Khám phá những siêu xe 'độc nhất vô nhị' trên thế giới 11/10/2025 09:14

(PLO)- Dưới đây là những siêu xe độc nhất vô nhị được thiết kế và chỉ sản xuất một lần khiến chúng trở thành những kỳ lân thực sự của ngành công nghiệp ô tô.

McLaren X-1 (2012)

Chiếc 12C là tiền thân của chiếc X-1 độc đáo này. Ảnh: McLaren.



Thương hiệu McLaren của Anh tái xuất năm 2012 với MP4-12C mẫu xe hoàn toàn mới đầu tiên của hãng. Chiếc 12C là tiền thân của chiếc X-1 độc đáo này.

Trưng bày tại Pebble Beach Concours d'Elegance 2012 chiếc xe gây ấn tượng với thiết kế bánh xe kín và thân xe vuốt cong lấy cảm hứng từ ô tô cổ điển. Bên dưới nó vẫn là một chiếc 12C hợp pháp trên đường phố X-1 là một lựa chọn độc đáo táo bạo

Rolls-Royce Sweptail (2017)

Rolls-Royce Sweptail là một cỗ máy độc nhất được một khách hàng giàu có đặt hàng, Siêu xe độc nhất vô nhị này được phát triển dựa trên Rolls-Royce Phantom Coupe với cùng hệ thống truyền động nhưng thiết kế được tái hiện lại lấy cảm hứng từ những chiếc xe cổ chế tạo thủ công và thiết kế du thuyền.

Lamborghini SC18 (2018)

Chiếc xe được thiết kế và chế tạo cho một khách hàng giàu. Ảnh: Lamborghini.



Lamborghini Aventador nền tảng cho chiếc SC18 nổi bật vì là sản phẩm độc nhất vô nhị của bộ phận thể thao mô tô Squadra Corse nơi kết hợp kỹ thuật xe đua.

Chiếc xe được thiết kế và chế tạo cho một khách hàng giàu có với động cơ V12 65 lít. Điểm nhấn chính là gói khí động học bao gồm cánh gió sau bằng sợi carbon có thể điều chỉnh và các chi tiết ngoại thất lấy cảm hứng từ xe đua. Mẫu siêu xe độc nhất vô nhị này chủ yếu được chế tạo để chạy trên đường đua nhưng cũng được phê duyệt để sử dụng trên đường phố. Gói khí động học được thiết kế riêng khiến SC18 hấp dẫn

Ferrari SP38 (2018)

Chương trình One-Off của Ferrari thiết kế và chế tạo những chiếc xe độc đáo đặt làm riêng cho khách hàng đặc biệt và SP38 là một trong số đó. SP38 được chế tạo dựa trên hệ thống truyền động của 488 GTB. Xe sử dụng cùng động cơ V8 tăng áp kép như GTB và sở hữu các chi tiết thiết kế lấy cảm hứng từ mẫu xe biểu tượng F40

Bugatti La Voiture Noire (2019)

Chiếc xe này cực kỳ hiếm vì chỉ được chế tạo duy nhất cho một khách hàng. Ảnh: Bugatti.



Triển lãm Ô tô Geneva 2019 là nơi ra mắt mẫu xe mới đắt nhất từ trước đến nay với chi phí gần 19 triệu đô la. Chiếc xe này cực kỳ hiếm vì chỉ được chế tạo duy nhất cho một khách hàng may mắn Bugatti đã chế tạo "Chiếc xe đen" trên nền tảng Chiron

Kiểu dáng của nó hoàn toàn màu đen và được lấy cảm hứng từ chiếc Type 57 SC Atlantic biểu tượng với chi tiết ốp chạy dọc giữa thân xe tôn vinh vây lưng của Atlantic. Thực sự không có chiếc xe nào trên thế giới này sánh được với La Voiture Noire một chiếc xe được thiết kế riêng hoàn toàn màu đen

Bugatti Chiron Profilee (2022)

Bugatti Profilée mẫu siêu xe độc nhất vô nhị này được ca ngợi là phiên bản cuối cùng của dòng Chiron và là chiếc Bugatti cuối cùng. Xe được trang bị động cơ W16 biểu tượng Profilée được phát triển dựa trên Chiron Pur Sport mẫu xe chuyên dụng cho đường đua

Sứ mệnh của Profilée là kế thừa thiết kế cực đoan của Pur Sport nhưng tạo ra một thứ gì đó tinh tế hơn với điểm nhấn là cánh gió cố định nhỏ hơn ở phía sau Tốc độ tối đa của nó cao hơn Pur Sport 236 dặm/giờ so với 217 dặm/giờ. Một cỗ máy thú vị chỉ được sản xuất duy nhất một chiếc

Dự án Mercedes-Benz Maybach (2021)

Siêu xe độc nhất vô nhị này nổi bật với thiết kế lấy cảm hứng từ địa hình và sự xa hoa. Ảnh: Mercedes.



Siêu xe độc nhất vô nhị này nổi bật với thiết kế lấy cảm hứng từ địa hình và sự xa hoa. Chiếc xe kết hợp nhiều yếu tố công nghiệp mạnh mẽ với những điểm nhấn sang trọng.

Bên ngoài lốp địa hình khung chống lật ngoài đèn phụ khiến chiếc xe trông giống như một chiếc xe Dakar Mercedes-Benz. Đây là một chiếc xe điện trưng bày độc nhất vô nhị, một sự kết hợp thú vị giữa những giá trị của thương hiệu siêu sang Maybach với trọng tâm off-road

Pagani Huayra Epitome (2023)

Mẫu xe cuối cùng trong danh sách là Pagani Huayra Epitome độc đáo được ra mắt năm 2024 theo yêu cầu đặc biệt của một khách hàng giàu có Huayra được trang bị động cơ Mercedes-AMG V12 tăng áp kép

Epitome lần đầu tiên bổ sung hộp số sàn bảy cấp truyền thống vào công thức mạnh mẽ của Huayra cùng nhiều nâng cấp và tính năng thiết kế khác. Một trải nghiệm thực sự độc đáo vì chiếc xe này cho phép bạn chuyển số bằng ba bàn đạp cho động cơ V12 tăng áp kép.