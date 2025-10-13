Ô tô điện ngày càng phổ cập với người dùng Việt hơn các nước Đông Nam Á? 13/10/2025 20:29

(PLO)- Thống kế ô tô điện tại một số nước Đông Nam Á và Việt Nam cho thấy xu hướng này càng thể hiện rõ qua doanh số của VinFast trong những tháng đầu năm 2025.

Chỉ cần 9 tháng để vượt mốc 100.000 xe điện bán ra tại Việt Nam thì một số nước tại Đông Nam Á chỉ đặt ra cột mốc này vào cuối năm 2025.

Việt Nam

Vừa qua, VinFast công bố doanh số xe ô tô điện các loại trong tháng 9, nâng tổng số lũy kế từ đầu năm đến hết quý III lên 103.884 xe - đạt doanh số chưa từng có trong lịch sử thị trường ô tô Việt Nam.

Các dòng xe VinFast ngày càng khẳng định vị thế của mình trên thị trường ô tô.

Trong đó, mẫu xe bán chạy nhất vẫn là VF 3 - “mẫu xe điện quốc dân” với tổng lũy kế 31.386 xe bán ra trong 9 tháng. Xếp thứ 2 là VF 5 với 30.956 xe bán ra trong 3 quý đầu năm. Phiên bản tối ưu cho chạy dịch vụ của VF 5 là Herio Green cũng đã đạt 8.604 xe lũy kế.

Mẫu xe MPV 7 chỗ tối ưu cho kinh doanh dịch vụ Limo Green có màn bứt phá mạnh mẽ trong tháng 9, vươn lên top đầu phân khúc với 2.120 xe được bàn giao cho khách hàng.

Với 3 tháng kinh doanh cao điểm của Quý IV còn ở phía trước, năng lực sản xuất đã được mở rộng với hai nhà máy tại Hải Phòng và Hà Tĩnh, VinFast dự kiến sẽ thiết lập những kỷ lục mới ấn tượng hơn vào cuối năm 2025.

Việc VinFast bền bỉ vượt qua tất cả các hãng xe xăng và điện của nước ngoài trong 11 tháng liên tiếp, trở thành hãng xe đầu tiên đạt kỷ lục doanh số 100.000 xe trong 9 tháng đầu năm đã khẳng định vị thế số 1 tuyệt đối của VinFast tại thị trường Việt Nam.

Đây cũng là minh chứng rõ ràng cho sự vươn lên chưa từng có của nền công nghiệp ô tô Việt Nam, khi thương hiệu ô tô nội địa vượt xa các thương hiệu ô tô quốc tế, trở thành lựa chọn đầu tiên của đa số khách hàng.

Đặc biệt, kỷ lục doanh số của VinFast cho thấy xe điện đã trở thành xu hướng tiêu dùng chủ đạo tại Việt Nam. Xu hướng trên không chỉ đảm bảo triển vọng kinh doanh tích cực và bền vững của VinFast, mà còn khẳng định khả năng hiện thực hóa mục tiêu đưa Việt Nam trở thành một trong những quốc gia đi đầu về phổ cập xe điện trên thế giới trong tương lai gần.

Indonesia

Trong khi đó Chính phủ Indonesia đặt mục tiêu đạt doanh số 100.000 xe điện vào cuối năm 2025. Từ tháng 1 đến giữa tháng 4 năm nay, doanh số xe điện đã vượt mốc 16.000 xe, theo ông Rachmat Kaimuddin, Phó điều phối viên phụ trách cơ sở hạ tầng cơ bản thuộc Bộ Điều phối Phát triển Hạ tầng và Vùng lãnh thổ Indonesia.

Doanh số xe điện tại Indonesia đã tăng đều hằng năm kể từ năm 2021. Trong năm 2024, doanh số tăng 152,9% so với năm 2023, đạt 43.000 xe, so với 17.000 xe của năm trước đó.

Thái Lan

Trong những năm gần đây, thị trường xe máy điện tại Thái Lan đã trải qua nhiều biến động mạnh, từ giai đoạn tăng trưởng nhanh đến dấu hiệu chững lại rõ rệt. Năm 2023 được xem là bước ngoặt quan trọng của thị trường xe điện Thái Lan. Theo báo cáo Thailand Auto Sales 2024, hơn 78.000 xe điện đã được bán ra, chiếm khoảng 20,5% tổng số xe mới, tăng gần 705% so với năm 2022.

Sau mức tăng kỷ lục năm 2023, thị trường xe điện Thái Lan bước vào giai đoạn điều chỉnh trong năm 2024. Tổng doanh số xe điện chỉ đạt khoảng 57.675 chiếc, giảm hơn 26,18% so với năm trước, theo báo cáo Thailand Auto Sales 2024.

Năm 2025, thị trường xe điện Thái Lan đang cho thấy tín hiệu phục hồi. Trong 7 tháng đầu năm, số lượng xe điện đăng ký mới đạt 66.000 chiếc, gần tương đương với cả năm 2024, chiếm gần 20% lượng xe mới, theo báo cáo Nation Thailand 2025. Doanh số cả năm được dự báo sẽ tăng khoảng 40% so với 2024.

Singapore

Tỉ lệ xe điện được sử dụng tại Singapore đạt mức cao kỷ lục trong ba tháng đầu năm 2025, với 4.383 xe, chiếm 40,2% tổng số xe đăng ký mới.

Năm 2024, xe điện chiếm 33,6% tổng lượng xe đăng ký, tăng mạnh so với 18,1% của năm 2023. Tổng số xe đăng ký trong quý I-2025 đạt 10.883 chiếc, tăng 35,2% so với cùng kỳ năm 2024, theo dữ liệu đăng ký ô tô của Cơ quan Giao thông Đường bộ Singapore (LTA) công bố ngày 16-4.

Với các chính sách khuyến khích nhằm thúc đẩy việc chuyển đổi sang xe điện cùng với nỗ lực quảng bá mạnh mẽ từ các đại lý ô tô, các chuyên gia dự đoán tỷ lệ sử dụng xe điện sẽ tiếp tục tăng. Xe điện có thể được giảm thuế tới 40.000 USD, trong khi các mẫu xe xăng lai thân thiện nhất với môi trường chỉ được hoàn thuế 5.000 USD.

Malaysia

Dữ liệu đăng ký xe mới nhất tháng 9 của Cục Đường bộ Malaysia cho thấy số lượng xe điện đăng ký tiếp tục tăng mạnh, và dự kiến sẽ vượt mốc 35.000 xe trong cả năm.

Trong tháng 9, số xe điện đăng ký tăng 133,44% so với cùng kỳ năm trước, từ 1.513 xe (tháng 9-2024) lên 3.532 xe (tháng 9-2025). Xe điện chiếm 5,64% tổng lượng xe đăng ký trong tháng.

Tính từ tháng 1 đến tháng 9, tổng cộng 26.928 xe điện đã được đăng ký vượt xa con số cả năm 2024 là 21.789 xe.

Hãng Proton e.MAS 7 tiếp tục giữ vững vị trí số 1 trong phân khúc xe điện tại Malaysia với 757 xe được đăng ký trong tháng 9, theo sau là Tesla Model Y ở vị trí thứ 2 với 389 xe, BYD Atto 3 ở vị trí thứ 3 với 302 xe, Tesla Model 3 ở vị trí thứ 4 với 296 xe, và BYD Atto 2 ở vị trí thứ 5 với 285 xe.