí vận hành cho người dùng trong nhiều năm.

Người dân không còn lo về trạm sạc?

Tuy vậy, vấn đề mà người dùng quan tâm nhất đó là nỗi lo về trạm sạc thì cũng được VinFast giải quyết với hệ thống trạm sạc rộng khắp cả nước. Đơn cử như tại TP.HCM các điểm không khó để tìm kiếm trạm sạc ở các phường, xã.

Hàng loạt trạm sạc được xây dựng. Ảnh: THY NHUNG

Sở Xây dựng TP.HCM chấp thuận chủ trương sau khi Công ty cổ phần phát triển trạm sạc Toàn Cầu V-Green cùng các bên liên quan đề xuất được phép lắp đặt trạm sạc ô tô điện tại một số tuyến đường đang tổ chức thu phí đỗ xe trên địa bàn thành phố.

Trước mắt, ba vị trí được Sở thống nhất cho phép lắp đặt, gồm hai điểm ở khu vực Công viên Khánh Hội (phường Vĩnh Hội): vị trí 1 (bên trái đài nhạc nước nhìn từ hướng đường 48 với 6 trụ sạc), vị trí 2 (bên phải đài nhạc nước nhìn từ hướng đường số 48, 6 trụ sạc). Địa điểm còn lại ở đường Huyền Trân Công Chúa (phường Bến Thành) với 3 trụ sạc.

Đối với 28 vị trí khác được đề xuất, Sở Xây dựng đề nghị V-Green phối hợp các bên liên quan rà soát nhu cầu và xác định cụ thể từng địa điểm trước khi xem xét, chấp thuận.

Hiện TP.HCM có khoảng 20 tuyến đường cho ôtô đậu theo ô, thu phí theo giờ, tập trung ở các quận 1, 3 và 5 (cũ). Khi lắp đặt hệ thống trạm sạc, việc thu phí đỗ xe vẫn triển khai như cũ. Sở Xây dựng yêu cầu V-Green tính toán kỹ phương án lắp đặt trụ sạc và thiết bị liên quan, hạn chế tối đa chiếm dụng vỉa hè ảnh hưởng đến người dân trong khu vực.

Hạ tầng trạm sạc rộng khắp là yếu tố then chốt giúp gỡ bỏ nỗi lo về phạm vi di chuyển. Việc xây dựng mạng lưới trạm sạc công cộng rộng khắp cho thấy cam kết dài hạn của doanh nghiệp.

Một số chuyên gia còn đánh giá, hiện các mẫu xe VinFast đang được trang bị nhiều công nghệ thông minh, an toàn vượt trội so với các đối thủ cùng phân khúc. Kết hợp với chính sách hậu mãi nổi bật, người dùng được bảo đảm về chất lượng và dịch vụ trong suốt quá trình sử dụng.

Sự kết hợp giữa ưu đãi tài chính sâu rộng và xây dựng một hệ sinh thái hạ tầng toàn diện đã tạo ra một "đòn bẩy" mạnh mẽ. Những nỗ lực này không chỉ giúp giảm gánh nặng chi phí cho người dân mà còn là động lực để người Việt dễ dàng đón đầu các quy định về kiểm soát khí thải và hạn chế xe xăng trong tương lai, qua đó thúc đẩy cuộc cách mạng giao thông xanh tại Việt Nam.