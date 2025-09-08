Khách xếp hàng chờ rời đảo Cát Bà, phà không chạy vì… hết định mức chuyến 08/09/2025 16:19

(PLO)- Hàng trăm du khách và người dân không thể rời đảo Cát Bà chiều 7-9 do phà dừng nhận khách vì.... đã hết định mức chuyến theo quy định.

Phản ánh đến PLO cũng như trên mạng xã hội, nhiều du khách bức xúc khi không thể rời đảo Cát Bà (đặc khu Cát Hải, Hải Phòng) trong ngày 7-9 vì phà không chạy.

Hàng trăm du khách mắc kẹt trên đảo Cát Bà

Chị N.T.H (phường Lê Chân, Hải Phòng) cho biết, sau 2 ngày tham quan, vui chơi tại đảo Cát Bà, chiều ngày 7-9 chị cùng gia đình rời đảo về trung tâm thành phố.

“Tôi đến bến phà lúc gần 17 giờ, còn hàng chục xe phía trước nhưng bến yêu cầu xe quay đầu, không nhận thêm khách. Gia đình tôi phải quay lại Cát Bà ở thêm một đêm, hôm nay mới có thể trở về TP Hải Phòng. Việc này khiến gia đình tôi rất bức xúc bởi chuyến phà cuối là 17 giờ 30, chúng tôi đến sớm mà vẫn không thể qua phà” – chị H nói.

Xe xếp hàng chờ lên phà lúc 16 giờ ngày 7-9 để rời khỏi đảo Cát Bà.

Tương tự, anh A., một du khách từ Hà Nội cho biết đã xếp hàng tại bến phà gần 2 tiếng đồng hồ nhưng khi đến lượt thì bến phà đã dừng bán vé, yêu cầu du khách quay lại vì đã... hết hạn mức chuyến. Việc không thể về ảnh hưởng rất nhiều đến công việc cũng như kế hoạch của gia đình anh.

Riêng trong chiều hôm qua, cả trăm du khách đã phải ở lại đảo Cát Bà, thuê khách sạn hoặc ngủ ngay trên xe để chờ chuyến phà đầu tiên trong ngày hôm nay để trở về.

Nhiều du khách, người dân đã xếp hàng chờ gần 2 tiếng nhưng không thể lên phà để trở về đất liền.

Lãnh đạo ngành nói gì?

Đại diện lãnh đạo Công ty CP Đảm bảo giao thông đường thủy Hải Phòng (đơn vị quản lý và khai thác phà), cho biết: Theo đấu thầu, một ngày công ty này chỉ được chạy 48 chuyến phà lớn và 4 chuyến phà nhỏ để vận chuyển khách. Ngày cuối tuần, công ty được chạy 78 chuyến.

Chuyến phà đầu tiên trong ngày xuất bến lúc 5 giờ tại bến Cái Viềng và chuyến cuối cùng rời đảo Cát Bà lúc 17 giờ 30. Vào mùa hè - cao điểm du lịch, TP Hải Phòng đã có văn bản đồng ý cho phà chạy tăng cường chuyến, chở hết khách cho đến ngày 31-7.

“Chúng tôi phải chạy đúng chuyến vì ngoài số chuyến sẽ không được nghiệm thu. Đó là lý do vì sao ngày hôm qua phà không thể tăng cường thêm chuyến.” – lãnh đạo Công ty CP Đảm bảo giao thông đường thủy Hải Phòng nói.

Phà là một trong những phương tiện phổ biến nhất để đưa du khách đi sang đảo Cát Bà. Ảnh: NS

Trao đổi với PLO, Phó Giám đốc Sở Xây dựng Hải Phòng - ông Bùi Xuân Hải cho biết đã nắm được sự việc và sẽ rút kinh nghiệm.

Nói về quy định chuyến phà cuối rời đảo vào lúc 17 giờ 30, ông Hải lý giải là để bảo đảm an toàn luồng, tuyến hàng hải. “Việc cho phà chạy buổi tối sẽ không an toàn” - ông Hải nói.

Phó Giám đốc Sở Xây dựng Hải Phòng cho biết sẽ sớm có cuộc họp với các bên để phối hợp nhịp nhàng hơn, tìm ra giải pháp để vận chuyển khách tối ưu trên tuyến này. Trong đó, có thể phối hợp với đặc khu Cát Hải vận động du khách rời đảo sớm hơn để phù hợp với giờ phà chạy.