Đồng Nai công bố nhiều quyết định quan trọng về công tác cán bộ 16/04/2026 15:32

(PLO)- Tỉnh ủy, UBND tỉnh Đồng Nai vừa tổ chức hội nghị trao các quyết định về công tác cán bộ.

Sáng 16-4, tỉnh Đồng Nai chủ trì hội nghị triển khai quyết định về công tác cán bộ của Tỉnh ủy và UBND tỉnh Đồng Nai.

Hội nghị đã công bố Quyết định ngày 13-4 của Thủ tướng Chính phủ về phê chuẩn kết quả bầu chức vụ Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai nhiệm kỳ 2026-2031 đối với ông Nguyễn Tuấn Anh. Trước đó, ông Nguyễn Tuấn Anh là Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường.

Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai Nguyễn Văn Út và Phó Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy Thái Bảo trao quyết định và hoa chúc mừng Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Tuấn Anh. Ảnh: HT.

Hội nghị đồng thời công bố quyết định của BTV Tỉnh ủy về việc điều động ông Trần Vũ Hoài Hạ, Phó Giám đốc Sở Tài chính. Ông Hạ giữ chức Phó Bí thư Đảng ủy xã Đak Lua và được bầu giữ chức Chủ tịch UBND xã Đak Lua nhiệm kỳ 2026-2031.

Cùng với đó, hội nghị công bố quyết định của Chủ tịch UBND tỉnh về việc điều động bà Nguyễn Thanh Hiền, Phó Bí thư Đảng ủy xã Đak Lua đến công tác tại Liên minh Hợp tác xã tỉnh Đồng Nai. Bà Hiền được giới thiệu bầu giữ chức Phó Chủ tịch Liên minh Hợp tác xã tỉnh. Chủ tịch UBND tỉnh giao Liên minh Hợp tác xã tỉnh tổ chức bầu bà Nguyễn Thanh Hiền theo quy định.

Lãnh đạo Tỉnh uỷ, UBND tỉnh Đồng Nai trao quyết định về công tác cán bộ cho các các ông bà: Nguyễn Thanh Hiền, Huỳnh Tấn Lộc và Trần Vũ Hoài Hạ. Ảnh: HT

Hội nghị cũng công bố quyết định của Chủ tịch UBND tỉnh về điều động ông Huỳnh Tấn Lộc, nguyên Phó Giám đốc Sở Xây dựng giữ chức Phó Giám đốc Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh. Thời gian bổ nhiệm là 5 năm.