Doanh nghiệp quảng cáo TP.HCM kiến nghị hỗ trợ vốn, gỡ vướng quy hoạch 30/01/2026 17:37

(PLO)- Chủ tịch Hiệp hội Quảng cáo TP.HCM kiến nghị thành phố quan tâm hoàn thiện các cơ chế, chính sách hỗ trợ doanh nghiệp quảng cáo trong nước về vốn và các ưu đãi phù hợp.

Chiều 30-1, tại Trường ĐH Kinh tế - Tài chính TP.HCM (UEF), Sở Văn hóa và Thể thao TP.HCM phối hợp cùng Hiệp hội Quảng cáo TP.HCM (HAA), Câu lạc bộ Truyền thông và Quảng cáo số, Câu lạc bộ Đại sứ vì cộng đồng tổ chức hội thảo “Luật Quảng cáo 2025 và tác động đối với doanh nghiệp quảng cáo số”.

Kiến nghị đưa quảng cáo ngoài trời vào quy hoạch tổng thể

Phát biểu khai mạc, ông Nguyễn Thanh Đảo, Chủ tịch Hiệp hội Quảng cáo TP.HCM cho biết hội thảo nhằm cập nhật kiến thức pháp lý thực tiễn về điểm mới của Luật Quảng cáo 2025, đánh giá tác động đến hoạt động quảng cáo trong môi trường số; định hướng triển khai tuân thủ hiệu quả Luật, Nghị định liên quan đến Luật Quảng cáo 2025.

"Ban Tổ chức mong muốn tạo diễn đàn trao đổi thực tiễn, giúp doanh nghiệp, agency và người làm nghề hiểu đúng – áp dụng đúng pháp luật, đồng thời lan tỏa tinh thần trách nhiệm nghề nghiệp, hướng tới một môi trường quảng cáo minh bạch, chuyên nghiệp và phát triển bền vững", ông Đảo nhấn mạnh.

Cũng tại sự kiện, ông Đảo cho biết Thành ủy và UBND TP.HCM dự kiến sẽ có buổi gặp gỡ cộng đồng doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực công nghiệp văn hóa (bao gồm ngành quảng cáo) vào tuần tới.

Để chuẩn bị cho cuộc đối thoại quan trọng này, từ thực tiễn hoạt động, Hiệp hội Quảng cáo TP.HCM đã đưa ra nhiều kiến nghị gửi đến lãnh đạo thành phố.

Cụ thể, HAA kiến nghị thành phố quan tâm hoàn thiện các cơ chế, chính sách hỗ trợ doanh nghiệp quảng cáo trong nước về vốn và các ưu đãi phù hợp. Điều này nhằm nâng cao năng lực cạnh tranh, giúp doanh nghiệp nội rút ngắn khoảng cách với các hình thức quảng cáo trên nền tảng mạng xã hội xuyên biên giới.

Bên cạnh đó, Hiệp hội đề xuất sớm đưa quảng cáo ngoài trời vào quy hoạch tổng thể, đặc biệt tại khu vực trung tâm, bảo đảm hài hòa với không gian kiến trúc và cảnh quan đô thị. Song song đó, thành phố cho phép khai thác hiệu quả các hạng mục quảng cáo công cộng đang bị bỏ trống như quảng cáo trên thân xe buýt, trạm chờ... để tránh lãng phí nguồn lực.

Ngoài ra, HAA cũng đề xuất thành phố giao cho Hiệp hội nghiên cứu, tổ chức sự kiện “Ngày Văn hóa” tại phố đi bộ Nguyễn Huệ nhằm hưởng ứng "Ngày Văn hóa Việt Nam 24-11" mà Bộ Chính trị vừa ban hành.

Ông Nguyễn Thanh Đảo, Chủ tịch Hiệp hội Quảng cáo TP.HCM phát biểu tại hội thảo. Ảnh: TÚ UYÊN

Luật là để kiến tạo phát triển, không phải để xử phạt

Phát biểu tại hội thảo, ông Nguyễn Ngọc Hồi, Phó Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao TP.HCM đánh giá cao sự chủ động của HAA và Chi hội Quảng cáo số trong việc phổ biến Luật Quảng cáo 2025.

Theo ông Hồi, Luật Quảng cáo đã qua nhiều lần sửa đổi nhưng lần này đặc biệt quan trọng vì đã bổ sung các quy định rất rõ về quảng cáo trên nền tảng số. Luật mới không chỉ quy định định danh cụ thể mà còn thiết lập các quy chuẩn rõ ràng hơn so với trước đây.

"Việc nắm rõ luật là cần thiết nhưng quan trọng hơn là doanh nghiệp cần nhìn thấy cơ hội từ những quy định này. Ngoài việc chấp hành, đây là cơ hội để chúng ta định danh và bứt phá. Luật và các chính sách tham mưu có mục tiêu cốt lõi là định hướng phát triển chứ không phải chỉ để xử lý vi phạm. Doanh nghiệp cần hiểu rõ tinh thần này để mạnh dạn trao đổi", ông Nguyễn Ngọc Hồi nhấn mạnh.

Lãnh đạo Sở Văn hóa và Thể thao cũng khuyến khích cộng đồng doanh nghiệp thẳng thắn chỉ ra những vướng mắc trong quá trình triển khai pháp luật và chủ động đề xuất cơ chế mới.

Theo số liệu báo cáo, hiện có đến 70% doanh nghiệp và doanh thu của ngành nằm ở lĩnh vực quảng cáo số. Đây là xu thế tất yếu, không thể đảo ngược, buộc các đơn vị phải tập trung hiến kế để vừa thực hiện đúng luật, vừa thúc đẩy lĩnh vực này tăng trưởng.

Ông Nguyễn Ngọc Hồi đề nghị các nền tảng công nghệ lớn tích cực chia sẻ phương pháp, cách làm mới cho cộng đồng doanh nghiệp trong nước. Mục tiêu là gắn kết các nguồn lực để tạo đà tăng trưởng mạnh mẽ trong tương lai.

"Tôi tin tưởng với đội ngũ doanh nghiệp giàu kinh nghiệm, đặc biệt trong lĩnh vực quảng cáo số, việc nắm vững và tuân thủ quy định pháp luật sẽ là tiền đề vững chắc để chúng ta tạo ra những bước phát triển đột phá", ông Hồi nhận định.

Khép lại bài phát biểu, lãnh đạo Sở Văn hóa và Thể thao TP.HCM khẳng định cơ quan quản lý nhà nước cam kết luôn sẵn sàng đồng hành, tạo mọi điều kiện thuận lợi nhất để cộng đồng doanh nghiệp bứt phá và gặt hái nhiều thành công trong giai đoạn tới.