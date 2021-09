UBND quận Ninh Kiều (TP Cần Thơ) vừa ban hành Quyết định thành lập bốn điểm kiểm soát phòng, chống dịch bệnh COVID-19 trên địa bàn quận.



Cụ thể:

- Điểm kiểm soát số 1 đặt tại ngã tư Nguyễn Văn Cừ - Nguyễn Văn Linh.

- Điểm kiểm soát số 2 đặt tại ngã tư Võ Văn Kiệt - Nguyễn Văn Cừ.

- Điểm kiểm soát số 3 đặt tại khách sạn Cửu Long.

- Điểm kiểm soát số 4 đặt tại số 225/1A đường Nguyễn Văn Linh (phường Hưng Lợi).



Bốn chốt kiểm soát phòng chống dịch COVID-19 sẽ hoạt động liên tục 24/24 giờ, kiểm tra người và phương tiện ra vào quận Ninh Kiều. Ảnh: CHÂU ANH

Các chốt kiểm soát này hoạt động liên tục 24/24 giờ, tất cả các ngày trong tuần. Lực lượng làm nhiệm vụ tại chốt sẽ tiến hành kiểm tra, kiểm soát người và phương tiện tham gia giao thông đi vào, lưu thông trên địa bàn quận Ninh Kiều nhằm ngăn chặn phát tán lây lan dịch bệnh COVID-19. Cạnh đó, tuyên truyền và lập biên bản xử lý các hành vi vi phạm trong công tác phòng, chống dịch COVID-19.

Từ ngày 24-9, TP Cần Thơ bắt đầu nới lỏng giãn cách xã hội. Theo đó, có 74 xã, phường, thị trấn thực hiện giãn cách theo Chỉ thị 15, chín địa phương còn lại tiếp tục giãn cách theo Chỉ thị 16 đến ngày 1-10.

Trong đó, quận Ninh Kiều có sáu phường tiếp tục áp dụng Chỉ thị 16, đó là các phường An Hòa, An Khánh, Cái Khế, Hưng Lợi, Tân An, Xuân Khánh.

Theo báo cáo của Sở Y tế TP, tính ngày 8-7 đến chiều 25-9, Cần Thơ ghi nhận 5.519 ca nhiễm COVID-19, đã điều trị khỏi 4.548 ca, có 80 trường hợp tử vong.