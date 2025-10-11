Điểm mặt những mẫu xe có doanh số èo uột 'kéo lùi' doanh số của hãng ô tô 11/10/2025 15:40

(PLO)- Một phần thị trường ô tô trong tháng 9 đã có doanh số và có sự tăng trưởng hơn so với tháng 8, tuy nhiên mỗi hãng xe cũng đều có những mẫu xe có doanh số èo uột.

Sáng 11-10, Hiệp hội các nhà sản xuất ô tô Việt Nam (VAMA) có báo cáo tổng doanh số bán hàng của các thành viên VAMA trong tháng 9 đạt 30.688 xe, bao gồm 20.559 xe du lịch; 9.535 xe thương mại và 594 xe chuyên dụng. So với tháng 8, lượng bán ra của các thành viên VAMA trong tháng vừa qua tăng tới 18%.

Trong đó, doanh số xe du lịch tăng 19%; xe thương mại tăng 14%, xe chuyên dụng tăng 97% so với tháng trước. Tuy nhiên, nếu so với tháng 9-2024, lượng xe bán ra của thị trường vẫn giảm 16%.

Tổng doanh số bán hàng của các thành viên VAMA trong năm 2025 tính đến hết tháng 9 vừa qua đạt 251.421 chiếc, tăng mạnh 11,5% so với cùng kỳ năm 2024 (với 225.583 chiếc). Trong đó, ô tô du lịch tăng 4%; xe thương mại tăng 32% và xe chuyên dụng tăng 70% so với cùng kỳ năm 2024.

Về cơ cấu nguồn gốc xe, lượng bán ra thị trường của ô tô lắp ráp trong nước tháng 9 đạt 14.427 chiếc, tăng 14% và doanh số xe nhập khẩu nguyên chiếc là 16.261 chiếc, tăng 22% so với tháng trước. Như vậy, đây là tháng thứ 7 liên tiếp các thành viên VAMA có lượng xe nhập khẩu bán ra nhiều hơn so với xe sản xuất trong nước.

Cộng dồn trong 9 tháng đầu năm 2025, doanh số bán hàng của ô tô lắp ráp trong nước đạt 119.918 chiếc, tăng 5,5% so với cùng kỳ 2024. Trong khi xe nhập khẩu nhỉnh hơn khi đạt tới 131.503 chiếc, tăng tới 17,5% so với cùng kỳ năm ngoái.

Đến nay, số liệu trên của VAMA chưa phải là số liệu bán hàng của toàn thị trường ô tô Việt Nam. Ngoài các thành viên VAMA, VinFast và Hyundai là hai hãng xe có lượng bán ra khá lớn nhưng được công bố riêng.

Đáng chú ý, dù một phần thị trường có sự tăng trưởng 18% so với tháng 8, tuy nhiên một số mẫu xe của từng hãng dưới đây vẫn có doanh số èo uột:

Với hãng Mitsubishi thì hai cái tên thường xuyên lọt top doanh số thấp là Oulander và PajeroSport không bán được chiếc nào trong tháng 9 vừa qua. Các mẫu xe còn lại có doanh số khá ổn định hàng tháng.

Với hãng Suzuki thì cái tên Jimny bán được 13 xe và mẫu xe khác bán được 70 xe là Swift.

Toyota Corolla Hybrid bán được 1 xe duy nhất, Toyota Innova bán được 4 xe và đây có thể cũng là nguyên nhân mẫu xe tạm ngưng bán tại thị trường Việt Nam.

Một số mẫu xe khác của Toyota như Alphard bán được 18 xe, ở phiên bản Hybrid bán được 11 xe.

Isuzu Mu-X bán được 15 xe, Ford Explorer bán được 1 xe.

Ở hãng xe Kia thì mẫu K5 bán được 19 xe, Soluto bán được 18 xe,

Còn hãng Honda các mẫu xe bán ế ẩm cũng khá quen thuộc như Accord được 5 xe trong tháng 9 và Civic TypeR bán được 1 xe.