Đồng Nai sẽ trở thành vùng kinh tế trọng điểm phía Nam 26/11/2025 15:10

Trong chuyến thăm và làm việc với các cơ quan, đơn vị tại công trường xây dựng Cảng hàng không quốc tế Long Thành (sân bay Long Thành), Tổng Bí thư Tô Lâm đã nhấn mạnh rằng sân bay Long Thành không chỉ đóng vai trò là một cảng hàng không mà còn phải đóng vai trò là động lực chiến lược cho sự phát triển kinh tế - xã hội của đất nước, đặc biệt là đối với khu vực kinh tế trọng điểm phía Nam.

Để đưa Đồng Nai phát triển để trở thành cực tăng trưởng kinh tế trọng điểm phía Nam, ông Nguyễn Kim Long - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai đã chia sẻ với báo Pháp Luật TP.HCM trước những cơ hội và thách thức để thực hiện hoá mục tiêu đề ra.

Nghiên cứu xây dựng khu thương mại tự do cạnh sân bay Long Thành

. Phóng viên: Thưa ông, khi sân bay Long Thành đưa vào sử dụng, Đồng Nai sẽ tận dụng cơ hội này như thế nào để phát triển các đô thị vệ tinh?

+ Ông Nguyễn Kim Long: Sân bay Long Thành chuẩn bị đưa vào vận hành là cơ hội mang tính đột phá không chỉ cho Đồng Nai mà cho toàn vùng Đông Nam Bộ. Tỉnh Đồng Nai đã chuẩn bị kỹ lưỡng trong nhiều năm qua và hiện đang triển khai đồng bộ các giải pháp nhằm biến cơ hội này thành động lực tăng trưởng mới.

Trong đó, chúng tôi đang triển khai đồng bộ 3 nhóm nhiệm vụ trọng tâm gồm: Phát triển các đô thị vệ tinh; hình thành các trung tâm dịch vụ - logistics quy mô lớn; tạo dựng hệ sinh thái đầu tư hấp dẫn, cạnh tranh cao, phải là điểm đến hấp dẫn cho các nhà đầu tư trong nước và quốc tế.

Ông Nguyễn Kim Long - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai. Ảnh: VH.

Về phát triển hệ thống đô thị vệ tinh xung quanh sân bay Long Thành, tỉnh Đồng Nai tập trung vào ba trục động lực chính, trong đó trục phía Nam "Biên Hòa - Nhơn Trạch - Long Thành" được xác định là trung tâm phát triển động lực mới của tỉnh Đồng Nai.

Theo đó, Long Thành sẽ trở thành đô thị thông minh, trung tâm thương mại - dịch vụ, logistics và công nghiệp công nghệ cao mang tầm quốc tế. Biên Hòa sẽ phát triển mạnh thương mại dịch vụ ven sông, sẵn sàng tiếp nhận dân cư và đầu tư từ TPHCM. Nhơn Trạch được định vị là đô thị vệ tinh - trung chuyển chiến lược, kết nối thông suốt sân bay với TPHCM và các vùng lân cận.

Tỉnh đang ưu tiên đầu tư hạ tầng giao thông kết nối vùng đảm bảo đồng bộ, hiện đại, kết nối đa phương thức giữa sân bay Long Thành với hệ thống cảng biển, đường cao tốc, đường sắt và các đô thị trong vùng.

Việc hình thành mạng lưới giao thông hoàn chỉnh sẽ tạo điều kiện thuận lợi cho phát triển đô thị vệ tinh và các trung tâm dịch vụ quanh sân bay. Đây là nền tảng kết nối cứng, đồng bộ với mô hình đô thị sân bay, tận dụng sân bay Long Thành làm hạt nhân kéo theo các trung tâm công nghiệp, logistics, dịch vụ thương mại phát triển theo chiều rộng - tạo thành trục tăng trưởng quốc gia.

. Ông có thể cho biết Đồng Nai sẽ phát triển trung tâm dịch vụ, logistics như thế nào để không chỉ thúc đẩy kinh tế của tỉnh mà của cả khu vực?

+ Để thu hút mạnh mẽ đầu tư trong và ngoài nước, tỉnh xác định hạ tầng giao thông kết nối là yếu tố then chốt, kiên quyết để thu hút FDI chất lượng cao, có giá trị gia tăng lớn. Khi chi phí logistics giảm, khả năng kết nối với các trung tâm kinh tế trong và ngoài nước được nâng cao. Vì vậy, chúng tôi đang hình thành các trung tâm dịch vụ - logistics quy mô lớn lấy sân bay Long Thành là trọng tâm.

Đồng Nai sẽ phát triển hệ thống đô thị vệ tinh xung quanh sân bay Long Thành. Ảnh: VH.

Đặc biệt, Đồng Nai đang nghiên cứu hình thành khu thương mại tự do (Free Trade Zone) gắn với sân bay Long Thành với diện tích hơn 8.500 ha tích hợp 4 khu chức năng gồm: sản xuất; logistics; tài chính - thương mại - dịch vụ; nghiên cứu đổi mới sáng tạo - kinh tế số; tổng vốn đầu tư ước tính ít nhất khoảng 16 tỉ USD.

Để khai thác tối đa lợi thế sân bay, tỉnh đang tập trung phát triển các cụm logistics - dịch vụ chiến lược với diện tích khoảng 100 ha như: Trung tâm logistics phía Nam cảng hàng không quốc tế Long Thành nằm trong Khu công nghiệp Bàu Cạn - Tân Hiệp; Trung tâm logistics phía Đông Bắc cảng hàng không quốc tế Long Thành nằm trong khu công nghiệp Xuân Quế - Sông Nhạn; Trung tâm logistics Phước An. Đặc biệt, Trung tâm logistics tổng kho trung chuyển miền Đông với diện tích khoảng 650 ha nằm tại Tổng kho trung chuyển miền Đông (Trảng Bom).

Đồng Nai có đầy đủ 4 phương thức vận tải: Đường bộ, đường thuỷ, đường sắt, đường hàng không. Đặc biệt là cảng hàng không quốc tế Long Thành là cảng hàng không lớn nhất cả nước, là cảng trung chuyển hàng không của khu vực Đông Nam Á. Song song đó, tỉnh ưu tiên xây dựng các trung tâm thương mại, khách sạn, dịch vụ hàng không, các cụm MRO (bảo dưỡng – sửa chữa máy bay) theo mô hình quốc tế, hiện đại, đồng bộ.

Đây chính là "thỏi nam châm" để chúng tôi thu hút các tập đoàn đa quốc gia, tạo ra giá trị gia tăng cao, góp phần quan trọng vào chỉ số tăng trưởng GRDP.

Đẩy mạnh xây dựng hệ thống giao thông kết nối TP.HCM

. Hạ tầng giao thông Đồng Nai đang được đầu tư mạnh mẽ, đồng bộ và thời gian tới sẽ có 8 cây cầu được xây dựng nối TP.HCM, điều này sẽ mở ra những cơ hội gì cho Đồng Nai và vùng kinh tế trọng điểm phía Nam, thưa ông?

Trước hết, phải khẳng định việc triển khai 8 cây cầu kết nối trực tiếp giữa Đồng Nai và TP.HCM là một bước đi mang tính chiến lược, tạo động lực đột phá cho sự phát triển của cả hai địa phương và toàn vùng Đông Nam Bộ. Đây không chỉ là dự án giao thông đơn thuần, mà là động lực thúc đẩy tăng trưởng, tái cấu trúc không gian kinh tế - đô thị của toàn vùng Đông Nam Bộ.

Theo tôi, có 4 tác động lớn nhất, đó là hình thành trục kết nối hạ tầng hoàn chỉnh, đồng bộ giữa hai địa phương lớn nhất Vùng. Thay vì các điểm kết nối nhỏ lẻ, 8 cây cầu này sẽ tạo ra một mạng lưới giao thông liên hoàn, thông suốt, xóa bỏ hoàn toàn các "điểm nghẽn" và sự chia cắt về không gian do địa hình sông nước. Đây là hạ tầng quan trọng nhất để Đồng Nai và TP.HCM thực sự trở thành một thể kinh tế thống nhất, bổ trợ lẫn nhau.

Cầu Nhơn Trạch 3 kết nối TPHCM - Đồng Nai đã đưa vào sử dụng.

Hai là, tạo động lực đột phá để phát triển không gian đô thị - công nghiệp - dịch vụ. Hạ tầng giao thông luôn phải đi trước một bước. Các cây cầu mới sẽ là "trục xương sống" để phát triển các hành lang đô thị, công nghiệp và dịch vụ cao cấp dọc hai bên bờ sông. Khi đó sẽ có thêm nguồn lực đất đai để quy hoạch các khu đô thị vệ tinh hiện đại, các trung tâm công nghiệp công nghệ cao và các khu dịch vụ logistics, giảm tải hiệu quả cho khu vực trung tâm đang quá tải của cả hai địa phương.

Ba là, nâng cao năng lực cạnh tranh, tối ưu hóa logistics và thu hút đầu tư. Giao thông thông suốt đồng nghĩa với chi phí vận tải giảm, thời gian lưu thông hàng hóa được rút ngắn. Điều này giúp nâng cao năng lực cạnh tranh của toàn vùng. Khi mạng lưới logistics được tối ưu hóa, đây sẽ là lợi thế cạnh tranh quyết định để thu hút mạnh mẽ các dòng vốn đầu tư chất lượng cao, đặc biệt là các tập đoàn đa quốc gia đang tìm kiếm "cứ điểm" sản xuất và trung chuyển mới.

Bốn là, tăng cường sự gắn kết vùng, tạo hiệu ứng lan tỏa mạnh mẽ về kinh tế - xã hội. Đây là mục tiêu quan trọng nhất, các cây cầu này không chỉ là công trình giao thông, mà còn là biểu tượng của sự liên kết vùng. Sự phát triển sẽ không còn là cục bộ mà sẽ là sự phát triển cộng hưởng trong không gian phát triển mới của cả vùng.

Khi hai "đầu tàu" kinh tế lớn nhất được kết nối chặt chẽ, hiệu ứng lan tỏa về việc làm, dịch vụ và tăng trưởng kinh tế sẽ được nhân lên, đưa toàn Vùng kinh tế trọng điểm phía Nam bước vào một giai đoạn phát triển mới, nhanh và bền vững hơn.

Xin cảm ơn ông!