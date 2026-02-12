Đường Lò Lu đã được thảm nhựa trước Tết Nguyên đán.

Theo ghi nhận của PV PLO, đến nay dự án nâng cấp, mở rộng đường Lò Lu đã được thảm nhựa cơ bản, xóa bỏ tình trạng ổ voi, ổ gà, khói bụi trên tuyến đường này. Diện mạo tuyến đường đã sạch đẹp, khang trang hơn, đảm bảo đi lại cho bà con trong dịp Tết Nguyên đán.
Chủ đầu tư - Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng khu vực TP Thủ Đức (Ban QLDA Thủ Đức) cho biết dự án nâng cấp mở rộng đường Lò Lu chia làm 2 đoạn: Đoạn 1 dài khoảng 1.767 m từ đường Lã Xuân Oai đến đầu cầu Lấp – cầu Chùm Chụp và đoạn 2 dài 267 m từ cuối cầu Chùm Chụp đến đường Nguyễn Xiển.
Hiện nay, đoạn từ đường số 6 đến Nguyễn Xiển đã cơ bản hoàn thành các hạng mục chính, chỉnh trang vỉa hè, cây xanh, thảm nhựa mặt đường lớp 1.
Đoạn còn lại, từ Lã Xuân Oai đến đường số 6, sau 8 tháng thi công hiện cũng đã làm xong hệ thống thoát nước, bó vỉa và thảm nhựa lớp 1 mặt đường để tạo thuận lợi cho người dân đi lại được sạch sẽ và an toàn trong dịp Tết.
Việc hoàn thiện dự án nâng cấp, mở rộng đường Lò Lu đã xóa bỏ tình trạng hư hỏng xuống cấp trầm trọng của tuyến đường kéo dài nhiều năm qua, góp phần kéo giảm tình trạng ùn tắc giao thông, ngập nước cho khu vực phường Long Phước nói riêng và TP.HCM nói chung.
Dưới đây là một số hình ảnh đường Lò Lu:
Dự án nâng cấp, mở rộng đường Lò Lu từ 7 m lên 25 m được HĐND TP.HCM thông qua chủ trương đầu tư từ năm 2017. Tổng mức đầu tư của dự án là 755 tỉ đồng, trong đó chi phí xây dựng 129 tỉ đồng, bồi thường và di dời hạ tầng kỹ thuật hơn 497 tỉ đồng.