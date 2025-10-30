Chiều 30-10, giá xăng dầu tăng rất mạnh, có loại tăng hơn 1.300 đồng/lít 30/10/2025 14:48

(PLO)- Từ 15 giờ ngày 30-10, giá xăng dầu tăng rất mạnh, có mặt hàng tăng hơn 1.300 đồng/lít.

Chiều 30-10, liên bộ Công Thương - Tài chính thực hiện điều hành giá xăng dầu theo quy định.

Theo đó, giá xăng dầu được điều chỉnh tăng rất mạnh. Cụ thể, giá xăng E5 tăng 710 đồng/lít, xăng A95 tăng 762 đồng/lít. Sau điều chỉnh, giá mới của xăng E5 tăng lên 19.760 đồng/lít; giá mới của xăng A95 tăng lên 20.488 đồng/lít.

Giá dầu tăng mạnh đến 1.318 đồng/lít với dầu diesel và tăng 1.156 đồng/lít với dầu hoả. Sau điều chỉnh, giá mới của dầu diesel tăng lên 19.203 đồng/lít; giá mới của dầu hoả tăng lên 19.271 đồng/lít. Dầu mazut cũng tăng 541 đồng/kg lên 14.639 đồng/kg.

Nguyên nhân của việc giá xăng dầu trong nước tăng mạnh lần này là bởi ảnh hưởng của thị trường xăng dầu thế giới cũng đang tăng mạnh. Bình quân giá thành phẩm xăng dầu thế giới kỳ điều hành này đều tăng, xăng RON92 dùng để pha chế xăng E5RON92 tăng 3,951 USD/thùng; xăng RON95 tăng 3,955 USD/thùng; dầu hỏa tăng 6,573 USD/thùng; dầu diesel 0,05S tăng 7,459 USD/thùng.

Giá xăng dầu thế giới tăng là do ảnh hưởng của các thông tin: Mỹ tuyên bố trừng phạt 2 tập đoàn dầu khí lớn nhất của Nga. Cùng với đó, các cuộc đàm phán thương mại mới của Mỹ với Ấn Độ và Trung Quốc; OPEC+ dự kiến tăng nhẹ sản lượng khai thác dầu trong tháng 12…

Bộ Công Thương cho biết sẽ phối hợp với các cơ quan chức năng kiểm tra, giám sát việc thực hiện trách nhiệm bảo đảm nguồn cung xăng dầu cho thị trường của các thương nhân kinh doanh xăng dầu và sẽ xử lý nghiêm các hành vi vi phạm (nếu có).