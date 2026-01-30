Đoàn nhà đầu tư Thái Lan khảo sát thị trường bán lẻ tại TP.HCM 30/01/2026 15:27

(PLO)- Theo lãnh đạo Tập đoàn BJC, việc đưa đoàn nhà đầu tư tham quan lần này nhằm tăng cường sự hiểu biết về định hướng của tập đoàn, đặc biệt tại các thị trường mang tính chiến lược như Việt Nam.

Tập đoàn BJC Big C (Thái Lan) vừa đưa đoàn hơn 20 nhà phân tích sang tìm hiểu hoạt động kinh doanh bán lẻ và bán sỉ tại TP.HCM. Đoàn công tác do ông Aswin, Tổng Giám đốc Điều hành kiêm Tổng Giám đốc và bà Thapanee Techajareonvikul, Phó Tổng Giám đốc Cấp cao dẫn đầu.

Tại TP.HCM đoàn thực hiện khảo sát các mảng kinh doanh cốt lõi của tập đoàn, tiêu biểu là MM Mega Market Việt Nam. Qua đó, các nhà đầu tư trực tiếp quan sát hoạt động kinh doanh và hiểu rõ hơn về hành vi người tiêu dùng.

Các nhà phân tích cũng tìm hiểu cấu trúc thị trường cũng như tiềm năng tăng trưởng của lĩnh vực bán lẻ và bán sỉ tại Việt Nam. Hiện nay, Việt Nam được xem là một trong những thị trường tiềm năng nhất khu vực Đông Nam Á.

Theo số liệu từ các tổ chức thống kê quốc tế, GDP của Việt Nam trong 3 năm gần đây tăng trưởng trung bình khoảng 6%-7% mỗi năm. GDP bình quân đầu người đã đạt khoảng 4.700-5.000 USD. Số liệu này phản ánh sức mua của người dân và sự mở rộng đáng kể của tầng lớp trung lưu, đặc biệt tại các đô thị lớn. Đây là yếu tố then chốt thúc đẩy sự phát triển của ngành bán lẻ theo dữ liệu từ Ngân hàng Thế giới.

Lãnh đạo Tập đoàn BJC Big C khảo sát hoạt động kinh doanh tại MM Mega Market Việt Nam. Ảnh: T.GIANG

BJC nhận định Việt Nam không chỉ là thị trường có tốc độ tăng trưởng cao mà còn sở hữu lực lượng lao động dồi dào. Hệ thống chuỗi cung ứng ngày càng hoàn thiện và môi trường kinh doanh thuận lợi là điểm cộng cho đầu tư dài hạn. Những yếu tố này phù hợp với chiến lược của tập đoàn trong việc xây dựng tăng trưởng bền vững tại khu vực ASEAN.

Ông Aswin và bà Thapanee cho biết việc đưa đoàn nhà đầu tư tham quan lần này nhằm tăng cường sự hiểu biết về định hướng của BJC, đặc biệt tại các thị trường mang tính chiến lược như Việt Nam.

Tập đoàn khẳng định sự sẵn sàng toàn diện về kinh nghiệm, mạng lưới kinh doanh và sự am hiểu thị trường địa phương. Mục tiêu hướng đến là hỗ trợ mở rộng hoạt động dài hạn và liên tục gia tăng giá trị cho cổ đông. Việc BJC tiếp tục đẩy mạnh đầu tư tại Việt Nam phản ánh niềm tin vững chắc vào tiềm năng của nền kinh tế ASEAN. Tập đoàn tiếp tục khẳng định vai trò là một trong những doanh nghiệp hàng đầu trong lĩnh vực bán lẻ.

Theo thông tin cuối năm 2025, Hội đồng quản trị Tập đoàn bán lẻ Thái Lan Berli Jucker (BJC) thông qua việc mua lại chuỗi MM Mega Market Việt Nam qua một giao dịch gián tiếp. Giao dịch này sẽ được trình để Đại hội cổ đông bất thường lần I-2026 của BJC thông qua. Thương vụ này dự kiến sẽ được công bố chính thức vào tháng 3-2026.

Hiện nay, cả BJC và MM Mega Market Việt Nam đều là những đơn vị thuộc hệ sinh thái của TCC Group của tỉ phú Thái Lan Charoen Sirivadhanabhakdi.