Đồng Nai: Công an tuyên truyền cho 2.000 học sinh, giáo viên về lừa đảo, bắt cóc online 13/10/2025 16:24

(PLO)- Các em học sinh được nghe về tác hại của ma tuý, thuốc lá điện tử, bạo lực học đường, thủ đoạn lừa đảo, thao túng tâm lý, bắt cóc online của tội phạm trên mạng.

Ngày 13-10, Công an phường Trảng Dài, tỉnh Đồng Nai, phối hợp với THCS Trảng Dài tổ chức buổi tuyên truyền pháp luật cho hơn 2.000 học sinh và giáo viên.

Nội dung tuyên truyền tập trung vào các chuyên đề tác hại ma tuý, phòng tránh xa thuốc lá điện tử, chống bạo lực học đường, phòng chống tội phạm công nghệ cao thao túng tâm lý, "bắt cóc online"...

Đặc biệt, trong buổi tuyên truyền có các tình huống minh họa bằng nhiều câu chuyện ví dụ thực tế mà lực lượng công an sẽ cho các em học sinh thảo luận trực tiếp và trả lời những câu hỏi. Qua đó, tạo được sự hào hứng cho các em học sinh, để buổi tuyên truyền có hiệu quả tốt nhất.

Công an phường Trảng Dài tuyên truyền, giáo dục pháp luật cho học sinh, giáo viên của trường THCS Trảng Dài. Ảnh: VŨ HỘI

Đưa tình huống thực tế để cảnh giác

Như thời gian qua, tình trạng học sinh, sinh viên bị “bắt cóc online” đang được dư luận rất quan tâm. “Bắt cóc online” là kiểu lừa đảo kết hợp giữa mạng internet, điện thoại, video call và các chiêu trò tâm lý hết sức tinh vi. Vì vậy, Công an phường Trảng Dài đưa ra các tình huống tội phạm lừa đảo gọi điện đến cho các em rồi xưng là công an, viện kiểm sát... sẽ bắt giữ vì nghi liên quan đến tội phạm.

Chỉ với vài câu nói đã thao túng tâm lý, yêu cầu nạn nhân đi một mình đến nơi vắng vẻ rồi gọi điện về gia đình để chuyển “tiền chuộc” dưới nhiều lý do như du học, nợ nần, rửa tiền, mua bán ma túy…

Nhiều vụ việc thực tế đã cho thấy thủ đoạn này cực kỳ tinh vi, đánh vào tâm lý hoang mang và sợ hãi của các em.

Hàng ngàn học sinh lắng nghe công an đưa ra những kịch bản tiếp cận học sinh để thực hiện “bắt cóc online”. Ảnh: VŨ HỘI

Trang bị kỹ năng tự bảo vệ bản thân

Theo bà Đới Thị Lan Anh, giáo viên Tổng phụ trách của Trường THCS Trảng Dài, nhà trường luôn xác định việc nâng cao hiểu biết pháp luật cho học sinh là nhiệm vụ quan trọng song hành cùng giáo dục tri thức. Vì vậy, nhà trường đã triển khai nhiều giải pháp cụ thể để tuyên truyền về các quy định pháp luật tại khuôn viên trường để học sinh dễ dàng tiếp cận.

Bên cạnh đó, nhà trường thường xuyên phối hợp với công an địa phương tổ chức các buổi sinh hoạt ngoại khóa, tuyên truyền về an toàn giao thông, phòng chống tệ nạn xã hội, an ninh mạng và các hành vi vi phạm thường gặp trong lứa tuổi học đường.

"Thông qua buổi tuyên truyền, các em học sinh được trang bị thêm nhiều kiến thức pháp luật và kỹ năng sống cần thiết, nâng cao ý thức chấp hành pháp luật và trách nhiệm trong việc giữ gìn an ninh, trật tự trên địa bàn. Từ đó, góp phần xây dựng môi trường học đường an toàn, lành mạnh" - giáo viên Tổng phụ trách của Trường THCS Trảng Dài nhận định.

Trong buổi tuyên truyền có phần thảo luận trực tiếp và trả lời của các em học sinh theo từng tình huống.

Lãnh đạo Công an phường Trảng Dài cho biết công tác tuyên truyền pháp luật cho học sinh được xây dựng sinh động, cán bộ công an đưa ra tình huống cụ thể thường xảy ra trong cuộc sống, tác hại của ma túy, hướng dẫn kỹ năng sử dụng mạng xã hội an toàn, cách phòng tránh các hình thức lừa đảo qua mạng, chống bạo lực học đường. Đặc biệt, kỹ năng tự bảo vệ bản thân trước nguy cơ bị lôi kéo vào ma tuý, thuốc lá điện tử...