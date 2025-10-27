Đường Hồ Chí Minh qua Đà Nẵng, Quảng Ngãi sạt lở nhiều điểm 27/10/2025 14:37

(PLO)- Đường Hồ Chí Minh đoạn qua Đà Nẵng và Quảng Ngãi sạt lở khiến phương tiện chưa thể qua lại.

Cục Đường bộ cho biết tính đến 7 giờ sáng 27-10, khu vực Đà Nẵng, Quảng Ngãi, Gia Lai, Khánh Hoà và Đắk Lắk vẫn có mưa lớn trên diện rộng nên công tác thông xe đường Hồ Chí Minh tiếp tục gặp khó khăn.

Trước đó, trưa 26-10, nhiều điểm trên đường Hồ Chí Minh qua xã Phước Năng (Đà Nẵng) bị sạt lở taluy dương, khối lượng đất đá ước khoảng trên 11.000 m³. Đất đá từ taluy dương tràn xuống mặt đường, gây tắc giao thông hoàn toàn.

Ngay sau khi xảy ra sạt lở, đơn vị quản lý, bảo trì đường bộ đã huy động thiết bị và nhân công đến hiện trường để thu dọn. Tuy nhiên, do mưa rất to, đất đá tiếp tục sạt xuống nên tiến độ khắc phục gặp nhiều cản trở. Hiện lực lượng vẫn đang khẩn trương tiến hành thu dọn đất đá để sớm thông xe.

Sạt lở đất đá làm tắc nghẽn giao thông đường Hồ Chí Minh

Tương tự, trên tuyến đường Hồ Chí Minh đoạn qua xã Đăk Plô (Quảng Ngãi) cũng xảy ra nhiều điểm sạt lở taluy dương. Đất, đá tràn xuống mặt đường, lấp rãnh dọc, cây xanh đổ ngã gây cản trở giao thông. Lực lượng chức năng đã có mặt tại hiện trường, tổ chức thu dọn để đảm bảo lưu thông an toàn.

Mưa lớn cũng làm tuyến Quốc lộ 1 qua tỉnh Đắk Lắk, đoạn Km1265+00 - Km1366+546, xảy ra sạt lở taluy dương tại chín vị trí bên phải tuyến. Đất, đá tràn xuống chiếm khoảng nửa mặt đường, nhiều đoạn rãnh dọc bị lấp, mặt đường phát sinh ổ gà, gây nguy hiểm cho người và phương tiện lưu thông.

Ngành đường bộ huy động máy móc làm việc để thông đường.

Đại diện Cục Đường bộ cho biết hiện thời tiết vẫn mưa lớn trên diện rộng. Khu Quản lý đường bộ III đã yêu cầu các văn phòng quản lý khu vực và các đơn vị bảo dưỡng thường xuyên tập trung dọn đất đá sạt lở, phấn đấu thông xe một làn trong thời gian sớm nhất.

Đồng thời, lực lượng tại chỗ được giao rà soát, vét đất tràn lấp rãnh dọc, thông cống thoát nước để bảo đảm thoát nước kịp thời; tăng cường kiểm tra tại các vị trí xung yếu, sẵn sàng xử lý tình huống phát sinh, không để ùn tắc kéo dài, bảo đảm an toàn giao thông thông suốt.