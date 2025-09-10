Diễn biến mới vụ phà đảo Cát Bà không nhận khách vì hết định mức 10/09/2025 08:00

(PLO)- Sở Xây dựng và Công ty CP Đảm bảo giao thông thủy Hải Phòng (đơn vị vận hành phà) bị phê bình khi để xảy ra tình trạng hành khách bị từ chối lên phà rời đảo Cát Bà trong ngày 7-9.

Ngày 9-9, báo Pháp luật TP.HCM phản ánh về tình hình vận hành bến phà Đồng Bài – Cái Viềng (Hải Phòng). Theo đó, tại đây, ngày 7-9, khách xếp hàng chờ rời đảo Cát Bà nhưng phà không chạy vì… hết định mức chuyến.

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin trên, Phó Chủ tịch Thường trực UBND TP Hải Phòng Lê Anh Quân đã kiểm tra thực tế và kết luận.

Cụ thể, sau khi nghe báo cáo, ông Quân đã phê bình Sở Xây dựng và Công ty CP Đảm bảo giao thông thủy Hải Phòng (đơn vị vận hành phà) khi để xảy ra tình trạng hành khách bị từ chối lên phà rời đảo Cát Bà trong ngày 7-9, ảnh hưởng đến việc đi lại của người dân và khách du lịch.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND TP Hải Phòng yêu cầu Sở Xây dựng, Công ty CP Đảm bảo giao thông thủy Hải Phòng tổ chức kiểm điểm trách nhiệm các tập thể, cá nhân có liên quan để xảy ra tình trạng nêu trên, báo cáo UBND TP kết quả thực hiện trước ngày 13-9.

Phà là một trong những phương tiện phổ biến nhất để đưa người dân, du khách đến với đảo Cát Bà. Ảnh: NS

Ông Quân cũng giao Sở Xây dựng chỉ đạo Công ty CP Đảm bảo giao thông thủy Hải Phòng bảo đảm tuyệt đối an toàn giao thông đường thủy; việc tạm dừng hoạt động phải tuân thủ nghiêm các quy định về cấm biển/thời tiết xấu, thông tin kịp thời, công khai cho người dân và khách du lịch.

Cùng với đó, không để ùn ứ kéo dài, chủ động tăng chuyến, tăng phương tiện khi nhu cầu tăng đột biến như trong ngày nghỉ lễ hay ngày cao điểm du lịch.

Ngoài ra, minh bạch hóa thông tin vận hành như lịch chạy, năng lực chuyên chở trong giờ cao điểm, tiêu chí tạm dừng.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND TP Hải Phòng cũng giao UBND Đặc khu Cát Hải chỉ đạo các cơ sở lưu trú trên địa bàn phối hợp với Công ty CP Đảm bảo giao thông đường thủy Hải Phòng kịp thời thông tin cho người dân và du khách biết lịch chạy phà để chủ động bố trí thời gian và phương thức di chuyển phù hợp. Cùng với đó chỉ đạo các nhà thầu thi công khẩn trương hoàn thành, đưa công trình xây dựng, cải tạo, mở rộng bến phà Đồng Bài, Cái Viềng và các công trình phụ trợ vào sử dụng trước ngày 20-9.

Trước đó, như PLO đã phản ánh, ngày 7-9, hàng trăm người dân, khách du lịch đã không thể rời đảo Cát Bà do phà hết định mức chuyến.

Nhiều người xếp hàng cả tiếng đồng hồ để đợi đến lượt lên phà nhưng đến hơn 17 giờ bỗng dưng nhận thông tin từ nhà phà là hết chuyến. Du khách, người dân đã phải ở lại đảo Cát Bà, thuê khách sạn hoặc ngủ ngay trên xe để chờ chuyến phà đầu tiên trong ngày 8-9 để trở về, ảnh hưởng đến công việc.

Sau sự việc, đại diện lãnh đạo Công ty CP Đảm bảo giao thông đường thủy Hải Phòng cho PLO biết không thể chạy thêm chuyến do đã hết định mức chuyến trong ngày.

“Chúng tôi phải chạy đúng chuyến vì ngoài số chuyến sẽ không được nghiệm thu. Đó là lý do vì sao ngày hôm qua phà không thể tăng cường thêm chuyến” – lãnh đạo Công ty CP Đảm bảo giao thông đường thủy Hải Phòng nói.

Còn đối với Sở chủ quản là Sở Xây dựng, Phó Giám đốc Sở này là ông Bùi Xuân Hải cho biết đã nắm được vụ việc và rút kinh nghiệm. Đồng thời giải thích về quy định chuyến phà cuối rời đảo Cát Bà vào lúc 17 giờ 30 là để bảo đảm an toàn luồng, tuyến hàng hải.