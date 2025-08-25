Điều gì đang xảy ra với cổ phiếu bầu Đức? 25/08/2025 14:03

(PLO)-Việc cổ phiếu tăng giá song hành cùng nỗ lực giải quyết nợ cho thấy HAG đang dần thoát khỏi giai đoạn khó khăn

Cổ phiếu của Công ty cổ phần Hoàng Anh Gia Lai (HAG) đang trở thành tâm điểm trên thị trường chứng khoán Việt Nam với đà tăng ấn tượng trong những phiên giao dịch gần đây.

Phiên giao dịch hôm nay (25-8), cổ phiếu Hoàng Anh Gia Lai tăng hết biên độ và hiện đang chạm mức 17.200 đồng/cổ phiếu. Với cú tăng này, giá cổ phiếu Hoàng Anh Gia Lai đã tăng gần 66% trong 1 năm qua.

Sự tăng trưởng của giá cổ phiếu Hoàng Anh Gia Lai nằm ở việc báo cáo bán niên 2025 cho thấy Hoàng Anh Gia Lai ghi nhận lãi ròng 834 tỉ đồng, đồng thời đã giải quyết xong việc lỗ lũy kế.

Với việc xóa hoàn toàn khoản lỗ lũy kế cũng giúp cổ phiếu Hoàng Anh Gia Lai thoát khỏi diện cảnh báo của Sở Giao dịch chứng khoán TP.HCM (HOSE).

Việc cổ phiếu tăng giá song hành cùng nỗ lực giải quyết nợ cho thấy HAG đang dần thoát khỏi giai đoạn khó khăn. Đây là một tín hiệu lạc quan không chỉ cho cổ đông mà còn cho toàn bộ thị trường.