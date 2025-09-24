Doanh nghiệp cần chủ động phòng vệ trước tin đồn xấu 24/09/2025 06:00

(PLO)- Doanh nghiệp cần xây dựng sẵn các kế hoạch ứng phó, thiết lập các cơ chế phòng vệ trước tin đồn xấu, bên cạnh việc sử dụng các công cụ pháp lý.

Như đã đề cập ở số báo trước, với thời đại bùng nổ thông tin, khi đối mặt với khủng hoảng truyền thông, bị bịa đặt thông tin trên mạng xã hội (MXH), các doanh nghiệp (DN) có thể đối phó bằng các hành động pháp lý. Thế nhưng việc xây dựng cơ chế phòng vệ chủ động cũng là điều cần thiết để hạn chế thiệt hại ở mức tối đa.

Nhiều doanh nghiệp, cá nhân là đối tượng bị tấn công trên mạng xã hội bằng các tin tức sai lệch. Ảnh: TRẦN MINH

Xây dựng nền tảng uy tín doanh nghiệp vững chắc

Có lẽ không có cơ chế nào tối ưu bằng uy tín của DN. Các thông tin công khai cần chính xác, trung thực. Khi niềm tin của đối tác, khách hàng đủ lớn thì những thông tin bôi nhọ có tác động đến DN cũng khó và nếu có thì mức độ ảnh hưởng không lớn.

Việc xây dựng niềm tin, uy tín, sự chân chính có lẽ chính là nội lực, là cơ chế mạnh mẽ nhất để bảo vệ mình trước các “cơn bão MXH” mà đích nhắm vào DN. Ngoài ra, DN cũng cần có nhân sự am hiểu hoặc sử dụng dịch vụ pháp lý phù hợp đối phó với những sự cố không mong muốn này.

Thực tế những thương hiệu lớn trên thế giới đã chứng minh điều đó, điển hình là hãng Apple. Với những tin đồn nhằm bôi nhọ sản phẩm, Apple cũng khó bị ảnh hưởng bởi nó đã được khẳng định bằng chất lượng sản phẩm.

“Khi gặp thông tin xấu, doanh nghiệp không nên vội vàng phát ngôn khi chưa có dữ liệu xác thực, không “mua dập tin xấu”, seeding ngược vì dễ phản tác dụng.” Ông Ngô Minh Hiếu, chuyên gia an ninh mạng

Tất nhiên, không phải ở Việt Nam mà ngay cả trên thế giới cũng ít thương hiệu làm được như Apple nhưng đây có lẽ là bài học, tấm gương mà các DN mong muốn. Để làm được điều đó thì nhất thiết phải xây dựng niềm tin bằng những gì chân thực nhất. Và chỉ có vậy, DN mới phát triển bền vững.

Với thực tế hiện nay, DN ngoài việc xây dựng thương hiệu theo các chuẩn mực uy tín, chất lượng, niềm tin, sự chân thành thì cũng cần thích ứng với sự vận động, thay đổi của xã hội. Để từ đó bình tĩnh, chủ động xử lý tình huống “khủng hoảng truyền thông” nhằm hạn chế thấp nhất mức độ thiệt hại, đồng thời củng cố niềm tin, khẳng định thương hiệu. Đây có lẽ cũng là một trong những nguy cơ, thử thách để DN vượt qua và phát triển.

Xử lý từ căn cơ Thực tế cho thấy hệ thống pháp luật Việt Nam đã có khung pháp lý khá đầy đủ để xử lý các hành vi vi phạm trên không gian mạng. Dù vậy, tin giả, tin xấu vẫn tràn lan, gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến hoạt động kinh doanh của DN. Điều này xuất phát từ tính chất đặc thù của MXH, nơi mà thông tin được lan truyền một cách nhanh chóng, dễ dàng chia sẻ mà không cần kiểm chứng. Bên cạnh đó, ý thức tuân thủ pháp luật của một bộ phận người dùng, tổ chức sử dụng MXH còn kém. Họ biến các kênh TikTok, Facebook thành công cụ để “câu view”, “câu like” nhằm thu hút sự chú ý của cộng đồng, trục lợi cá nhân, bất chấp vi phạm pháp luật và gây tổn hại cho người khác. Đặc biệt, khi ẩn mình sau lớp vỏ bọc của tài khoản ảo hay danh tính nặc danh, nhiều người dùng càng trở nên tự tin hơn trong việc tung tin thất thiệt, vì họ nghĩ rằng pháp luật khó có thể chạm tới mình. Chỉ trong vài giây, các tài khoản ảo và trang mạng không rõ nguồn gốc đã có thể dễ dàng đăng tải nội dung giật gân, bóp méo sự thật mà dường như chỉ cơ quan chức năng mới có thể truy vết. Thực tế này càng khiến những nội dung sai lệch khó được kiểm soát và dễ dàng lan rộng với tốc độ chóng mặt. Việc các DN bị ảnh hưởng bởi tin đồn sai lệch đã được thực tế chứng minh. Điều này càng khẳng định rằng việc phòng ngừa khủng hoảng truyền thông luôn quan trọng hơn xử lý hậu quả. Bởi lẽ một khi “ngọn lửa tin giả” bùng phát, quá trình dập tắt sẽ luôn tốn kém và phức tạp hơn nhiều lần so việc kiểm soát và ngăn chặn từ trong trứng nước. Trước hết, các cơ quan quản lý nhà nước có thể nghiên cứu và tổ chức các chiến dịch “cao điểm xử lý” vi phạm Luật An ninh mạng, tập trung vào tin giả ảnh hưởng đến DN và an ninh quốc gia. Bộ KH&CN cần phối hợp chặt chẽ với Bộ Công an nâng cấp và tận dụng hệ thống kỹ thuật, phần mềm hiện đại để rà soát, phát hiện, ngăn chặn và nhanh chóng xử lý các trường hợp vi phạm. Đi đôi với đó là áp dụng chế tài nghiêm khắc: Phạt thật nặng, thật nhanh để tạo tính răn đe, tránh tạo tiền lệ xấu. Đối với các DN, việc chủ động bảo vệ quyền lợi là vô cùng cần thiết. Họ cần tự xây dựng cơ chế phản ứng nhanh trước các hành vi sai trái, kết hợp chặt chẽ giữa pháp lý, truyền thông và quản trị rủi ro. Mỗi đơn vị cần chuẩn bị sẵn các kịch bản xử lý khủng hoảng truyền thông, từ khâu giám sát và phát hiện thông tin sai đến nhanh chóng truyền tải thông tin chính thống nhằm kiểm soát và giảm thiểu thiệt hại. Khi cần thiết, DN cũng nên thu thập đầy đủ chứng cứ để làm cơ sở pháp lý vững chắc, phục vụ cho việc khởi kiện dân sự nhằm yêu cầu bồi thường thiệt hại hoặc thậm chí khởi tố hình sự. DN cũng cần duy trì sự phối hợp chặt chẽ với các cơ quan chức năng để đảm bảo quá trình xử lý diễn ra nhanh chóng, minh bạch, từ đó vừa bảo vệ uy tín thương hiệu, vừa tạo sức răn đe đủ mạnh đối với các hành vi vi phạm trong tương lai. ThS NGUYỄN SƠN PHƯỚC, khoa Luật Trường CĐ Cảnh sát nhân dân II

Cần “phòng ngừa - ứng phó - nâng cao miễn dịch thông tin”

Ông Ngô Minh Hiếu, chuyên gia an ninh mạng, cho biết hiện nay, việc xử lý các chiến dịch bôi nhọ số có cả ưu và nhược điểm. Ưu điểm là nhiều nền tảng MXH đã mở kênh báo cáo dành cho DN, hỗ trợ đa ngôn ngữ; pháp luật Việt Nam cũng quy định rõ về hành vi vu khống, bịa đặt hay cạnh tranh không lành mạnh.

Tuy nhiên, quy trình gỡ bỏ nội dung vẫn phụ thuộc chuẩn bằng chứng, thường có độ trễ; bằng chứng số do DN tự thu thập đôi khi không đạt chuẩn pháp lý nên giảm giá trị khiếu nại; đồng thời giữa bộ phận pháp chế, truyền thông và công nghệ thông tin trong DN vẫn thiếu một kế hoạch ứng phó (playbook) thống nhất.

Cuối tháng 7-2025, Công an tỉnh Lâm Đồng đã mời các admin của một fanpage lên làm việc vì có hành vi đăng tin tin sai sự thật về Trường Đại học Yersin Đà Lạt, sau đó tiến hành xử phạt. Ảnh: VÕ TÙNG

Ông Hiếu cho rằng để giảm thiểu rủi ro từ các chiến dịch bôi nhọ số, DN cần hành động trên cả ba hướng: Phòng ngừa - ứng phó - nâng cao miễn dịch thông tin.

Về phòng ngừa, DN nên thiết lập hệ thống giám sát MXH, theo dõi liên tục các từ khóa liên quan đến thương hiệu, sản phẩm và lãnh đạo để kịp thời phát hiện bất thường. Cùng với đó là xây dựng hồ sơ rủi ro cho những kịch bản nhạy cảm như sự cố kỹ thuật, kiện tụng, thay đổi giá dịch vụ hay nhân sự. Quy trình thu thập bằng chứng số cũng cần được chuẩn hóa, lưu trữ an toàn và bảo toàn tính pháp lý. Việc diễn tập khủng hoảng định kỳ, lập sẵn trang thông tin sự cố và phần hỏi - đáp cũng giúp hạn chế nguy cơ thông tin bị cắt xén, hiểu sai.

Ông Ngô Minh Hiếu, chuyên gia an ninh mạng.

Về cách ứng phó khi sự cố xảy ra, ông Hiếu cho rằng DN cần kích hoạt “playbook” xử lý trong vòng 60-120 phút. Các bước bao gồm: Nhận diện nội dung tấn công, đóng băng bằng chứng (lưu URL/ID, chụp màn hình có timestamp, export HTML/PDF, lưu log), đối chiếu dữ liệu nội bộ, soạn “fact sheet” nêu số liệu và mốc thời gian, biện pháp khắc phục, tránh ngôn ngữ cảm tính.

Phản hồi được triển khai theo tầng: Bình luận đính chính ngay dưới bài gốc, phát đi thông cáo ngắn trên kênh chính thức, gửi yêu cầu gỡ bỏ, chặn phân phối đến nền tảng, đồng thời huy động bên thứ ba đáng tin cậy xác nhận dữ kiện. Nếu có dấu hiệu vu khống, cạnh tranh không lành mạnh hay tống tiền, DN phải lập hồ sơ chuyển cơ quan chức năng và làm việc song song với nền tảng. Sau xử lý, cần đo lường dư luận, cập nhật Q&A và rút kinh nghiệm.

“Về lâu dài, DN nên nâng cao “miễn dịch thông tin” thông qua minh bạch chủ động, công bố định kỳ chất lượng dịch vụ, lập kênh phản hồi tập trung, đào tạo nhân viên và phát ngôn viên về ứng xử trực tuyến. Đặc biệt, việc quản trị hình ảnh lãnh đạo số, ngăn chặn mạo danh và cảnh báo deepfake cũng ngày càng quan trọng. Các chỉ số cần theo dõi gồm: Thời gian phản ứng, mức độ lan truyền tiêu cực, tỉ lệ gỡ bỏ thành công và thiệt hại kinh doanh ước tính.

Cần lưu ý những điều cần tránh như không vội vàng phát ngôn khi chưa có dữ liệu xác thực, không “mua dập tin xấu”, seeding ngược vì dễ phản tác dụng và không thu thập bằng chứng thiếu URL hoặc dấu thời gian khiến hồ sơ mất giá trị pháp lý” - ông Hiếu chia sẻ.•