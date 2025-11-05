Đường Liên Phường xuyên tâm đô thị ‘tỷ đô’ chuẩn bị thông xe, gỡ nút thắt ùn tắc cho nút giao lớn nhất TP.HCM 05/11/2025 17:03

(PLO)- Sau một năm thi công, 660m đường Liên Phường tại cửa ngõ phía Đông TP.HCM đang dần hoàn thiện, dự đoán mang lại sự thông thoáng, thuận tiện cho việc đi lại của người dân và làm dậy sóng thị trường bất động sản trong khu vực.

Tọa lạc tại phường Bình Trưng, TP.HCM, đoạn đường Liên Phường dài 660m (bao gồm cầu bắc qua rạch Mương Kinh và đường dẫn vào Khu liên hợp thể dục thể thao quốc gia Rạch Chiếc) đã sẵn sàng, dự kiến thông xe vào ngày 8-11.

Theo ghi nhận, hàng loạt hạng mục như trải thảm nhựa, kẻ vạch sơn, lắp lan can, hệ thống chiếu sáng, vỉa hè lát gạch, trồng cây xanh và cầu thang bộ… đang trong giai đoạn hoàn thiện cuối cùng.

Một trong những điểm nổi bật của đường Liên Phường chính là đoạn xuyên qua đô thị quốc tế “tỷ đô” The Global City - dự án khu đô thị biểu tượng của Masterise Homes. Chỉ tính riêng năm 2024, The Global City đã đón hơn 3 triệu lượt khách tham quan đến trải nghiệm tiện ích và chuỗi sự kiện - lễ hội tầm cỡ, trong khi khu SOHO đã nhanh chóng thu hút cư dân về sinh sống cùng hàng trăm thương hiệu F&B, giáo dục, dịch vụ và giải trí hoạt động sôi động.

Tại đây, đoạn đường qua khu đô thị này đã hoàn thành 100%, tạo cảnh quan đô thị chuẩn quốc tế. Ngoài ra, các lối ra vào nối với đại lộ Mai Chí Thọ và Võ Nguyên Giáp (phường An Phú) đã sẵn sàng sử dụng.

Vốn thiết kế với 6 làn xe theo quy chuẩn, tốc độ thiết kế 60 km/h, chịu được tải trọng trục đơn 10 tấn, lại nằm ở vị trí đắc địa ở cửa ngõ phía Đông TP.HCM, đường Liên Phường được kỳ vọng sẽ “giảm nhiệt” triệt để cho tình trạng giao thông căng thẳng trong khu vực – nơi từng được ví như “cái phễu” nghẽn xe mỗi ngày.

Theo đó, tuyến đường được xem là trục giao thông huyết mạch chiến lược, định hình lại toàn bộ mạng lưới giao thông cửa ngõ phía Đông TP.HCM, góp phần giải quyết ùn tắc kéo dài – đặc biệt tại nút giao An Phú. Cụ thể, đoạn đường này sẽ chia lửa giao thông, giảm tải đáng kể lưu lượng xe cho nút giao An Phú bằng cách tạo hành lang kết nối thông suốt từ cao tốc TP.HCM - Long Thành - Dầu Giây qua các trục Võ Chí Công - Đỗ Xuân Hợp - Võ Nguyên Giáp - nút giao Cát Lái, giúp xe container và xe tải nặng không còn phải dồn về một điểm.

Trên thực tế, nút giao An Phú được xem là điểm nghẽn giao thông bậc nhất TP.HCM. Tình trạng kẹt xe căng thẳng diễn ra triền miên vào nhiều thời điểm trong ngày. Có khi hàng nghìn xe container, xe tải, xe máy và ô tô xếp hàng dài 2-3km mỗi chiều, thời gian chờ đèn đỏ kéo dài khiến tình trạng giao thông thêm căng thẳng. Thực trạng này khiến người dân TP.HCM “ngán ngẩm” mỗi khi có việc đi ngang - nhiều người chọn đi đường vòng xa hơn để tránh.

Bên cạnh đó, dự án cũng rút ngắn quãng đường khoảng 4km từ ngã ba Cát Lái đến nút giao Liên Phường - Đỗ Xuân Hợp, giúp người dân di chuyển an toàn hơn, nhanh hơn 10-15 phút/chuyến, tránh tuyến đường dẫn cao tốc đông đúc xe tải và container – nơi từng xảy ra hàng loạt vụ tai nạn do ùn ứ. Tuyến đường còn kết nối trực tiếp vào Khu liên hợp thể dục thể thao quốc gia Rạch Chiếc, nơi dự kiến sẽ được tái đầu tư, trở thành trung tâm tổ chức sự kiện thể thao, hội chợ, triển lãm mỗi năm.

Đường Liên Phường cũng đồng bộ hoàn hảo với các dự án lớn: Mở rộng Đỗ Xuân Hợp (trị giá 870 tỷ đồng, dự kiến hoàn thành trong năm 2025), Siêu dự án Vành đai 3 (thông xe một phần vào cuối năm 2025), Cao tốc TP.HCM - Long Thành - Dầu Giây. Qua đó, tạo thành mạng lưới giao thông liên vùng hiện đại, giảm thời gian di chuyển về trung tâm TP, chỉnh trang đô thị và thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội khu Đông.

Đặc biệt, dự án là “đòn bẩy vàng” quan trọng thúc đẩy giá trị bất động sản ở phía Đông, nhờ cải thiện kết nối và tiềm năng thương mại. Khi thông xe, lưu lượng người và phương tiện tăng, kéo theo giá trị gia tăng bền vững.

Nhiều dự án hiện hữu và mới tại khu vực, bao gồm khu đô thị phức hợp chuẩn quốc tế The Global City (Masterise Homes), Safira Khang Điền, Verosa, Sky 9, The Eastern, Đông Tăng Long… nơi hàng trăm block nhà phố, biệt thự, căn hộ đã và đang hình thành, tạo diện mạo đô thị hiện đại, thu hút hàng chục nghìn cư dân thượng lưu và nhà đầu tư quốc tế.

Nắm bắt cơ hội này, các "ông lớn" bất động sản chắc chắn sẽ đón đầu hạ tầng, triển khai nhanh chóng nhiều dự án dọc tuyến để tận dụng kết nối mới. Điều này sẽ càng khiến nơi đây thêm phần sôi động, hấp dẫn ngay tại TP. Thủ Đức (cũ), vốn được Thủ tướng và chính quyền TP.HCM quy hoạch trở thành trung tâm đổi mới sáng tạo, kinh tế tri thức và là trung tâm tài chính - công nghệ của vùng Đông Nam Bộ trong tương lai.