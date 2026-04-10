Ông Nguyễn Tuấn Anh được bầu giữ chức Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai

Sáng 10-4, tại Kỳ họp thứ 2 HĐND tỉnh Đồng Nai khóa XI, nhiệm kỳ 2026-2031, các đại biểu đã tiến hành bầu nhân sự giữ chức Phó Chủ tịch UBND tỉnh.
Tại kỳ họp, các đại biểu đã bỏ phiếu bầu ông Nguyễn Tuấn Anh, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Đồng Nai, giữ chức Phó Chủ tịch UBND tỉnh nhiệm kỳ 2026-2031.
Kết quả, 76/76 đại biểu có mặt đã bầu ông Nguyễn Tuấn Anh giữ chức Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai. Ông Nguyễn Tuấn Anh (49 tuổi), quê quán tỉnh Ninh Bình. Ông có trình độ Thạc sĩ Quản lý đất đai, Cao cấp lý luận chính trị.
Trước khi được bầu giữ chức Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai, ông Nguyễn Tuấn Anh từng giữ các chức vụ: Phó Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường, Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh Đồng Nai.
Từ ngày 1-7-2025 đến nay, ông Nguyễn Tuấn Anh giữ chức Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Đồng Nai.
Cũng tại kỳ họp, các đại biểu HĐND tỉnh Đồng Nai đã bầu ông Nguyễn Minh Hoàng, Chánh Văn phòng UBND tỉnh làm Ủy viên UBND tỉnh nhiệm kỳ 2026-2031.
Như vậy, Thường trực UBND tỉnh Đồng Nai hiện có ông Nguyễn Văn Út, Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai, ông Nguyễn Kim Long, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh và 4 Phó chủ tịch UBND tỉnh gồm: Lê Trường Sơn, Nguyễn Tuấn Anh, Nguyễn Thị Hoàng và Hồ Văn Hà.