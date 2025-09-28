Đốt pháo hoa để bữa tiệc thêm vui và náo nhiệt, 4 người bị khởi tố 28/09/2025 14:51

(PLO)- Bốn người ở Hà Tĩnh bị khởi tố về tội gây rối trật tự công cộng, trước đó nhóm người này tổ chức sinh nhật và đốt pháo hoa có tiếng nổ.

Sáng 28-9, theo tin từ Công an tỉnh Hà Tĩnh, đơn vị này đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Nguyễn Văn Thành (19 tuổi), Bùi Trí Trung (22 tuổi), Nguyễn Văn Thành (22 tuổi) và Nguyễn Hữu Phúc (19 tuổi)- cùng ngụ ở tỉnh Hà Tĩnh để điều tra về tội gây rối trật tự công cộng.

Bị can Nguyễn Văn Thành.

Trước đó, từ 19 giờ 30 phút đến 20 giờ 30 phút đêm 20-9, trên địa bàn thôn Gia Ngãi 1, xã Thạch Hà, tỉnh Hà Tĩnh xảy ra hai lần đốt pháo hoa có tiếng nổ. Việc ngang nhiên đốt pháo hoa gây bức xúc cho người dân và ảnh hưởng xấu đến tình hình an ninh, trật tự trên địa bàn.

Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Hà Tĩnh vào cuộc điều tra xác định, thời điểm đốt pháo bốn bị can nêu trên đang mở tiệc sinh nhật.

Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Hà Tĩnh tống đạt quyết định đối với các bị can.

Số pháo này do Thành đặt mua trên mạng xã hội từ tháng 5-2025 rồi nhờ Trung cất giữ. Đêm 20-9, Trung mang số pháo hoa đó đến quán nhậu để sử dụng trong bữa tiệc sinh nhật của Thành. Phúc là người trực tiếp châm lửa đốt pháo. Khai với cơ quan điều tra, Phúc cho biết lúc đốt pháo hoa chỉ suy nghĩ "sinh nhật bạn đốt pháo cho bữa tiệc thêm vui vẻ và náo nhiệt hơn".