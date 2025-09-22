Đồng hành vì công lý, vì cộng đồng 22/09/2025 09:00

(PLO)- Thành lập từ năm 1999, Văn phòng Luật sư Hà Hải và Cộng sự đã khẳng định vị thế là một trong những tổ chức hành nghề luật sư uy tín tại TP.HCM, với phương châm “Trách nhiệm – Tin cậy – Chuyên nghiệp – Hiệu quả”.

Trong suốt hơn 25 năm qua, chúng tôi kiên định sứ mệnh bảo vệ công lý, đồng hành cùng cá nhân, tổ chức và doanh nghiệp bằng những giải pháp pháp lý thiết thực, nhân văn.

Trong hành trình ấy, chúng tôi tự hào được sát cánh cùng Báo Pháp Luật TP.HCM, một cơ quan báo chí pháp lý giàu uy tín và tầm ảnh hưởng. Sự đồng hành thể hiện qua các chuyên mục tư vấn pháp luật, những chương trình chia sẻ kiến thức và nhiều sự kiện chuyên đề đã giúp đưa pháp luật đến gần hơn với đời sống, tạo cầu nối tin cậy giữa luật pháp và người dân.

Nhân dịp kỷ niệm 35 năm thành lập Báo Pháp Luật TP.HCM, Văn phòng Luật sư Hà Hải và Cộng sự xin gửi lời chúc mừng trân trọng nhất đến Ban Biên tập cùng toàn thể đội ngũ phóng viên, biên tập viên và nhân viên tòa soạn. Kính chúc Quý báo ngày càng phát triển vững mạnh, tiếp tục khẳng định vai trò là nhịp cầu tin cậy giữa pháp luật và đời sống, đồng hành cùng sự phát triển của xã hội.

Đội ngũ luật sư, nhân viên Văn phòng Luật sư Hà Hải và Cộng sự.